Χόφενχαϊμ – Μπάγερν Μονάχου 1-4: Χατ-τρικ Κέιν και 4Χ4 για τους Βαυαρούς

Το «τρένο» της Μπάγερν πέρασε και από την έδρα της Χόφενχαϊμ την οποία διέλυσε με 4-1 για την τέταρτη αγωνιστική της Bundesliga συνεχίζοντας χωρίς απώλειες στο πρωτάθλημα. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Βαυαρούς ο Χάρι Κέιν που έκανε χατ-τρικ με δύο πέναλτι.

Οι φιλοξενούμενοι πέρασαν δύσκολες στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, όπου κινδύνεψαν σε αρκετές περιπτώσεις να βρεθούν πίσω στο σκορ, αλλά ο Αγγλος φορ έδωσε τη λύση στο 44′, σκοράροντας μετά από κομπίνα σε εκτέλεση κόρνερ.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους (47′) αξιοποίησε το πέναλτι που καταλογίστηκε για χέρι του Χαϊντάρι και ολοκλήρωσε το χατ-τρικ του στο 77′, πάλι από την άσπρη βούλα, με τον Ολίσε να κερδίζει αυτή τη φορά την «εσχάτη των ποινών». Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 82′ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τσουφάλ, με τον Γκνάμπρι να διαμορφώνει στην εκπνοή το τελικό σκορ με απίθανο πλασέ.

Χόφενχαϊμ: Μπάουμαν, Τσούφαλ (82’ Ακμπογκούμα), Χράνατς, Χαϊντάρι, Μπερνάρντο, Αβντουλιάχου (82’ Τοχουμτσού), Μπουργκέρ (78’ Πρέμελ), Ντάμαρ (66’ Κράμαριτς), Πραας, Ασλάνι (78’ Μπεμπού), Τραορέ

Μπάγερν: Νόιερ, Μποεΐ (86’ Μπίσοφ), Τα, Κιμ (69’ Ουπαμεκανό), Λάιμερ, Πάβλοβιτς, Γκορέτσκα (62’ Κίμιχ), Καρλ (62’ Ολίσε), Τζάκσον (62’ Γκνάμπρι), Λουίς Ντίαζ, Κέιν

Επιτέλους νίκη για το Αμβούργο, εύκολα τρίποντα για Μάιντς, Φράιμπουργκ

Την πρώτη του νίκη στη μεγάλη κατηγορία μετά από περίπου 7,5 χρόνια πανηγύρισε το Αμβούργο, που επικράτησε 2-1 της Χαϊντενχάιμ και την άφησε τελευταία και χωρίς βαθμό. Πρώτο «τρίποντο» φέτος και για τη Μάιντς, που πέρασε με το εμφατικό 4-1 από το Αουγκσμπουργκ, ενώ με το εξίσου εντυπωσιακό 3-0 νίκησε η Φράιμπουργκ στη Βρέμη τη Βέρντερ.

Στο ματς αυτό, ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων Νόα Ατουμπόλου νίκησε από τα 11 βήματα τον Σμιντ, φτάνοντας τις πέντε διαδοχικές αποκρούσεις πέναλτι σε αγώνες πρωταθλήματος, αριθμός-ρεκόρ στην ιστορία της Bundesliga.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (19/09)

Στουτγκάρδη-Ζανκτ Πάουλι 2-0

Σάββατο (20/09)

Βέρντερ Βρέμης-Φράιμπουργκ 0-3

Άουγκσμπουργκ-Μάιντς 1-4

Χόφενχαϊμ-Μπάγερν Μονάχου 1-3

Αμβούργο-Χάιντενχαϊμ 2-1

Λειψία-Κολωνία (19:30)

Κυριακή (21/09)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)

Λεβερκούζεν-Γκλάντμπαχ (18:30)

Ντόρτμουντ-Βόλφσμπουργκ (20:30)

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης (5ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (26/09)

Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης (21:30)

Σάββατο (27/09)

Μάιντς – Ντόρτμουντ (16:30)

Βόλφσμπουργκ – Λειψία (16:30)

Ζανκτ Πάουλι – Λεβερκούζεν (16:30)

Χάιντενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ (16:30)

Γκλάντμπαχ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (19:30)

Κυριακή (28/09)

Φράιμπουργκ – Χόφενχαϊμ (16:30)

Κολωνία – Στουτγκάρδη (18:30)

Ουνιόν Βερολίνου – Αμβούργο (20:30)