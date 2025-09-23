Βγήκε στη φόρα μυστική ρήτρα στο συμβόλαιο του Κέιν με την Μπάγερν

Ένα δημοσίευμα στην Ισπανία τον περασμένο Αύγουστο ισχυρίστηκε ότι ο Χάρι Κέι σκέφτεται σοβαρά την επιστροφή του στην Premier League, οδήγησε κάποιους σε σκέψεις και έψαξαν το συμβόλαιό του με την Μπάγερν Μονάχου. Σύμφωνα με τη Bild σε αυτό υπάρχει μυστικός όρος και αν ο Κέιν ανακοινώσει την πρόθεσή του τον Ιανουάριο, μπορεί να φύγει το καλοκαίρι με 67 εκατ. ευρώ, ειδικότερα με 56,7 εκατ. λίρες.

Το συμβόλαιο του Χάρι Κέιν με την Μπάγερν Μονάχου λήγει σε δυο χρόνια και σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα αν έφευγε πρόωρα αυτό θα γινόταν για τη Λίβερπουλ. Ένα σενάριο που μοιάζει απίθανο, λογικά το φλερτ θα πρέπει να τελείωσε, αν αναλογιστούμε ότι η ομάδα του λιμανιού έχει καταβάλει περίπου 240 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τους Ούγκο Εκιτίκε και Αλεξάντερ Ισακ κατά τη διάρκεια της τελευταίας μεταγραφικής περιόδου.

Όμως, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Μάντσεστερ Σίτι δεν θα έλεγαν όχι στην περίπτωση του 32χρονου Χάρι Κέιν, ιδιαίτερα τώρα που έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες σχετικά με τη μυστική ρήτρα αποδέσμευσης του από την Μπάγερν Μονάχου. Το ίδιο ισχύει και για την πρώην ομάδα του, την Τότεναμ.

Οι Γερμανοί απέκτησαν τον Χάρι Κέιν από την Τότεναμ με 86 εκατομμύρια λίρες (περίπου 100 εκατ. ευρώ) το καλοκαίρι του 2023. Ο 32χρονος επιθετικός «δικαιολόγησε» αυτό το ποσό με 98 γκολ σε 103 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Κέιν έχει ήδη πετύχει 13 γκολ αυτή τη σεζόν, έχοντας πετύχει 41 γκολ την περασμένη σεζόν. Όλα αυτά υπό τη σκιά δημοσιευμάτων ότι είναι αβέβαιο το μέλλον του στην Μπάγερν.

Ο Χάρι Κέιν έχει κίνητρο να επιστρέψει στην Premier League. Εκεί ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας έχει πετύχει 213 γκολ και μόνο ο Άλαν Σίρερ έχει σκοράρει περισσότερα από αυτόν στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας. Μια επιστροφή στην χώρα του θα μπορούσε να τον δει να φτάνει στο ρεκόρ των 260 γκολ του Σίρερ.

Θυμίζουμε ότι ο Κέιν ήταν ένας παραγωγικός σκόρερ στην Premier League, με απόδειξη ότι κατέγραψε 30 γκολ πρωταθλήματος στην τελευταία του θητεία στην Τότεναμ.