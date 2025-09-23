sports betsson
Βγήκε στη φόρα μυστική ρήτρα στο συμβόλαιο του Κέιν με την Μπάγερν
Ποδόσφαιρο 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:44

Βγήκε στη φόρα μυστική ρήτρα στο συμβόλαιο του Κέιν με την Μπάγερν

Αν ο Κέιν ανακοινώσει την πρόθεσή του τον Ιανουάριο, μπορεί να φύγει το καλοκαίρι με 67 εκατ. ευρώ

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ένα δημοσίευμα στην Ισπανία τον περασμένο Αύγουστο ισχυρίστηκε ότι ο Χάρι Κέι σκέφτεται σοβαρά την επιστροφή του στην Premier League, οδήγησε κάποιους σε σκέψεις και έψαξαν το συμβόλαιό του με την Μπάγερν Μονάχου. Σύμφωνα με τη Bild σε αυτό υπάρχει μυστικός όρος και αν ο Κέιν ανακοινώσει την πρόθεσή του τον Ιανουάριο, μπορεί να φύγει το καλοκαίρι με 67 εκατ. ευρώ, ειδικότερα με 56,7 εκατ. λίρες.

Το συμβόλαιο του Χάρι Κέιν με την Μπάγερν Μονάχου λήγει σε δυο χρόνια και σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα αν έφευγε πρόωρα αυτό θα γινόταν για τη Λίβερπουλ. Ένα σενάριο που μοιάζει απίθανο, λογικά το φλερτ θα πρέπει να τελείωσε, αν αναλογιστούμε ότι η ομάδα του λιμανιού έχει καταβάλει περίπου 240 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τους Ούγκο Εκιτίκε και Αλεξάντερ Ισακ κατά τη διάρκεια της τελευταίας μεταγραφικής περιόδου.

Όμως, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Μάντσεστερ Σίτι δεν θα έλεγαν όχι στην περίπτωση του 32χρονου Χάρι Κέιν, ιδιαίτερα τώρα που έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες σχετικά με τη μυστική ρήτρα αποδέσμευσης του από την Μπάγερν Μονάχου. Το ίδιο ισχύει και για την πρώην ομάδα του, την Τότεναμ.

Οι Γερμανοί απέκτησαν τον Χάρι Κέιν από την Τότεναμ με 86 εκατομμύρια λίρες (περίπου 100 εκατ. ευρώ) το καλοκαίρι του 2023. Ο 32χρονος επιθετικός «δικαιολόγησε» αυτό το ποσό με 98 γκολ σε 103 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Κέιν έχει ήδη πετύχει 13 γκολ αυτή τη σεζόν, έχοντας πετύχει 41 γκολ την περασμένη σεζόν. Όλα αυτά υπό τη σκιά δημοσιευμάτων ότι είναι αβέβαιο το μέλλον του στην Μπάγερν.

Ο Χάρι Κέιν έχει κίνητρο να επιστρέψει στην Premier League. Εκεί ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας έχει πετύχει 213 γκολ και μόνο ο Άλαν Σίρερ έχει σκοράρει περισσότερα από αυτόν στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας. Μια επιστροφή στην χώρα του θα μπορούσε να τον δει να φτάνει στο ρεκόρ των 260 γκολ του Σίρερ.

Θυμίζουμε ότι ο Κέιν ήταν ένας παραγωγικός σκόρερ στην Premier League, με απόδειξη ότι κατέγραψε 30 γκολ πρωταθλήματος στην τελευταία του θητεία στην Τότεναμ.

