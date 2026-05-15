Τα 3 βασικά συμπεράσματα από την ιστορική συνάντηση Tραμπ-Σι
Διεθνής Οικονομία 15 Μαΐου 2026, 21:15

Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα και οι συζητήσεις με τον Σι συνέβαλαν σημαντικά στην ενίσχυση της εύθραυστης εμπορικής εκεχειρίας του Οκτωβρίου

Δημήτρης Σταμούλης
Η επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα αυτή την εβδομάδα, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση της εύθραυστης εμπορικής εκεχειρίας με το Πεκίνο και στη σταθεροποίηση των διμερών σχέσεων.

Η αμερικανική επιχειρηματική αποστολή ήταν πολύ μικρότερη σε αριθμό από τους περισσότερους από 30 ηγέτες που συνόδευσαν τον Τραμπ στο ταξίδι του στη Σαουδική Αραβία πέρυσι.

Αν και η επίσκεψη καθυστέρησε περισσότερο από ένα μήνα λόγω του πολέμου στο Ιράν, η διήμερη συνάντηση κορυφής του Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ολοκληρώθηκε την Παρασκευή με σχέδια για μια νέα συνάντηση το φθινόπωρο.

Το αμερικανικό δίκτυο CNBC συμπυκνώνει σε τρία τα βασικά συμπεράσματα και αλλαγές που καταγράφηκαν μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών:

Γεωπολιτική ευθυγράμμιση ΗΠΑ-Κίνας

Η προειδοποίηση του Σι προς τον Τραμπ ότι η κακή διαχείριση του ζητήματος της Ταϊβάν θα έθετε τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας σε «μεγάλο κίνδυνο», σύμφωνα με τα επίσημα αγγλόφωνα κρατικά μέσα ενημέρωσης, κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα κατά την έναρξη των συνομιλιών.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν επίσης αφού ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News σε μια μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει αμερικανικό πετρέλαιο και θα βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Δεν αποκάλυψε πότε θα ξεκινήσουν οι αγορές ή σε ποιον όγκο.

Η Κίνα δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τα σχέδια για την αγορά αμερικανικού πετρελαίου, ενώ η Ουάσιγκτον δεν έχει ακόμη πει τίποτα για την Ταϊβάν.

«Πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές τήρησαν τις υποσχέσεις τους. Ωστόσο, δεν υπήρξε ουσιαστική συζήτηση για την Ταϊβάν, κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη», δήλωσε ο Γιου Σου, επικεφαλής οικονομολόγος για την Κίνα στο Economist Intelligence Unit. «Η περαιτέρω συζήτηση για το Ιράν ανέδειξε ότι υπάρχουν κοινά σημεία. Το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές επιθυμούν να περιγράψουν τη συνάντηση ως επιτυχία δείχνει, τουλάχιστον, καλή θέληση».

«Υπάρχουν όρια σε ό,τι μπορεί ρεαλιστικά να κάνει η Κίνα, καθώς το ιρανικό καθεστώς λειτουργεί σε κατάσταση επιβίωσης και θα δώσει προτεραιότητα στα δικά του συμφέροντα και στην ατζέντα του πάνω από οτιδήποτε άλλο», είπε.

Η εμπορική εκεχειρία διατηρείται

Οι ΗΠΑ και η Κίνα δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με συγκεκριμένες συμφωνίες. Ωστόσο, η πρόσκληση του Τραμπ προς τον Σι να επισκεφθεί τις ΗΠΑ στις 24 Σεπτεμβρίου σημαίνει ότι οι δύο ηγέτες μπορούν να συνομιλήσουν ξανά αυτοπροσώπως πριν από τη λήξη της εμπορικής εκεχειρίας ενός έτους που έχει οριστεί για τον Οκτώβριο του 2025.

Η συμφωνία μείωσε τους δασμούς και ήρε τους περιορισμούς στις σπάνιες γαίες μετά την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών νωρίτερα το 2025.

Ο Σι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα συμφώνησαν σε μια εποικοδομητική «στρατηγική σταθερότητα» ως πλαίσιο για τα επόμενα τρία χρόνια, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Στρατηγικά, το Πεκίνο φαίνεται να προσπαθεί να μετατρέψει την προθυμία για διαπραγμάτευση του Τραμπ να σταθεροποιήσει τις σχέσεις σε ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο λειτουργίας για τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας», δήλωσε ο Τζακ Λι, αναλυτής της China Macro Group, σημειώνοντας ότι το πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τις σχέσεις με το Πεκίνο για τον επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Κέρδη για τις επιχειρήσεις

Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι η Κίνα θα παραγγείλει 200 αεροσκάφη της Boeing, αριθμός που, όπως είπε, υπερβαίνει τα 150 αεροσκάφη που προσδοκούσε η εταιρεία. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός είναι λιγότερος από το μισό των 500 αεροσκαφών που πολλοί είχαν αρχικά προβλέψει.

