Ο Χάρι Κέιν κατονόμασε τα τρία πρόσωπα που βοήθησαν την καριέρα του

Ο Χάρι Κέιν αποκάλυψε «μυστικά» της καριέρας του. Ο Αγγλος επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου έδωσε συνέντευξη στην ιστοσελίδα της Bundesliga. Όταν κλήθηκε να κατονομάσει ένα άτομο με την μεγαλύτερη επιρροή στην καριέρα του, κατονόμασε τρία! Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στους Τζον ΜακΝτέρμοτ, Τιμ Σέργουντ και Μαουρίτσιο Ποκετίνο.

Αρχικά, ο Κέιν θυμήθηκε τον δάσκαλό του στις ακαδημίες της Τότεναμ: «Είναι δύσκολο να διαλέξω μόνο ένα. Θα ξεκινούσα πιθανώς αναφέροντας την εποχή μου στις ακαδημίες και τον Τζον ΜακΝτέρμοτ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος της ακαδημίας εκείνη την εποχή και τώρα εργάζεται με την εθνική ομάδα της Αγγλίας και την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ήταν απίστευτα σημαντικός για την εξέλιξή μου σε εκείνη την ηλικία, από τα 13 μου μέχρι την ομάδα νέων. Χωρίς αυτόν σε αυτόν τον ρόλο, δεν ξέρω αν θα ήμουν ο παίκτης που είμαι σήμερα».

Μετά, ο Χάρι Κέιν επικεντρώθηκε στον προπονητή με τον οποίο έγραψε την πρώτη συμμετοχή στην Premier League, με τη φανέλα της Τότεναμ: «Καθώς μεγάλωνα, ο Τιμ Σέργουντ μου έδωσε την πρώτη μου ευκαιρία στην Premier League και μπόρεσα να την αρπάξω. Πάντα πίστευε σε μένα, από την εποχή του στις αναπληρωματικές μέχρι τον ρόλο του ως πρώτος παίκτης, και πάντα πίστευε ότι μπορούσα να πετύχω στο υψηλότερο επίπεδο».

Επίσης, ο Χάρι Κέιν έκανε «ζουμ» και στον προπονητή που τον ανέβασε επίπεδο: «Αυτό με οδηγεί στον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο οποίος με εξέλιξε από εκεί και με έκανε έναν διαφορετικό τύπο παίκτη. Με έκανε σωματικά πολύ πιο δυνατό και μου εξήγησε τι χρειάζεται για να γίνεις παίκτης της Premier League».

Πάντως, ο Χάρι Κέιν διευκρίνισε: ««Φυσικά, έχω αναφέρει μόνο τρία ονόματα εδώ, αλλά θα μπορούσα να αναφέρω πολλά άλλα. Κοιτάζοντας πίσω σε ολόκληρη την καριέρα μου, υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που με έχουν βοηθήσει, αλλά αυτοί οι λίγοι σίγουρα έχουν επηρεάσει σημαντικά εμένα».

Ο Τζον ΜακΝτέρμοτ είναι ένας από τους πιο έμπειρους τεχνικούς στον αγγλικό ποδοσφαιρικό χώρο, γνωστός κυρίως για το έργο του στις ακαδημίες της Τότεναμ και στην Εθνική Αγγλίας. Ο Τιμ Σέργουντ έδωσε στον Χάρι Κέιν την πρώτη ευκαιρία του στην Τότεναμ, τον Απρίλιο του 2014. Ο Χάρι Κέιν καθιερώθηκε με τον Ποκετίνο στην Τότεναμ το διάστημα Μάιος 2014 – Νοέμβριος 2019.