Headlines:
Ηλεκτρισμός
Eurelectric: Πράσινη αλλά και ασταθής η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ

Eurelectric: Πράσινη αλλά και ασταθής η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ

Τράπεζες
Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Euroleague 23.09.25

Σε ποιές θέσεις «βλέπει» ο Μάικ Τζέιμς Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη Euroleague (vid)

Η Euroleague ζήτησε από τον Μάικ Τζέιμς να κάνει την εκτίμησή του για την τελική κατάταξη της κανονικής διάρκειας και ο Αμερικανός άφησε... τέταρτο τον Ολυμπιακό, «βλέποντας» παράλληλα πρωτιά για τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Ολοταχώς για το 14ο σερί sold out ο Ολυμπιακός κόντρα στον Λεβαδειακό
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Ολοταχώς για το 14ο σερί sold out ο Ολυμπιακός κόντρα στον Λεβαδειακό

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό για την 5η αγωνιστική της Super League και με 4.500 εισιτήρια να έχουν απομείνει, το 14ο συνεχόμενο sold out στο Καραϊσκάκη πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Σύνταξη
Έκκληση ειδικών του ΟΗΕ στη FIFA να θέσει το Ισραήλ εκτός ποδοσφαιρικών διοργανώσεων
«Να αποβληθεί» 23.09.25

Έκκληση ειδικών του ΟΗΕ στη FIFA να θέσει το Ισραήλ εκτός ποδοσφαιρικών διοργανώσεων

Τονίζουν ότι η FIFA πρέπει να σταματήσει να νομιμοποιεί την παράνομη παρουσία του Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και ότι ο αθλητισμός δεν μπορεί να συνεχίζει σαν να μην συμβαίνει τίποτα

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Μαρκό
Ποδόσφαιρο 23.09.25

LIVE: Άρης – Μαρκό

LIVE: Άρης – Μαρκό. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Μαρκό για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
O Γιαμάλ και το… σχέδιο του Θεού (pics)
Ποδόσφαιρο 23.09.25

O Γιαμάλ και το… σχέδιο του Θεού (pics)

Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα που πήγε στα χέρια του Ουσμάν Ντεμπελέ, όμως ο σταρ της Μπαρτσελόνα δήλωσε έτοιμος να συνεχίσει την ανοδική του πορεία μέχρι να φτάσει στην κορυφή.

Σύνταξη
Τον πύρινο σου κόσμο που δεν λυγά ποτέ…
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Τον πύρινο σου κόσμο που δεν λυγά ποτέ…

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού αναμένεται να γεμίσουν το Καραϊσκάκη και στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, το απόγευμα του Σαββάτου, κάνοντας 14ο συνεχόμενο sold out

Σύνταξη
Μια μεγάλη αδικία για τον Τζίτζι Ντοναρούμα
On Field 23.09.25

Μια μεγάλη αδικία για τον Τζίτζι Ντοναρούμα

Είναι ν’ απορεί κάποιος αν ορισμένοι θεωρούν πως ο τερματοφύλακας δεν είναι ποδοσφαιριστής. Πως αλλιώς να εξηγήσει ότι ο Ντοναρούμα δεν πήρε την «χρυσή» μπάλα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς Κυπέλλου με τον Αστέρα (pic)
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς Κυπέλλου με τον Αστέρα (pic)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη τον Αστέρα στην Τρίπολη για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή των «ερυθρόλευκων», η οποία έχει αρκετές απουσίες.

Σύνταξη
Γιατί ο Λανουά έβγαλε… κόκκινη κάρτα σε αποβολή υπέρ του ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Γιατί ο Λανουά έβγαλε… κόκκινη κάρτα σε αποβολή υπέρ του ΠΑΟΚ

Ο Λανουά δικαιολόγησε γιατί ο Παναιτωλικός δεν έπρεπε να μείνει με δέκα παίκτες. Με την άποψή του συμφώνησε και ο Σιδηρόπουλος που έβγαλε την κόκκινη κάρτα, ενώ ο Ευαγγέλου βγήκε στη σέντρα

Βάιος Μπαλάφας
Ο Λανουά έσβησε τον Αϊτεκίν από τη λίστα του
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Ο Λανουά έσβησε τον Αϊτεκίν από τη λίστα του

«Ελαφριά επαφή», ήταν η απαράδεκτη δικαιολογία του Γερμανού ρέφερι για το πέναλτι μαρς στον Καμπελά που δεν δόθηκε. Ο Αϊτεκίν δεν ξανάρχεται για ντέρμπι