Η Nvidia φέρεται επίσης να έλαβε το πράσινο φως από τις ΗΠΑ για την πώληση των τσιπ H200 της σε μεγάλες κινεζικές εταιρείες, γεγονός που οδήγησε σε άνοδο τη μετοχή του τεχνολογικού κλάδου.

Τόσο ο διευθύνων σύμβουλος της Boeing, Κέλι Όρτμπεργκ, όσο και ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, συνόδευσαν τον Τραμπ στο Πεκίνο. Τα στελέχη και περισσότεροι από δώδεκα ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου των ΗΠΑ — συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου της Apple, Τιμ Κουκ και του Ίλον Μασκ της Tesla — συμμετείχαν σε συνάντηση την Πέμπτη με τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Κιανγκ.

Οι εναρκτήριες ομιλίες και οι ανακοινώσεις δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες πέρα από τη δέσμευση της Κίνας να ανοίξει περαιτέρω την αγορά της στις ξένες επιχειρήσεις, κάτι που έχει συμβεί σταδιακά τις τελευταίες δεκαετίες.

«Δεν νομίζω ότι ο σκοπός ήταν να υπογράψει κάθε διευθύνων σύμβουλος κάποια συμφωνία», δήλωσε ο Γκάρι Ντβόρτσακ, διευθύνων σύμβουλος της Blueshirt Group. «Πιστεύω ότι ο σκοπός ήταν απλώς να επιδείξουμε τη δύναμη της Αμερικής και να δείξουμε, από οικονομική άποψη, πόσο ισχυρή δύναμη είμαστε». «Δείχνει επίσης ένα υψηλό επίπεδο ενότητας μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΟΤ

Ελληνική οικονομία: «Βλέπει» καθοδικούς κινδύνους για την Ελλάδα

Μακροζωία: Γιατί οι άνθρωποι ζουν πιο πολύ στις «blue zones»;

Μακροζωία: Γιατί οι άνθρωποι ζουν πιο πολύ στις «blue zones»;

World
Τραμπ – Σι: Τα 3 βασικά συμπεράσματα από την ιστορική συνάντηση κορυφής στο Πεκίνο

Τραμπ – Σι: Τα 3 βασικά συμπεράσματα από την ιστορική συνάντηση κορυφής στο Πεκίνο

inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;
Διεθνής Οικονομία 15.05.26

Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;

Είναι απλώς οι καλύτεροι μισθοί και τα επιπλέον προνόμια, ή κάτι περισσότερο; Ανακαλύψτε τους κύριους λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι παραμένουν πιστοί στις εταιρείες όπου δουλεύουν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σενάριο κατάρρευσης των εφοδιαστικών αλυσίδων – Πώς μπορεί να αποφευχθεί η πείνα εκατομμυρίων ανθρώπων
Γεωπολιτικές εντάσεις 15.05.26

Σενάριο κατάρρευσης των εφοδιαστικών αλυσίδων – Πώς μπορεί να αποφευχθεί η πείνα εκατομμυρίων ανθρώπων

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε νέα παγκόσμια επισιτιστική κρίση, αυξάνοντας δραματικά τις τιμές τροφίμων λόγω της ενεργειακής και εφοδιαστικής αστάθειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ομόλογα: Πλήττονται παγκοσμίως λόγω του ενεργειακού σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν και του πληθωρισμού
Αναταράξεις 15.05.26

Ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν και πληθωρισμός πλήττουν τα ομόλογα παγκοσμίως

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου παραμένει χαμηλότερα σε σχέση με τον αντίστοιχο ιταλικό και γαλλικό - Πλήγμα για τα γερμανικά, ιταλικά και γαλλικά ομόλογα

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Τα μέτωπα της Ryanair από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία
Οικονομία 15.05.26

Τα μέτωπα της Ryanair από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία

Από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία και την Αυστρία, η Ryanair καταγγέλλει υψηλά τέλη, «τιμωρητικούς» φόρους και μονοπωλιακές πρακτικές αεροδρομίων, απειλώντας με αποχωρήσεις, περικοπές δρομολογίων και μεταφορά αεροσκαφών σε φθηνότερες αγορές

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Γιατί βρέθηκε στο δικαστήριο η σοκολάτα Milka
Πρόστιμο 15.05.26

Γιατί βρέθηκε στο δικαστήριο η σοκολάτα Milka

Στον αμερικανικό όμιλο Mondelez απονεμήθηκε το αντι-βραβείο «παραπλανητική συσκευασία της χρονιάς 2025» – Το Shrinkflation… στην πράξη με λιγότερη ποσότητα σοκολάτας Milka στην ίδια τιμή

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Τέλος εποχής για τα φθηνά αεροπορικά: Έρχονται αναπόφευκτες αυξήσεις στην Ευρώπη
Ισχυρές αναταράξεις 14.05.26

Τέλος εποχής για τα φθηνά αεροπορικά: Έρχονται αναπόφευκτες αυξήσεις στην Ευρώπη

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες ότι οι ανατιμήσεις στα εισιτήρια αποτελούν πλέον μονόδρομο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δημογραφικό: Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά – Σε σταυροδρόμι η Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας
Στοιχεία Eurostat 14.05.26

Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά - Σε δημογραφικό σταυροδρόμι η Ευρώπη - Η θέση της Ελλάδας

Ο αριθμός των νοικοκυριών με ζευγάρια και παιδιά μειώθηκε κατά 6,3% (από 31,9 εκατομμύρια σε 29,9 εκατομμύρια) από το 2016 έως το 2025 - Ο ρόλος της μετανάστευσης στο δημογραφικό

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πόλεμος στην εστίαση
Αλλαγή συνήθειας 13.05.26

Πόλεμος στην εστίαση

Τα εστιατόρια στρέφονται κατά των σούπερ μάρκετ για τα έτοιμα γεύματα - Η μάχη για το «φαγητό του μέλλοντος» φέρνει αντιμέτωπους τους παραδοσιακούς χώρους εστίασης με τις αλυσίδες λιανικής

Γεώργιος Μαζιάς
Η Γερουσία επικυρώνει τον Κέβιν Γουόρς ως νέο πρόεδρο της Fed, ενώ ο Τραμπ πιέζει για μείωση των επιτοκίων
Διεθνής Οικονομία 13.05.26

Η Γερουσία επικυρώνει τον Κέβιν Γουόρς ως νέο πρόεδρο της Fed, ενώ ο Τραμπ πιέζει για μείωση των επιτοκίων

Ο Κέβιν Γουόρς επικυρώθηκε από την Γερουσία των ΗΠΑ ως ο νέος πρόεδρος της Fed, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση θέλει γρήγορη μείωση των επιτοκίων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ψηφιακές πλατφόρμες: Η νέα σύμβαση εργασίας πρέπει να εγγυάται μια δίκαιη αμοιβή, λέει το HRW
Η ανακοίνωση 13.05.26

Η νέα σύμβαση εργασίας πρέπει να εγγυάται μια δίκαιη αμοιβή, λέει το HRW για τις ψηφιακές πλατφόρμες

Το HRW καλεί τους διαπραγματευτές του ΔΟΕ να εγγυηθούν ουσιώδεις προστασίες για όλους τους εργαζομένους στις ψηφιακές πλατφόρμες, όποιο κι αν είναι το εργασιακό καθεστώς τους

Σύνταξη
Η Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι η δεύτερη πιο επικίνδυνη αντισημίτρια στη νέα «μαύρη λίστα» του Ισραήλ
Παγκοσμίως 15.05.26

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι η δεύτερη πιο επικίνδυνη αντισημίτρια στη νέα «μαύρη λίστα» του Ισραήλ

Έκθεση του Υπουργείου Διασποράς του Ισραήλ κατατάσσει τη Γκρέτα Τούνμπεργκ στους πιο «επικίνδυνους αντισημίτες» παγκοσμίως, βάζοντάς την πάνω από τον εθνικιστή Φουέντες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σε επιφυλακή για τον Έμπολα ο ΠΟΥ – Ξέσπασμα σε Κονγκό και Ουγκάντα με θανάτους και αύξηση κρουσμάτων
Νέα επιδημία 15.05.26

Σε επιφυλακή για τον Έμπολα ο ΠΟΥ – Ξέσπασμα σε Κονγκό και Ουγκάντα με θανάτους και αύξηση κρουσμάτων

Το Αφρικανικό CDC συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για την πρόληψη της διασυνοριακής μετάδοσης σε Ουγκάντα ​​και Νότιο Σουδάν. Οι τρεις χώρες κάλεσαν διεθνείς εταίρους να εντείνουν τη διασυνοριακή επιτήρηση

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε τον ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα παρά την εκεχειρία – Νετανιάχου: Ελέγχουμε 60% του θύλακα
«Αύριο θα δούμε» 15.05.26

Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε τον ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα παρά την εκεχειρία – Νετανιάχου: Ελέγχουμε 60% του θύλακα

Με το επιχείρημα ότι ο Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ, ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, «εμπόδιζε τον αφοπλισμό» της οργάνωσης, Νετανιάχου και Κατζ έδωσαν την εντολή της «εξάλειψής» του. Το πλήγμα έγινε σε κτίριο κατοικιών στην Πόλη της Γάζας.

Σύνταξη
Αριστείδης Μπαλτάς: Παραίτηση με αιχμές για την ηγεσία της Νέας Αριστεράς – Η διαρροή που τον εξώθησε στην έξοδο
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Αριστείδης Μπαλτάς: Παραίτηση με αιχμές για την ηγεσία της Νέας Αριστεράς – Η διαρροή που τον εξώθησε στην έξοδο

Ο Αριστείδης Μπαλτάς τονίζει ότι η συνέχιση της συμμετοχής του στο Πολιτικό Γραφείο της Νέας Αριστεράς «δεν υπηρετεί τίποτε συναφές με τους στόχους τους οποίους όλοι και όλες είχαμε θέσει στην ιδρυτική μας διακήρυξη»

Σύνταξη
Η Ρωσία διεκδικεί 249 δισ. δολάρια για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ – Ζητά αποκατάσταση ζημιών
Πόλεμος στην Ουκρανία 15.05.26

Η Ρωσία διεκδικεί 249 δισ. δολάρια για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ – Ζητά αποκατάσταση ζημιών

Δικαστήριο της Μόσχας υποστήριξε την αγωγή που κατέθεσε η κεντρική τράπεζα στη Ρωσία κατά της Euroclear, του διεθνή χρηματοπιστωτικού οργανισμού που έχει δεσμεύσει τα ρωσικά κεφάλαια.

Σύνταξη
Περιστέρι: Νέες αποκαλύψεις για τα 6 αδερφάκια που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες – Εικόνες μέσα από το σπίτι
Ελλάδα 15.05.26

Περιστέρι: Νέες αποκαλύψεις για τα 6 αδερφάκια που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες – Εικόνες μέσα από το σπίτι

Οι γονείς των παιδιών καταδικάστηκαν χθες για παραμέληση και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο - Αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη, ενώ όπως έγινε γνωστό, η μητέρα είναι έγκυος στο 7ο παιδί της.

Σύνταξη
Η αόρατη αλήθεια της φωνής: Αυτό είναι μυστικό για να αναγνωρίζεις έναν ψεύτη
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 15.05.26

Η αόρατη αλήθεια της φωνής: Αυτό είναι μυστικό για να αναγνωρίζεις έναν ψεύτη

Ίσως νομίζετε ότι καταλαβαίνετε πότε κάποιος προσπαθεί να σας εξαπατήσει, αλλά υπάρχει ένα έξυπνο τέχνασμα που λίγοι γνωρίζουν – ένα τέχνασμα που έχει ξεφύγει τόσο από την AI όσο και από τους ανθρώπους

Σύνταξη
Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;
Διεθνής Οικονομία 15.05.26

Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;

Είναι απλώς οι καλύτεροι μισθοί και τα επιπλέον προνόμια, ή κάτι περισσότερο; Ανακαλύψτε τους κύριους λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι παραμένουν πιστοί στις εταιρείες όπου δουλεύουν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Reuters: Σενάριο «τεχνικής βλάβης» για το ουκρανικό drone με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα
Ελλάδα 15.05.26

Reuters: Σενάριο «τεχνικής βλάβης» για το ουκρανικό drone με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα

Οι ερευνητές εξετάζουν τα μεταδεδομένα του drone για να διαπιστώσουν την αποστολή του και αν ξεκίνησε από κάποιο μητρικό πλοίο ή από την ακτή, πιθανώς τη Λιβύη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters

Σύνταξη
Μαύρη Πανώλη, η άλλη πλευρά: Μια σπάνια λίστα δείχνει ότι κάποιοι επέστρεψαν από τον «θάνατο»
Danse Macabre 15.05.26

Μαύρη Πανώλη, η άλλη πλευρά: Μια σπάνια λίστα δείχνει ότι κάποιοι επέστρεψαν από τον «θάνατο»

