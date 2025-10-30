Ο Χάρι Κέιν κυνηγά ρεκόρ δεκαετίας του Λιονέλ Μέσι (pic)

«Ολοκληρώθηκε η δουλειά! Άλλη μια νίκη και περάσαμε στον επόμενο γύρο. Σε μια εξαιρετική πορεία», έγραψε ο Χάρι Κέιν στο Χ, μετά το 4-1 της Μπάγερν επί της Κολωνίας, το βράδυ της Τετάρτης 29/10, με δυο δικά του γκολ. Η επιβεβαίωση πόσο απολαμβάνει ο διεθνής Άγγλος επιθετικός το ποδόσφαιρο με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου και παράλληλα η επιβεβαίωση της φόρμας του.

Με 22 γκολ σε 14 ματς, με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου σε όλες τις διοργανώσεις, ο Χάρι Κέιν απειλεί το ρεκόρ του Λιονέλ Μέσι που είναι 73 γκολ σε 60 ματς της ίδιας σεζόν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Ηδη, έχει σπάσει ένα ρεκόρ των Ρονάλντο-Μέσι: «Ο Κέιν έχει σκοράρει 20 γκολ σε 12 αγώνες με την Μπάγερν Μονάχου σε όλες τις διοργανώσεις τη σεζόν 2025-26. Το πέτυχε αυτό πιο γρήγορα από τα 20 γκολ που σημείωσαν οι Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο στην αρχή της σεζόν με τις ομάδες τους. Ο Μέσι είχε σκοράρει 20 γκολ σε 17 αγώνες, ενώ ο Ρονάλντο σε 13 αγώνες, τη σεζόν 2014-15. Εξαιρετικό», έγραψε η «OptaJoe» στην πλατφόρμα «X» που είναι ειδική στα στατιστικά.

Αν ο Χάρι Κέιν συνεχίσει να σκοράρει με τον ίδιο ρυθμό μπορεί να γράψει ιστορία, με μεγαλύτερη επίδοση σε σχέση με τον Λιονέλ Μέσι, αν αναλογιστούμε ότι ακόμη δεν έχει διανύσει το ¼ των επίσημων υποχρεώσεών του για την αγωνιστική περίοδο 2025/26. Και μιλάμε για ρεκόρ που κανείς δεν το απείλησε εδώ και μια δεκαετία που το πέτυχε ο Μέσι με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Ο Χάρι Κέιν είναι ο σημαιοφόρος της Μπάγερν του Βινσέντ Κομπανί, η οποία πάει από το καλό στο καλύτερο. Οι 14 συνεχόμενες νίκες σε Γερμανία και Ευρώπη είναι η απόδειξη της τρελής κούρσας των Βαυαρών και πολύ μεγάλο μερίδιο στην επιτυχία της έχει ο Χάρι Κέιν. Ακολουθούν τα παιχνίδια με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν και την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Χάρι Κέιν δείχνει να απολαμβάνει τη… δράση του με τη φανέλα της Μπάγερν. Μπορεί η Bild να αποκάλυψε ότι έχει ρήτρα αποδέσμευσης 65 εκατ. ευρώ για το καλοκαίρι, όμως ο Αγγλος σταρ δεν σκέφτεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο.