Ο Καρέτσας «τρέλανε» UEFA και… Ευρώπη: «Είναι μόλις 17 ετών» (vid+pics)

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν καταπληκτικός και η Εθνική Ελλάδας απολαυστική το βράδυ της Παρασκευής (5/9), καθώς επικράτησε με το ευρύ 5-1 της Λευκορωσίας στο «Γ. Καραϊσκάκης» και πραγματοποίησε με αυτόν τον τρόπο ιδανικό ξεκίνημα στην προκριματική φάση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Το αστέρι της Γκενκ ήταν ο κορυφαίος της ομάδας και ζει την απόλυτη αποθέωση από τα ευρωπαϊκά media. Μέχρι και η UEFA ανάρτησε στο «Χ» δύο δημοσιεύσεις για τον «μικρό πρίγκιπα» της Ελλάδας. Το πρώτο ήταν το υπέροχο γκολ του Καρέτσα κόντρα στη Σκωτία για τα play-offs του τελευταίου Nations League και το άλλο μια φωτογραφία του από τη στιγμή που πανηγυρίζει το γκολ με τους Λευκορώσους. Και στις δύο περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία τόνισε την ηλικία του Καρέτσα, δηλαδή πως είναι ακόμη… ανήλικος! Την ίδια ώρα, σύσσωμος ο ευρωπαϊκός τύπος κάνει αναφορές στην τρομερή εμφάνιση του μικρού…

Οι σχετικές αναρτήσεις της UEFA:

Υπενθυμίζεται πως ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στο παιχνίδι με τους Λευκορώσους εκτός από το γκολ, είχε και μία ασίστ.

«Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή», έγραψε αντίστοιχα το Eurofoot.

🇬🇷🪄 Konstantinos Karetsas (17) for Greece tonight… • 75% tackles won, 3/4

• 67% successful dribbles, 4/6

• 67% accurate crosses, 4/6

• 6 chances created

• 1 assist

• 1 goal One of Greece’s biggest talents right now. 🌟 pic.twitter.com/XvDgmEjZv0 — EuroFoot (@eurofootcom) September 5, 2025

Το δε σχόλιο του Rising Stars Xl ακόμη πιο… ξεκάθαρο: «Γαμ… παρανοϊκός», έγραψε για τον «μικρό».

🇬🇷💥 | 𝐊𝐀𝐑𝐄𝐓𝐒𝐀𝐒 (𝟏𝟕) vs Belarus: • MOTM

• 1 GOAL

• 1 ASSIST

• MOST SUCCESSFUL TAKE-ONS (4)

• MOST TACKLES (3)

• MOST DUELS WON (9) 𝐅𝐔𝐂**** 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄𝐄𝐄𝐄 🤯 pic.twitter.com/pmqFzU0n1o — Rising Stars XI (@RisingStarXI) September 5, 2025

Το Football Wonderkids υπενθυμίζει και αυτό την ηλικία του Καρέτσα: «17 ετών. Μέρος ενός απίστευτα ταλαντούχου μέλλοντος του ελληνικού ποδοσφαίρου!», τονίζεται χαρακτηριστικά.

🇬🇷 Konstantinos Karetsas (17) was the star vs. Belarus: ☑️ 90 minutes

⚽️ 1 goal

🅰️ 1 assist

🔑 6 chances created

🔀 4/6 dribbles completed

⚔️ 3/4 tackles won

💪 5 ball recoveries

🤼 6 defensive contributions

🤩 5-1 win 17 years old. Part of a ridiculously talented future of… pic.twitter.com/J5jzNG2qIG — Football Wonderkids (@fbwonderkids) September 5, 2025

Σε αντίστοιχο τόνο και το πορτογαλικό GoalPoint: «17 ΕΤΩΝ. Συναγερμός, το μέτωπό του γράφει θαυματουργό παιδί. Από τότε που επέλεξε την Ελλάδα αντί για το Βέλγιο έχει ήδη σκοράρει 3 γκολ σε 4 συμμετοχές με την Εθνική».

17.

DEZASSETE.

ANINHOS. Wonderkid alert escrito na testa, para Konstantinos Karetsas 🇬🇷, que desde que optou pela Grécia em detrimento da Bélgica já leva 3 acções para golo em 4 internacionalizações A! Joga no Genk (onde se formou) e já vale 20 milhões#GREBEL #WCQ2026… https://t.co/eM56txf0OO pic.twitter.com/45Es2YyyUg — GoalPoint (@_Goalpoint) September 5, 2025

Το γαλλικό Ma Pro League, προσθέτει: «Ο Μικρός Πρίγκιπας της Ελλάδας, Κωνσταντίνας Καρέτσας, σκοράρει μετά από 3 λεπτά αγώνα εναντίον της Λευκορωσίας.