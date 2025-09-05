Άνοιξε το σκορ η Εθνική με τον Καρέτσα (vid)
Με γκολ του Καρέτσα στο 3ο λεπτό, η Εθνική έκανε το 1-0 στο παιχνίδι με την Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Η Εθνική μας ομάδα υποδέχεται στο Γ. Καραϊσκάκης την Λευκορωσία στο ματς με το οποίο ξεκινάει η προσπάθειά της για πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026.
Η Ελλάδα άνοιξε το σκορ πριν καλά καλά ζεσταθούν οι ομάδες, με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να κυκλοφορεί πολύ γρήγορα την μπάλα, τον Παυλίδη να μπαίνει στην περιοχή να γυρίζει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να ανοίγει το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό με εξαιρετικό σουτ.
Δείτε το γκολ του Καρέτσα
