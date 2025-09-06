Καρέτσας: «Όταν είμαστε σοβαροί, μπορούμε να τους κοντράρουμε όλους»
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στη νίκη της Εθνικής επί της Λευκορωσίας και για τις δυνατότητες που έχει αυτή η ομάδα.
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν εκ των πρωταγωνιστών της Εθνικής στο 5-1 επί της Λευκορωσίας και στις δηλώσεις του μετά το ματς στάθηκε στις πολύ μεγάλες δυνατότητες που έχει αυτή η ομάδα.
Ο Έλληνας εξτρέμ που πέτυχε το πρώτο γκολ της Εθνικής κόντρα στη Λευκορωσία πολύ νωρίς και άνοιξε τον δρόμο για μια άνετη νίκη αναφέρθηκε στη σοβαρότητα της ομάδας, αλλά και στο γεγονός ότι μπορεί να κοντράρει τον οποιονδήποτε αντίπαλο.
Όσα είπε ο Καρέτσας:
Για το πως αισθάνεται που παίζει στην Εθνική: «Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, έχουμε ένα πολύ καλό γκρουπ και παίζουμε πολύ καλή μπάλα».
Για την πορεία της Εθνικής και αν θα συνεχίσει να κερδίζει η Εθνική: «Αν μπορούμε, θα το κάνουμε. Αυτός είναι ο στόχος.Το πιο σημαντικό είναι να παίξουμε καλή μπάλα, να βρεθούμε καλά μέσα στο γήπεδο και να κερδίσουμε».
Για τον αγώνα κόντρα στη Δανία και τη δυσκολία του: «Νομίζω ότι κάθε αγώνας είναι δύσκολος. Αν σήμερα δεν ήμασταν τόσο σοβαροί, κι αυτός ο αγώνας θα ήταν δύσκολος. Νομίζω αν παίζουμε πάντα με αυτή τη σοβαρότητα, μπορούμε να τους κοντράρουμε όλους».
Για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τα πράγματα που του λέει: «Ο κόουτς είναι πολύ χαλαρός σε αυτά τα πράγματα. Δεν μιλάει πάρα πολύ, αλλά μιλάει όταν πρέπει».
