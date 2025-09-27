Κέιν: «Ποιά Premier League; Απολαμβάνω κάθε στιγμή στη Μπάγερν»

Ο Χάρι Κέιν έχει κάθε λόγο να καμαρώνει με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου. Ο διεθνής Άγγλος επιθετικός στο παιχνίδι με τη Βέρντερ Βρέμης πέτυχε το 100ό γκολ με τον σύλλογο, φτάνοντας τα 100 γκολ σε 104 αγώνες, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 105 αγώνων που κατείχαν οι Κριστιάνο Ρονάλντο και Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο Χάρι Κέιν είναι πολυβόλο και με την Μπάγερν Μονάχου, δικαιώνοντας τη Γερμανική ομάδα που το καλοκαίρι του 2023 δαπάνησε 98 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει από την Τότεναμ και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ο στράικερ την Γερμανικής ομάδας βρήκε την ευκαιρία να απαντήσει και για την μυστική ρήτρα που υπάρχει στο συμβόλαιό του, σύμφωνα με την οποία μπορεί να φύγει αν το ανακοινώσει έξι μήνες νωρίτερα.

«Όχι, όχι αυτή τη στιγμή. Είμαι πραγματικά χαρούμενος εδώ», απάντησε ο Χάρι Κέιν στην ερώτηση αν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει στην Premier League, ενώ συμπλήρωσε: «Έχω δύο χρόνια ακόμα συμβόλαιο και απολαμβάνω κάθε στιγμή στη Μπάγερν. Η επιστροφή στην Αγγλία δεν είναι στις σκέψεις μου. Το απολαμβάνω με την ομάδα, με τον προπονητή και ελπίζω να συνεχίσουμε να είμαστε επιτυχημένοι».

Ερωτηθείς αν η Μπάγερν είναι το καλύτερο μέρος για να κερδίσει τρόπαια, απάντησε: «Ναι, απολύτως».

Ακόμη, ο Χάρι Κέιν ρωτήθηκε περαιτέρω για το μέλλον του στην Μπάγερν, εν μέσω ενδιαφέροντος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Μπαρτσελόνα. Πιο συγκεκριμένα ρωτήθηκε αν υπάρχει περίπτωση να υπογράψει επέκταση με την Μπάγερν: «Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε. Μου απομένουν σχεδόν δύο χρόνια, οπότε δεν υπάρχει λόγος πανικού. Νομίζω ότι είναι ευχαριστημένοι μαζί μου και είμαι χαρούμενος μαζί τους».

Για τον Χάρι Κέιν υπάρχει δέλεαρ, αναφορικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Αγγλία. Αν αυτό γινόταν, τότε θα μπορούσε να κυνηγήσει το ρεκόρ γκολ όλων των εποχών στην Premier League, που έχει ο Άλαν Σίρερ.

Ο Σίρερ σκόραρε 260 γκολ κατά τη διάρκεια της θρυλικής του καριέρας, με τον Κέιν να έχει πετύχει 213 γκολ κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Τότεναμ, όμως ο 32χρονος επιθετικός έδειξε ότι δεν το σκέφτεσαι.

«Αυτό δεν το έχω πραγματικά στο μυαλό μου», είπε ο Χάρι Κέιν. «Όταν έφυγα από την Αγγλία, σκέφτηκα ότι ίσως θα επέστρεφα για να σπάσω το ρεκόρ, όμως από τότε που ήρθα στην Μπάγερν, μου αρέσει πολύ να παίζω σε αυτό το επίπεδο».

Ο πρόεδρος της Μπάγερν, Γιαν-Κρίστιαν Ντρέεσεν, αναφέρθηκε επίσης στις φήμες που συνδέουν τον Κέιν με μια επιστροφή στην Αγγλία: «Δεν έχω την αίσθηση ότι σκέφτεται κάτι άλλο εκτός από την Μπάγερν. Νομίζω ότι αυτό έχει συζητηθεί δημόσια περισσότερο από ό,τι ήταν θέμα για εμάς».