Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Επεκτείνεται το «Προλαμβάνω» και στην ψυχική υγεία παιδιών και γονέων
Ελλάδα 04 Μαρτίου 2026, 06:00

Επεκτείνεται το «Προλαμβάνω» και στην ψυχική υγεία παιδιών και γονέων

Τρία νέα κέντρα συνεργασίας δημιουργεί ο ΠΟΥ Ευρώπης στην Ελλάδα – Σε λειτουργία της πλατφόρμα ποιότητας των υπηρεσιών υγείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Spotlight

Επέκταση του προγράμματος «Προλαμβάνω» στις ψυχικές παθήσεις, με έλεγχο του παιδικού πληθυσμού, αλλά και των γονέων τους, μέσω των παιδιάτρων, για κατάθλιψη, αυτισμό, αγχώδεις διαταραχές κλπ. ξεκινά το υπουργείο Υγείας, με στόχο τη μείωση της νοσηρότητας από ψυχικές νόσους τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, προωθείται η ανάπτυξη προτυποποιημένων διαδικασιών για τη διαχείριση των χρονίων νοσημάτων, με την ίδρυση 312 ιατρείων χρονίων νοσημάτων στη χώρα.

Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη κατά την εκδήλωση παρουσίασης της νέας πλατφόρμας ποιότητας για τις υπηρεσίες υγείας της χώρας που υλοποιείται σε συνεργασία με το γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα.

Η πλατφόρμα Quality-for-All, ενοποιεί δεδομένα των υπηρεσιών υγείας και παρέχει εργαλεία ανάλυσης και παρακολούθησης δεικτών ποιότητας για τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων

Η πλατφόρμα Quality-for-All για την ανάπτυξη δεικτών ποιότητας του συστήματος υγείας παρουσιάστηκε στο αμφιθέατρο του υπουργείου Υγείας

Τρια νέα κέντρα

Την ίδια στιγμή, και με αφορμή τα εγκαίνια της πλατφόρμας, ο επικεφαλής του γραφείου του ΠΟΥ στην Αθήνα δρ Joao Breda, ανακοίνωσε τη δημιουργία τριών νέων κέντρων συνεργασίας του ΠΟΥ στην Ελλάδα, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας σε εθνικό επίπεδο:

  • Το πρώτο Κέντρο αφορά τη Διαχείριση και Αξιολόγηση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στο Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών
  • Το δεύτερο αφορά την Ποιότητα της Φροντίδας και τις Ανθρωποκεντρικές Πολιτικές Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης  και
  • Το τρίτο αφορά το Ανθρώπινο Δυναμικό για την Υγεία και την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας σε συνεργασία με το Κέντρο Διαχείρισης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ.

Η πλατφόρμα

Η ψηφιακή πλατφόρμα Quality-for-All του προγράμματος Health-IQ παρουσιάστηκε χθες σε εκδήλωση που πραγματοποίησε το Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ Ευρώπης και του Γραφείου του για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα στο Υπουργείο Υγείας, παρουσία του Περιφερειακού Διευθυντή του ΠΟΥ Ευρώπης Χανς Κλούγκε και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου.

Η πλατφόρμα Quality-for-All αποτελεί κεντρικό πυλώνα του προγράμματος Health-IQ, που στοχεύει στον μετασχηματισμό της υγειονομικής περίθαλψης με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ανθεκτικού και ανθρωποκεντρικού μοντέλου φροντίδας, που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, διαφάνεια, συνεχή επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας και αξιοποίηση της ψηφιακής καινοτομίας.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα Quality-for-All, ενοποιεί δεδομένα από το σύνολο των υπηρεσιών υγείας και παρέχει εργαλεία ανάλυσης και παρακολούθησης δεικτών ποιότητας για τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων, αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων και έγκαιρη αντιμετώπιση προκλήσεων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η πιλοτική φάση του προγράμματος Health-IQ περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή 13 φορείς: 7 Δημόσια Νοσοκομεία και 6 Κέντρα Υγείας, από 6 διαφορετικές Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) της χώρας.

O ΠΟΥ

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Περιφερειακός  Διευθυντής του ΠΟΥ Ευρώπης, Δρ Χανς Κλούγκε ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η ανάπτυξη της πλατφόρμας Quality-for-All σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ. Σε μια εποχή όπου τα συστήματα υγείας καλούνται να γίνουν πιο ανθεκτικά, δίκαια και ανθρωποκεντρικά, η συστηματική χρήση αξιόπιστων δεδομένων αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για ουσιαστικές και βιώσιμες μεταρρυθμίσεις. Η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο καλής πρακτικής και για άλλες χώρες της Περιφέρειας, αναδεικνύοντας πώς η ψηφιακή καινοτομία και η μέτρηση της ποιότητας μεταφράζονται σε απτά οφέλη για τους πολίτες: ασφαλέστερη φροντίδα, καλύτερα κλινικά αποτελέσματα και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο σύστημα υγείας. Ο ΠΟΥ θα συνεχίσει να στηρίζει την Ελλάδα, προωθώντας παράλληλα την ανταλλαγή γνώσης και βέλτιστων πρακτικών» και κάλεσε τη χώρα μας να μεταφέρει στις άλλες χώρες της Περιφέρειας τη γνώση που θα αποκομίσει από την ανάπτυξη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.

