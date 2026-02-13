sports betsson
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
«Έδεσε» τον Ουπαμεκανό στο Μόναχο ως το 2030 η Μπάγερν
Νέο συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας που θα τον κρατήσει στο Μόναχο ως το 2030, υπέγραψε με τη Μπάγερν ο Νταγιό Ουπαμεκανό.

Σύνταξη
Ο Νταγιό Ουπαμεκάνο επέκτεινε το συμβόλαιό του με την Μπάγερν Μονάχου για τέσσερα ακόμη χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2030, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (13/2) ο σύλλογος από τη Βαυαρία.

Σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ, η επέκταση του συμβολαίου του συνοδεύεται και από σημαντική αύξηση των ετήσιων αποδοχών του, από 9 εκατομμύρια ευρώ σε 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ περιλαμβάνεται και ρήτρα αποδέσμευσης περίπου 65 εκατομμυρίων ευρώ από το καλοκαίρι του 2027.

Το προηγούμενο συμβόλαιό του έληγε το καλοκαίρι του 2026. Ο Ουπαμεκάνο έφτασε από τη Λειψία στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας το καλοκαίρι του 2021. Η Μπάγερν κατάφερε να πείσει τον 27χρονο Γάλλο να παραμείνει, παρά το έντονο ενδιαφέρον από αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, ανάμεσά τους, Λίβερπουλ, Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που μένω στην Μπάγερν και που μπορώ να συνεχίσω να παίζω με αυτήν την ομάδα. Έχουμε μια σπουδαία ομάδα και έναν σπουδαίο προπονητή, και μαζί έχουμε μεγάλους στόχους», σχολίασε ο Γάλλος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του συλλόγου.

Η Μπάγερν Μονάχου, έξι φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020), είχε θέσει την επέκταση του συμβολαίου του Ουπαμεκάνο ως μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές της για τη σεζόν.

Η ανάρτηση της Μπάγερν Μονάχου για τον Ουπαμεκανό

Economy
Δημόσιο Χρέος: ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλοι τρεις κίνδυνοι

Δημόσιο Χρέος: ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλοι τρεις κίνδυνοι

Business
Eurobank Equities για Metlen: Ανθεκτική η κερδοφορία, τιμή στόχος στα 56,20 ευρώ

Eurobank Equities για Metlen: Ανθεκτική η κερδοφορία, τιμή στόχος στα 56,20 ευρώ

Αθλητική Ροή
Σοκ για τη Λίντσεϊ Βον: Κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό η θρυλική σκιέρ (pics)
Άλλα Αθλήματα 13.02.26

Σοκ για τη Λίντσεϊ Βον: Κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό η θρυλική σκιέρ (pics)

Σοκ προκαλεί η είδηση του απόηχου του σοβαρού τραυματισμού της Λίντσεϊ Βον κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι η θρυλική Αμερικανίδα σκιέρ, μετά από τρία χειρουργεία ήδη, κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό.

Σύνταξη
Οι επιλογές του Χίφι για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του στην Παρί (vids)
Euroleague 13.02.26

Οι επιλογές του Χίφι για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του στην Παρί (vids)

O Ναντίρ Χίφι είναι ένας από τους κορυφαίους γκαρντ στην Euroleague, έχει ανανεώσει με την Παρί, όμως στο εξωτερικό κάνουν λόγο για ένα «καυτό» καλοκαίρι – Ποιες είναι οι 2+1 επιλογές που έχει ο 23χρονος και τα δεδομένα με το συμβόλαιο του.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Οπαδοί βραζιλιάνικης ομάδας ζήτησαν τον τραυματισμό τον Νειμάρ! – Τι απάντησε ο σύλλογος και ο ίδιος ο παίκτης (vid, pic)
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Οπαδοί βραζιλιάνικης ομάδας ζήτησαν τον τραυματισμό τον Νειμάρ! – Τι απάντησε ο σύλλογος και ο ίδιος ο παίκτης (vid, pic)

Οι οπαδοί της Βέλο έκαναν «ντου» στο προπονητικό κέντρο και ουσιαστικά ζήτησαν από τους παίκτες της ομάδας -αν χρειαστεί- να τραυματίσουν τον Νεϊμάρ στο επικείμενο ματς με τη Σάντος – Επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου και... ψύχραιμη απάντηση του Βραζιλιάνου σούπερσταρ.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε κι άλλα εισιτήρια για το ματς με τον Λεβαδειακό
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε κι άλλα εισιτήρια για το ματς με τον Λεβαδειακό

Η Λιβαδειά «κοκκινίζει», καθώς ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό το Σάββατο και οι ερυθρόλευκοι εξασφάλισαν επιπλέον εισιτήρια για τον κόσμο τους - Ανοίγουν δύο έξτρα θύρες.