Βάιος Μπαλάφας
Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι κοντά στο «ναι», αλλά δεν φέρνει Ντε Ρόσι
Super League 23.09.25

Ο Μπαλντίνι κοντά στο «ναι» στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν φέρνει Ντε Ρόσι

Το «In» εξηγεί τον ρόλο που θα έχει ο Φράνκο Μπαλντίνι στον Παναθηναϊκό, πως επηρεάζει η άφιξη του Ιταλού τον Γιάννη Παπαδημητρίου και το σενάριο με τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Π. Μαρινάκης απαντά στην κριτική για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν
Στο One Channel 23.09.25

Ο Π. Μαρινάκης απαντά στην κριτική για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Δεν θα απολογηθεί η Ελλάδα για την αναβολή αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, λίγες ώρες μετά την αναβολή της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύνταξη
Το Ισραήλ κλείνει τη γέφυρα που συνδέει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με την Ιορδανία
Αντίποινα 23.09.25

Το Ισραήλ κλείνει τη γέφυρα που συνδέει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με την Ιορδανία

Ορισμένοι ερμηνεύουν αυτή την κίνηση ως ένα από τα πρώτα αντίμετρα που λαμβάνει το Ισραήλ ως αποτέλεσμα της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους από πολλές χώρες της διεθνούς κοινότητας

Σύνταξη
Η Σουηδία μπορεί πλέον να «συνταγογραφηθεί» για διακοπές με έμφαση στην ψυχική ηρεμία
Planet Travel 23.09.25

Η Σουηδία μπορεί πλέον να «συνταγογραφηθεί» για διακοπές με έμφαση στην ψυχική ηρεμία

Μια αρκετά επιτυχημένη τουριστική καμπάνια η οποία στοχεύει στους «σκασμένους» από την υπερεργασία ευρωπαίους, έκανε δυνατό άνοιγμα στην Σουηδία η οποία στοχεύει ήδη τους γείτονές της Βρετανούς

Σύνταξη
Τέμπη: «Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη» λέει η πρόεδρος του Αρείου Πάγου – Τι απαντά για το αίτημα εκταφής
Ελλάδα 23.09.25

Τέμπη: «Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη» λέει η πρόεδρος του Αρείου Πάγου – Τι απαντά για το αίτημα εκταφής

Όπως σημείωσε η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Αναστασία Παπαδοπούλου την εκταφή των σορών των θυμάτων μπορεί να ζητήσει μόνο η Πρόεδρος Εφετών.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Προφήτες της Αποκάλυψης: Από τον 19ο αιώνα στο TikTok, η εσχατολογική παράνοια αποπλανεί -όταν δεν δολοφονεί
Go Fun 23.09.25

Προφήτες της Αποκάλυψης: Από τον 19ο αιώνα στο TikTok, η εσχατολογική παράνοια αποπλανεί -όταν δεν δολοφονεί

«Καλά νέα: Όλα πρόκειται να τελειώσουν». Αυτή είναι η υπόσχεση μιας ομάδας ευαγγελικών χριστιανών στο TikTok που προετοιμάζονται για τη «μαζική αρπαγή» («rapture»), η οποία υποτίθεται ότι ξεκινάει απόψε, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου. Όμως οι προφήτες της Αποκάλυψης υπήρχαν πολύ πριν από κάθε ψηφιακό αλγόριθμο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αγορά εργασίας: Κύμα απολύσεων από ευρωπαϊκές εταιρείες μεγαθήρια
Τι συμβαίνει 23.09.25

«Ματώνει» η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας - Εταιρείες μεγαθήρια «βουλιάζουν» στην αβεβαιότητα

Η αγορά εργασίας στην Ευρώπη είναι δύσκολη και γίνεται ακόμα δυσκολότερη από την επίμονη χαμηλή ζήτηση για πολλά προϊόντα αλλά και τη δασμολογική πολιτική του προέδρου Τραμπ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τραμπ: Αεροσκάφος που παραβιάζει τον εναέριο χώρο κράτους του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτεται
Νέα Υόρκη 23.09.25

