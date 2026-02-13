«Έδεσε» τον Ουπαμεκανό στο Μόναχο ως το 2030 η Μπάγερν
Νέο συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας που θα τον κρατήσει στο Μόναχο ως το 2030, υπέγραψε με τη Μπάγερν ο Νταγιό Ουπαμεκανό.
Ο Νταγιό Ουπαμεκάνο επέκτεινε το συμβόλαιό του με την Μπάγερν Μονάχου για τέσσερα ακόμη χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2030, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (13/2) ο σύλλογος από τη Βαυαρία.
Σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ, η επέκταση του συμβολαίου του συνοδεύεται και από σημαντική αύξηση των ετήσιων αποδοχών του, από 9 εκατομμύρια ευρώ σε 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ περιλαμβάνεται και ρήτρα αποδέσμευσης περίπου 65 εκατομμυρίων ευρώ από το καλοκαίρι του 2027.
Το προηγούμενο συμβόλαιό του έληγε το καλοκαίρι του 2026. Ο Ουπαμεκάνο έφτασε από τη Λειψία στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας το καλοκαίρι του 2021. Η Μπάγερν κατάφερε να πείσει τον 27χρονο Γάλλο να παραμείνει, παρά το έντονο ενδιαφέρον από αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, ανάμεσά τους, Λίβερπουλ, Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν.
«Είμαι πολύ χαρούμενος που μένω στην Μπάγερν και που μπορώ να συνεχίσω να παίζω με αυτήν την ομάδα. Έχουμε μια σπουδαία ομάδα και έναν σπουδαίο προπονητή, και μαζί έχουμε μεγάλους στόχους», σχολίασε ο Γάλλος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του συλλόγου.
Η Μπάγερν Μονάχου, έξι φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020), είχε θέσει την επέκταση του συμβολαίου του Ουπαμεκάνο ως μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές της για τη σεζόν.
Η ανάρτηση της Μπάγερν Μονάχου για τον Ουπαμεκανό