Ο Επικεφαλής του Γραφείου του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, Δρ João Breda, επεσήμανε ότι: «Με το πρόγραμμα Health-IQ, η Ελλάδα επενδύει συστηματικά στη μέτρηση και στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Η πλατφόρμα Quality-for-All αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο που επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση σημαντικών δεικτών, ενισχύει τη διαφάνεια και υποστηρίζει τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα του συστήματος υγείας. Η ενεργός συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας στην πιλοτική φάση διασφαλίζει ότι τα δεδομένα μετατρέπονται σε στοχευμένες παρεμβάσεις που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα, την ασφάλεια και την εμπειρία φροντίδας για κάθε ασθενή».

Αποτύπωση του προσωπικού του συστήματος υγείας στην πλατφόρμα

H πολιτική ηγεσία

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε βέβαιος ότι πολύ σύντομα η πλατφόρμα Quality-for-All του Health-IQ θα εφαρμοστεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, «διότι αποτελεί μία εξαιρετικά πρωτοποριακή σύλληψη που αλλάζει τελείως τον τρόπο όπου οι πολιτικοί προϊστάμενοι, οι διοικητές και όλοι εμπλεκόμενοι στο σύστημα υγείας μπορούν να βλέπουν και να μετρούν την απόδοση του συστήματος υγείας, όχι μόνο πανεθνικά, αλλά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια.

Αναφερόμενος στα επιδημιολογικά ευρήματα που προκύπτουν από την χρήση της πλατφόρμας σημείωσε ότι στόχος είναι να εντοπίζονται οι παθογένειες ώστε να μπορούν να διορθωθούν. Πρόσθεσε ότι με την πλατφόρμα δίνεται η δυνατότητα για παρακολούθηση του συνολικού συστήματος υγείας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια».

Από την πλευρά της, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Δρ Ειρήνη Αγαπηδάκη, ανέφερε ότι «Η πλατφόρμα Quality-for-All αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στο μετασχηματισμό της δημόσιας υγείας στη χώρα μας, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη λήψη αποφάσεων βάσει τεκμηριωμένων δεδομένων. Η στρατηγική μας συνεργασία με τον ΠΟΥ διασφαλίζει ότι οι πολιτικές πρόληψης και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ευθυγραμμίζονται με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ποιότητας. Μέσα από τη συστηματική συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση αξιόπιστων δεδομένων, ενδυναμώνουμε τους πολίτες και διαμορφώνουμε ένα σύστημα υγείας πιο δίκαιο, αποτελεσματικό και ανθεκτικό, με έμφαση στην πρόληψη και τη μείωση των ανισοτήτων».

Ο Υφυπουργός Υγείας, Δρ Μάριος Θεμιστοκλέους, τόνισε ότι «Σε 10 χρόνια το Εθνικό Σύστημα Υγείας που θα μπορέσει να αντέξει είναι αυτό που θα συλλέγει δεδομένα και θα αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Το Health-IQ περιλαμβάνει: τα δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη. Με όλους τους φορείς σε μία πλατφόρμα, για πρώτη φορά, θα συγκεντρωθούν τα δεδομένα για να μπορούμε να κάνουμε πολιτική δημόσιας υγείας, να μπορούμε να σχεδιάσουμε τι θα έρθει, να μπορούμε να αποδείξουμε γιατί σχεδιάζουμε, αλλά κυρίως να μπορούμε να προβλέψουμε».

Ο υφυπουργός Υγείας Δρ Δημήτρης Βαρτζόπουλος, πρόσθεσε ότι: «Σε συνεργασία με τον ΠΟΥ, ετοιμάζουμε μια ουσιαστική μεταρρύθμιση. Για πρώτη φορά συνεργάζονται τα ευρωπαϊκά κράτη για τη δημιουργία ενός συστήματος εκτίμησης της ποιότητας, αλλά και συντονισμού των ενεργειών, μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλον, ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στους ανηλίκους. Παράλληλα, ευχαριστούμε τον ΠΟΥ καθώς από την πρώτη στιγμή συνέβαλε στη μεταφορά καλών πρακτικών από την Ευρώπη, οι οποίες αποτέλεσαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της πρωτοφανούς μεταρρύθμισης ψυχικής υγείας στη χώρα μας».