Μια μοναδική μεσαιωνική καταγραφή αποκαλύπτει ότι ακόμη και στη Μαύρη Πανώλη υπήρχαν άνθρωποι που νόσησαν βαριά, επέζησαν και επέστρεψαν στην εργασία τους μέσα σε λίγες εβδομάδες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο
Διπλωματία 15.05.26

Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο

Το κυβερνών κόμμα ΑΚP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να του παραχωρήσει την εξουσία να κηρύξει μονομερώς ΑΟΖ ζώνη που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια (370 χιλιόμετρα) από τις ακτές της Τουρκίας, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg

Σύνταξη
Νέα Δημοκρατία: Αυτοθαυμασμός και ξεπεσμένα συνθήματα στο εναρκτήριο λάκτισμα του συνεδρίου
«Μητσοτάκης ή χάος»; 15.05.26 Upd: 20:50

Αυτοθαυμασμός και ξεπεσμένα συνθήματα στο εναρκτήριο λάκτισμα του συνεδρίου της ΝΔ

Με ηχηρές απουσίες, βαρύγδουπα λόγια και «όλα καλώς καμωμένα», στον απολογισμό που έκανε ο Κυρ. Μητσοτάκης, ξεκίνησε το συνέδριο της ΝΔ. Σε επανάληψη τα γνωστά διλήμματα στον δρόμο προς τις κάλπες.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson
Μπάσκετ 15.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson

LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson για το Game 1 των προημιτελικών της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Καραγεωργοπούλου για Κωνσταντοπούλου: Είπε ότι έχω κλεμμένη έδρα, ο σύντροφός της πήρε έδρα ενώ δεν είχε δικαίωμα
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Καραγεωργοπούλου για Κωνσταντοπούλου: Είπε ότι έχω κλεμμένη έδρα, ο σύντροφός της πήρε έδρα ενώ δεν είχε δικαίωμα

Βαθύτατα ενοχλημένη από την προσωπική και ευθεία αντιπαράθεση που είχε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εμφανίστηκε μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες η ανεξάρτητη βουλευτής, Ελένη Καραγεωργοπούλου. Με αφορμή το επεισόδιο που σημειώθηκε στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, την ώρα που είχε ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας και ενώ είχε […]

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο Μερτς απορρίπτει το κοινό ευρωπαϊκό χρέος: Μέτωπο με Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα για τα ευρωομόλογα
Αντιδρά ο Γερμανός 15.05.26

Ο Μερτς απορρίπτει το κοινό ευρωπαϊκό χρέος: Μέτωπο με Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα για τα ευρωομόλογα

Ο Γερμανός καγκελάριος ξεκαθάρισε ότι το Βερολίνο δεν πρόκειται να συναινέσει στην έκδοση κοινού χρέους για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, παρά τις εκκλήσεις του Μάριο Ντράγκι.

Γεώργιος Μαζιάς
Σοβαρό τροχαίο με τροχόσπιτο στην Ιόνια Οδό – Απεγκλωβίστηκε τετραμελής οικογένεια Γάλλων – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Ελλάδα 15.05.26

Σοβαρό τροχαίο με τροχόσπιτο στην Ιόνια Οδό – Απεγκλωβίστηκε τετραμελής οικογένεια Γάλλων – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Για τον απεγκλωβισμό του ζευγαριού με τα δύο μικρά παιδιά επιχείρησαν τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Φιλιππιάδας, κάνοντας χρήση διασωστικής σειράς.

Σύνταξη
«Της αρέσουν οι ένστολοι» – Οι προκλητικοί ισχυρισμοί των αστυνομικών στη δίκη για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας
Ελλάδα 15.05.26

«Της αρέσουν οι ένστολοι» – Οι προκλητικοί ισχυρισμοί των αστυνομικών στη δίκη για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας

Στη διάρκεια των απολογιών τους παραδέχθηκαν ότι συνευρέθηκαν ερωτικά με την κοπέλα, αλλά επανέλαβαν ότι όλα έγιναν και με τη δική της συναίνεση.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πληθωρισμός: Από τις Βρυξέλλες έως την Αθήνα – Οι πιέσεις προμηνύουν εξελίξεις
Οικονομικές Ειδήσεις 15.05.26

Από τις Βρυξέλλες έως την Αθήνα - Οι πληθωριστικές πιέσεις προμήνυμα εξελίξεων

«Καλπάζει» ο πληθωρισμός απειλώντας την οικονομική σταθερότητα. Η εύθραυστη κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ επηρεάζει καθοριστικά την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, συμπαρασύροντας τις τιμές προς τα πάνω. Τα «καμπανάκια» που ηχούν, προπομπός εξελίξεων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