Τραμπ: Αεροσκάφος που παραβιάζει τον εναέριο χώρο νατοϊκού κράτους θα πρέπει να καταρρίπτεται

Νωρίτερα, εκδίδοντας ανακοίνωση για τις ρωσικές παραβιάσεις των τελευταίων ημερών, το ΝΑΤΟ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής προς τη Μόσχα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βίντεο – ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό 14χρονου στον Ασπρόπυργο – Τον χτυπούν μπροστά σε άλλους μαθητές
Ελλάδα 23.09.25

Βίντεο – ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό 14χρονου στον Ασπρόπυργο – Τον χτυπούν μπροστά σε άλλους μαθητές

Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται πέντε ανήλικοι οι οποίοι ξυλοκόπησαν άγρια έναν 14χρονο έξω από σχολείο στον Ασπρόπυργο, με το βίντεο της επίθεσης να σοκάρει.

Σύνταξη
Η συγχώρεση, το γράμμα και η οργή: Ο Φρανκ Σινάτρα για την απαγωγή του γιου του το 1963
Η Φωνή 23.09.25

Η συγχώρεση, το γράμμα και η οργή: Ο Φρανκ Σινάτρα για την απαγωγή του γιου του το 1963

Έξι δεκαετίες μετά την απαγωγή του γιου του Φρανκ Σινάτρα, ένα γράμμα με την οργή της Φωνής για την όλη υπόθεση ανακαλύφθηκε και βγαίνει στο «σφυρί» για πολλές χιλιάδες δολάρια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Συγγενείς θυμάτων απαντούν στον Φλωρίδη για τα αιτήματα εκταφής – Τι αναφέρει το εξώδικο των Ρούτσι – Καρυστιανού
Ελλάδα 23.09.25

Συγγενείς θυμάτων απαντούν στον Φλωρίδη για την απόρριψη των αιτημάτων εκταφής – Τι αναφέρουν στο εξώδικό τους

Οι συγγενείς θυμάτων διαψεύδουν τον υπουργό Δικαιοσύνης για τα αιτήματα εκταφής των σορών – Τι θα συμβεί με την ανάκριση σε περίπτωση που γίνει δεκτό το αίτημα εκταφής.

Σύνταξη
«Η Μόνα Λίζα της μουσικής»: Θα είναι το Aladdin Sane του Ντέιβιντ Μπόουι το ακριβότερο εξώφυλλο που έχει πουληθεί ποτέ;
Ορόσημο 23.09.25

«Η Μόνα Λίζα της μουσικής»: Θα είναι το Aladdin Sane του Ντέιβιντ Μπόουι το ακριβότερο εξώφυλλο που έχει πουληθεί ποτέ;

Η θρυλική εικόνα του Μπόουι με την αστραπή στο πρόσωπο, τραβηγμένη από τον Μπράιαν Ντάφι το 1973, αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ σε επερχόμενη δημοπρασία, μαζί με πρωτότυπα αντικείμενα από το αρχείο του φωτογράφου και μοναδικά memorabilia

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: Προσηλωμένοι στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Διπλωματία 23.09.25

Συνάντηση Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη: Προσηλωμένοι στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Κυριάκος Μητσοτάκης και Μάριος Χριστοδουλίδης πραγματοποίησαν συνάντηση στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου να επανέρχεται στο προσκήνιο.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες να επιλέξουν την ειρήνη από το χάος
Πόλεμος ή ειρήνη; 23.09.25

Από το βήμα του ΟΗΕ ο Αντόνιο Γκουτέρες καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες να επιλέξουν την ειρήνη από το χάος

«Οι πυλώνες της ειρήνης και της προόδου καταρρέουν υπό το βάρος της ατιμωρησίας, της ανισότητας και της αδιαφορίας», προειδοποίησε ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην εναρκτήρια ομιλία στο υψηλότερο επίπεδο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πώς φτάσαμε στην αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Νέα Υόρκη 23.09.25

Πώς φτάσαμε στην αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς Αναζητείται νέα ημέρα και ώρα. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Σύνταξη
