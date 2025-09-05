Η Εθνική Ελλάδας ξεκινάει το «ταξίδι» των προκριματικών αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, καθώς υποδέχεται τη Λευκορωσία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (21:45).

Ο προπονητής του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε γνωστή την ενδεκάδα της γαλανόλευκης για την πρεμιέρα της. Ο Τζολάκης θα υπερασπιστεί, την εστία, ενώ την αμυντική τετράδα θα απαρτίσουν (από δεξιά προς τα αριστερά) οι Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης και Τσιμίκας.

Από εκεί και πέρα στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν οι Κουρμπέλης, Ζαφείρης και μπροστά τους θα κινείται ο Μπακασέτας. Καρέτσας, Τζόλης θα καλύψουν τα άκρα της επίθεσης, με τον Παυλίδη να είναι ο μοναδικός προωθημένος.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης – Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας – Κουρμπέλης, Ζαφείρης – Καρέτσας, Μπακασέτας, Τζόλης – Παυλίδης.

Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ρότα, Κυριακόπουλος, Χατζηδιάκος, Μασούρας, Πέλκας, Μουζακίτης, Σιώπης, Μάνταλος, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης.