Ο Νόιερ μίλησε για τον Νόιερ

Ο Μάνουερ Νόιερ αποκαλύπτει τον εαυτό του. Ο 39χρονος τερματοφύλακας της Μπάγερν Μονάχου μίλησε με την L’Équipe και στη συνέντευξη αυτή είπε πολλά για τον εαυτό του. Τι έκανε ο Νόιερ όταν ήταν παιδί; Ποιούς άλλους τερματοφύλακες παραδέχεται; Ποια η φιλοσοφία του ως γκολκίπερ; Επιδιώκει να κάνει σόου στο γήπεδο;

Ποια είναι η φιλοσοφία του; Θέλει να παίρνει ρίσκα; «Το ρίσκο είναι μέρος του αθλήματος. Αλλά ανάλογα με το σκορ, το στάδιο του αγώνα ή την κατάσταση, το παίρνεις περισσότερο ή λιγότερο. Ακόμα και όταν κάνεις λάθος, το παιχνίδι δεν τελειώνει πάντα. Προσπαθώ να το βγάλω από το μυαλό μου το συντομότερο δυνατό».

Τι γίνεται όταν δέχεται γκολ; «Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι απαραίτητο να συνεχίζεις. Κατ’ αρχήν, πρέπει πάντα να ξεκινάς από το μηδέν, χωρίς να σκέφτεσαι προηγούμενες καλές φάσεις και χωρίς να αφήνεις τον εαυτό σου να συνθλίβεται από λάθη. Νοητικά, πρέπει να προσεγγίζεις την επόμενη μπάλα σαν να ήταν η πρώτη».

Ποιούς άλλους τερματοφύλακες παραδέχεται; «Υπάρχουν πολλοί. Σε διεθνές επίπεδο, υπήρχαν ο Έντουιν φαν ντερ Σαρ και ο Πέτερ Σμάιχελ. Η κίνηση των ποδιών τους με ενέπνευσε. Στη Γερμανία, μπορώ να αναφέρω τον Γενς Λέμαν και τον Όλιβερ Καν. Ο καθένας είχε τις δικές του ιδιότητες».

Η αποκάλυψη για το τι έκανε όταν ήταν παιδί, όπως και για ποιους θαύμαζε: «Έβλεπα πολλά βίντεο ποδοσφαίρου του Άγιαξ όταν ήμουν παιδί. Έπαιζα πολύ τένις. Θαύμαζα τον Μπόρις Μπέκερ, τον Μίκαελ Στιχ και τη Στέφι Γκραφ. Είχα τις αφίσες τους στο δωμάτιό μου, και μία του Μίκαελ Σουμάχερ».

Πως σχολιάζει ο Νόιερ τη δήλωση του Τιερί Ανρί, ο οποίος είπε πως ένιωσε ότι ο τερματοφύλακας της Μπάγερν εφηύρε ξανά τη θέση του γκολκίπερ: «Ειλικρινά, δεν το σκέφτομαι και τόσο πολύ. Παίζω ακόμα, είμαι συγκεντρωμένος στο παρόν και σε αυτό που μπορώ να προσφέρω στην ομάδα μου. Δεν κάνω πράγματα για να ισχυριστώ στη συνέχεια ότι έχω φέρει επανάσταση στο παιχνίδι ή έχω ξεκινήσει ένα πιο μοντέρνο στυλ ποδοσφαίρου για τους τερματοφύλακες. Δεν μπαίνω στο γήπεδο για να κάνω σόου, αλλά για να βρω τι είναι πιο αποτελεσματικό για την ομάδα, να παράγουμε το καλύτερο δυνατό ποδόσφαιρο. Φυσικά, είναι τιμή μου όταν θρύλοι του ποδοσφαίρου όπως ο Τιερί Ανρί το λένε αυτό».