Η πρόβλεψη του Κομπανί για τον Χάρι Κέιν «επειδή είναι ξεχωριστός παίκτης»

Ο Χάρι Κέιν στο «μικροσκόπιο» του προπονητή του στη Μπάγερν Μονάχου Βίνσεντ Κομπανί, ο οποίος τον… εξέτασε για τις ικανότητές του εντός γηπέδου και τον συνέκρινε με τους Τόνι Κρόος και Κέβιν Ντε Μπρόινε. Το θέμα έχει και συνέχεια, καθώς μπήκε και στο μυαλό του και απάντησε στο δίλημμα αν θέλει προσωπικά ρεκόρ ή τίτλους. Πάντως, ο Κομπανί χαρακτήρισε «ξεχωριστό παίκτη τον Χάρι Κέιν», τον οποίο έχει στο οπλοστάσιό του, στην Μπάγερν Μονάχου.

Όσον αφορά στον Χάρι Κέιν εντός γηπέδου, ο Κομπανί επιβεβαίωσε ότι είναι κάτι παραπάνω από ένας απλός εκτελεστής μέσα στην περιοχή και ότι ο ίδιος τού έχει ανάψει το «πράσινο φως» για ελευθερία κινήσεων στο τερέν. «Όλοι οι παίκτες μας έχουν πολλή ελευθερία στη θέση τους. Ο Χάρι επιτρέπεται να κινείται ελεύθερα μέσα στην περιοχή και πίσω από αυτήν. Αυτό δεν αφορά μόνο την τακτική, αλλά την προσαρμογή στο εκάστοτε παιχνίδι. Κάποιες φορές δίνει πάσες όπως ο Τόνι Κρόος και ο Κέβιν Ντε Μπρόινε. Αλλά στο τέλος, πρέπει πάντα να βρίσκεται μέσα στην περιοχή», ανέλυσε ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου Βίνσεντ Κομπανί.

Όταν τέθηκε το δίλημμα τι θέλει ο Χάρι Κέιν ατομικά ρεκόρ ή τίτλους, ο Κομπανί απάντησε: «Κατέκτησε δύο τίτλους φέτος για πρώτη φορά στην καριέρα του. Οπότε νομίζω ότι έχει πάρα πολλά ατομικά ρεκόρ. Θα συνεχίσει να τα καταρρίπτει, γιατί είναι ξεχωριστός παίκτης. Αλλά τώρα το πιο σημαντικό για εκείνον είναι να συνεχίσει να κερδίζει τίτλους. Βάζουμε τους εαυτούς μας σε καλές θέσεις και εκείνος παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτό».

Από την πλευρά του ο Χάρι Κέιν αποφεύγει τα πολλά λόγια καθώς δήλωσε: «Εξαιρετικά περήφανος, προφανώς για τις κατακτήσεις μου. Είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς που κάνω κάθε μέρα, αλλά και της βοήθειας των συμπαικτών μου και του προπονητικού επιτελείου. Δεν εστιάζω υπερβολικά σε αυτά τα πράγματα, αλλά όταν συμβαίνουν, ανυπομονώ για το επόμενο».

Ο πρώην διεθνής Άγγλος, Φρέιζερ Κάμπελ, τον συνέκρινε με τον Λεβαντόφσκι και υποστήριξε πρόσφατα ότι ο Κέιν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον Πολωνό, ίσως ακόμη και ψηλότερα. «Είναι εκεί πάνω με τους καλύτερους. Οι αριθμοί του δεν λένε ψέματα. Δεν το πετυχαίνεις αυτό τυχαία, είναι σκληρή δουλειά, αφοσίωση και συνέπεια κάθε εβδομάδα. Κατά τη γνώμη μου ο Κέιν, είναι ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών», δήλωσε ο Κάμπελ.