Σύνταξη
Η δύναμη της θέλησης: Ο Νίκολα Τόπιτς νίκησε τραυματισμούς και καρκίνο και έκανε ντεμπούτο στο NBA (vid)
Μπάσκετ 13.02.26

Η δύναμη της θέλησης: Ο Νίκολα Τόπιτς νίκησε τραυματισμούς και καρκίνο και έκανε ντεμπούτο στο NBA (vid)

Στα 20 του, μετά από δύο χρόνια ταλαιπωρίας και μάχης με τραυματισμούς και καρκίνο, ο Νίκολα Τόπιτς έκανε το ντομπούτο του στο NBA με τη φανέλα των πρωταθλητών Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και αποθεώθηκε!

Σύνταξη
Τι είπε ο Γιόνσον για ΑΕΚ και Νίκολιτς: «Είμαι στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας μου και δεν παίζω»
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Τι είπε ο Γιόνσον για ΑΕΚ και Νίκολιτς: «Είμαι στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας μου και δεν παίζω»

Ο Γενς Γιόνσον μίλησε σε Μέσο της Δανίας, για τα πλάνα του, όπου αναμένεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ αλλά και για τον λόγο που δεν αγωνίζεται στην Ένωση.

Σύνταξη
Ο «Βασιλιάς» το ξανάκανε: Ο Λεμπρόν Τζέιμς έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ στο NBA! (vids, pics)
Δείτε βίντεο 13.02.26

Ο «Βασιλιάς» το ξανάκανε: Ο Λεμπρόν Τζέιμς έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ στο NBA! (vids, pics)

Στα 41 του, ο «Βασιλιάς» του NBA, Λεμπρόν Τζέιμς παραμένει ασταμάτητος, συνεχίζοντας να καταρρίπτει αμύθητα ρεκόρ στην ιστορία του αμερικανικού πρωταθλήματος...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
Σημείο αναφοράς 13.02.26

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Τελείωσε η πρώτη και ιδιαίτερα κρίσιμη φάση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πλατεία Άρεως στην Τρίπολη.

Σύνταξη
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για τη «φτωχική» δωρεά των 25.000 δολαρίων του δισεκατομμυριούχου Σπίλμπεργκ
Go Fun 13.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για τη «φτωχική» δωρεά των 25.000 δολαρίων του δισεκατομμυριούχου Σπίλμπεργκ

Η δωρεά των 25.000 δολαρίων από τον Σπίλμπεργκ στον διαδικτυακό έρανο της οικογένειας του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ αντιστοιχεί σε ένα απειροελάχιστο κλάσμα των ετήσιων εσόδων του σχολιάζουν οι χρήστες των social media

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Συμπλήρωσαν κάρτες Τεττέη και Καλάμπρια – Σε ποια παιχνίδια δεν θα είναι διαθέσιμοι
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Συμπλήρωσαν κάρτες Τεττέη και Καλάμπρια - Σε ποια παιχνίδια δεν θα είναι διαθέσιμοι

Ανδρέας Τεττέη και Ντάβιντε Καλάμπρια συμπλήρωσαν τρεις κίτρινες κάρτες και θα πρέπει να λείψουν σε ένα από τα τέσσερα επόμενα ματς της Superleague που θα δώσει ο Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
Συνάντηση Σαμαρά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα
Στο Προεδρικό 13.02.26

Συνάντηση Σαμαρά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας με πρώην πρωθυπουργούς. Είχαν προηγηθεί οι συναντήσεις με τους Γιώργο Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήμο, Κώστα Καραμανλή και Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Μνημείου Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους στα Ιωάννινα
Αναγνώριση 13.02.26

Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Μνημείου Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους στα Ιωάννινα

Η σύσταση της Επιτροπής φιλοδοξεί να τιμήσει την καθοριστική συμβολή των ευεργετών και των δασκάλων του Γένους στη διαμόρφωση της ιστορικής, πνευματικής και εκπαιδευτικής ταυτότητας των Ιωαννίνων.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Δυτική Ελλάδα και Κρήτη
Απελπισία 13.02.26

Σαρώνει η κακοκαιρία - Ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Δυτική Ελλάδα και Κρήτη

«Αν ο ανεμοστρόβιλος περνούσε μέσα από το χωριό, θα είχαμε θύματα», δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας Μπόρσι στην Ηλεία, που επλήγη από την κακοκαιρία - Προληπτικές εκκενώσεις κατοικιών

Σύνταξη
Ξαναθυμήθηκε το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Ξαναθυμήθηκε το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης

Πανηγυρίζοντας για επιτυχίες της ΑΑΔΕ στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν διστάζει να πει ότι το σύνθημα είναι «Νομιμότητα Παντού». Διαρκής δέσμευση, λέει ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης... των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, της «υπόθεσης Παναγόπουλου»

Σύνταξη
Σοκ για τη Λίντσεϊ Βον: Κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό η θρυλική σκιέρ (pics)
Άλλα Αθλήματα 13.02.26

Σοκ για τη Λίντσεϊ Βον: Κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό η θρυλική σκιέρ (pics)

Σοκ προκαλεί η είδηση του απόηχου του σοβαρού τραυματισμού της Λίντσεϊ Βον κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι η θρυλική Αμερικανίδα σκιέρ, μετά από τρία χειρουργεία ήδη, κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Καμία ανοχή στη μετατροπή της Βουλής σε πλυντήριο των σκανδάλων Μητσοτάκη
Βουλή 13.02.26

Χαρίτσης: Καμία ανοχή στη μετατροπή της Βουλής σε πλυντήριο των σκανδάλων Μητσοτάκη

«Πυραμίδα διαφθοράς που στην κορυφή της έχει το Μέγαρο Μαξίμου» - τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης. Όσον αφορά τη κινητοποίηση των αγροτών ανέφερε πως «σήμερα θα είμαστε στο Σύνταγμα με τους αγρότες»

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά στην ετήσια εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς
Κοινωνικοί εταίροι 13.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά στην ετήσια εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς

Ο κ. Μώραλης, ευχήθηκε χρόνια πολλά και δημιουργικά στους εμπόρους της πόλης, τονίζοντας ότι η συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς είναι άριστη.

Σύνταξη
Ακόμα ένα χτύπημα για το Λούβρο: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης με εισιτήρια – Στα 10 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η ζημιά
Culture Live 13.02.26

Ακόμα ένα χτύπημα για το Λούβρο: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης με εισιτήρια – Στα 10 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η ζημιά

Αστυνομική επιχείρηση αποκάλυψε οργανωμένο κύκλωμα στο Λούβρο, οδηγώντας στη σύλληψη εννέα ατόμων, ανάμεσά τους υπάλληλοι του μουσείου και ξεναγοί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βουλή: Κρεσέντο Λαζαρίδη κατά ΠΑΣΟΚ – Θυμήθηκε τον Τσοχατζόπουλο για να αποφύγει τις νέες αποκαλύψεις
Στη Βουλή 13.02.26

Κρεσέντο Λαζαρίδη κατά ΠΑΣΟΚ: Θυμήθηκε τον Τζοχατζόπουλο για να αποφύγει τις νέες αποκαλύψεις - Ένταση με Μάντζο

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή με τον Μακάριο Λαζαρίδη της ΝΔ να εξαπολύει επίθεση στο ΠΑΣΟΚ ανασύροντας σκάνδαλα της δεκαετίας του 1990 την ώρα που πληθαίνουν τα ερωτήματα για τις νέες αποκαλύψεις με τα κέντρα κατάρτισης ανέργων

Σύνταξη
Την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Βοιωτία θέλει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Μετακινήσεις 13.02.26

Την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Βοιωτία θέλει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Σιδηρόδρομος, ΚΤΕΛ και υδατοδρόμια τέθηκαν ως ζητήματα στη συνάντηση του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού με τον Αν. Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Σύνταξη
Οι επιλογές του Χίφι για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του στην Παρί (vids)
Euroleague 13.02.26

Οι επιλογές του Χίφι για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του στην Παρί (vids)

O Ναντίρ Χίφι είναι ένας από τους κορυφαίους γκαρντ στην Euroleague, έχει ανανεώσει με την Παρί, όμως στο εξωτερικό κάνουν λόγο για ένα «καυτό» καλοκαίρι – Ποιες είναι οι 2+1 επιλογές που έχει ο 23χρονος και τα δεδομένα με το συμβόλαιο του.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Τα νέα φάρμακα αδυνατίσματος φέρνουν αποτελέσματα αλλά και αναπάντητα ερωτήματα
Κενό δεδομένων 13.02.26

Τα νέα φάρμακα αδυνατίσματος φέρνουν αποτελέσματα αλλά και αναπάντητα ερωτήματα

Στις περισσότερες μελέτες για τα φάρμακα αδυνατίσματος υπάρχει μεγάλη εμπλοκή των εταιρειών που τα παρασκευάζουν, χωρίς επαρκή στοιχεία για τη μακροπρόθεσμη επίδραση και τις παρενέργειές τους.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

