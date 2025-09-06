Ο Καρέτσας «τρέλανε» UEFA και… Ευρώπη: «Είναι μόλις 17 ετών» (vid+pics)
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση κόντρα στη Λευκορωσία και η UEFA υπενθύμισε στον ποδοσφαιρικό κόσμο ότι είναι ακόμη μόλις 17 ετών! Ο «Μικρός Πρίγκιπας» αποθεώνεται από τα ευρωπαϊκά media.
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν καταπληκτικός και η Εθνική Ελλάδας απολαυστική το βράδυ της Παρασκευής (5/9), καθώς επικράτησε με το ευρύ 5-1 της Λευκορωσίας στο «Γ. Καραϊσκάκης» και πραγματοποίησε με αυτόν τον τρόπο ιδανικό ξεκίνημα στην προκριματική φάση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.
Το αστέρι της Γκενκ ήταν ο κορυφαίος της ομάδας και ζει την απόλυτη αποθέωση από τα ευρωπαϊκά media. Μέχρι και η UEFA ανάρτησε στο «Χ» δύο δημοσιεύσεις για τον «μικρό πρίγκιπα» της Ελλάδας. Το πρώτο ήταν το υπέροχο γκολ του Καρέτσα κόντρα στη Σκωτία για τα play-offs του τελευταίου Nations League και το άλλο μια φωτογραφία του από τη στιγμή που πανηγυρίζει το γκολ με τους Λευκορώσους. Και στις δύο περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία τόνισε την ηλικία του Καρέτσα, δηλαδή πως είναι ακόμη… ανήλικος! Την ίδια ώρα, σύσσωμος ο ευρωπαϊκός τύπος κάνει αναφορές στην τρομερή εμφάνιση του μικρού…
Οι σχετικές αναρτήσεις της UEFA:
17-year-old Kostas Karetsas 🇬🇷#NationsLeague pic.twitter.com/hROHGmhMmy
— UEFA EURO (@UEFAEURO) September 5, 2025
Υπενθυμίζεται πως ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στο παιχνίδι με τους Λευκορώσους εκτός από το γκολ, είχε και μία ασίστ.
⚽️🅰️
Konstantinos Karetsas is only 17 🤯#WCQ pic.twitter.com/qlUcMM7qot
— UEFA EURO (@UEFAEURO) September 5, 2025
«Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή», έγραψε αντίστοιχα το Eurofoot.
🇬🇷🪄 Konstantinos Karetsas (17) for Greece tonight…
• 75% tackles won, 3/4
• 67% successful dribbles, 4/6
• 67% accurate crosses, 4/6
• 6 chances created
• 1 assist
• 1 goal
One of Greece’s biggest talents right now. 🌟 pic.twitter.com/XvDgmEjZv0
— EuroFoot (@eurofootcom) September 5, 2025
Το δε σχόλιο του Rising Stars Xl ακόμη πιο… ξεκάθαρο: «Γαμ… παρανοϊκός», έγραψε για τον «μικρό».
🇬🇷💥 | 𝐊𝐀𝐑𝐄𝐓𝐒𝐀𝐒 (𝟏𝟕) vs Belarus:
• MOTM
• 1 GOAL
• 1 ASSIST
• MOST SUCCESSFUL TAKE-ONS (4)
• MOST TACKLES (3)
• MOST DUELS WON (9)
𝐅𝐔𝐂**** 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄𝐄𝐄𝐄 🤯 pic.twitter.com/pmqFzU0n1o
— Rising Stars XI (@RisingStarXI) September 5, 2025
Το Football Wonderkids υπενθυμίζει και αυτό την ηλικία του Καρέτσα: «17 ετών. Μέρος ενός απίστευτα ταλαντούχου μέλλοντος του ελληνικού ποδοσφαίρου!», τονίζεται χαρακτηριστικά.
🇬🇷 Konstantinos Karetsas (17) was the star vs. Belarus:
☑️ 90 minutes
⚽️ 1 goal
🅰️ 1 assist
🔑 6 chances created
🔀 4/6 dribbles completed
⚔️ 3/4 tackles won
💪 5 ball recoveries
🤼 6 defensive contributions
🤩 5-1 win
17 years old. Part of a ridiculously talented future of… pic.twitter.com/J5jzNG2qIG
— Football Wonderkids (@fbwonderkids) September 5, 2025
Σε αντίστοιχο τόνο και το πορτογαλικό GoalPoint: «17 ΕΤΩΝ. Συναγερμός, το μέτωπό του γράφει θαυματουργό παιδί. Από τότε που επέλεξε την Ελλάδα αντί για το Βέλγιο έχει ήδη σκοράρει 3 γκολ σε 4 συμμετοχές με την Εθνική».
17.
DEZASSETE.
ANINHOS.
Wonderkid alert escrito na testa, para Konstantinos Karetsas 🇬🇷, que desde que optou pela Grécia em detrimento da Bélgica já leva 3 acções para golo em 4 internacionalizações A! Joga no Genk (onde se formou) e já vale 20 milhões#GREBEL #WCQ2026… https://t.co/eM56txf0OO pic.twitter.com/45Es2YyyUg
— GoalPoint (@_Goalpoint) September 5, 2025
Το γαλλικό Ma Pro League, προσθέτει: «Ο Μικρός Πρίγκιπας της Ελλάδας, Κωνσταντίνας Καρέτσας, σκοράρει μετά από 3 λεπτά αγώνα εναντίον της Λευκορωσίας.
👑 | Le Petit Prince de Grèce, Kos Karetsas, est buteur après 3 minutes de jeu face à la Biélorussie pic.twitter.com/YPdoSsKWuH
— Ma Pro League (@MaProLeague) September 5, 2025
