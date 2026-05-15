Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ κατέληξαν σε «μια σειρά νέων συνεννοήσεων», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράν, το υπουργείο ανέφερε ότι η έγκαιρη εξεύρεση λύσης είναι επωφελής τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για την ιρανική πλευρά, καθώς και για τις χώρες της περιοχής.

Το υπουργείο ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να αντιμετωπίσουν με τον κατάλληλο τρόπο τις ανησυχίες του άλλου, ενισχύοντας παράλληλα την επικοινωνία και τον συντονισμό σε διεθνή και περιφερειακά ζητήματα.

Οι συνομιλίες μεταξύ του Σι και του Τραμπ «ενίσχυσαν επίσης την αμοιβαία κατανόηση και εμβάθυναν την αμοιβαία εμπιστοσύνη», σύμφωνα με το υπουργείο.

CNN: Ξεκίνησε η συνάντηση Τραμπ και Σι στο Ζονγκνανχάι

Η συνάντηση του Κινέζου ηγέτη, Σι Τζινπίνγκ και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο Ζονγκνανχάι έχει ξεκινήσει, όπως γράφει το CNN.

Το Ζονγκνανχάι είναι το συγκρότημα των κεντρικών γραφείων του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, το οποίο συχνά θεωρείται ως το αντίστοιχο του Λευκού Οίκου στην Κίνα.

Καλύπτει έκταση περίπου 1.500 στρεμμάτων, εκ των οποίων τα 700 στρέμματα είναι λίμνη, ενώ περιλαμβάνει επίσης περίπτερα, κήπους και γραφεία.

Περιτριγυρισμένο από ένα αιώνιο τείχος από κόκκινη ώχρα, συγκαταλέγεται στα πιο μυστικά μέρη της χώρας, με αμέτρητες κάμερες CCTV να το παρακολουθούν από ψηλά — και να περιπολείται επιμελώς από δυνάμεις ασφαλείας τόσο με πολιτικά ρούχα όσο και με στολές.

Ο Σι εθεάθη να συνομιλεί με τον Τραμπ το πρωί της Παρασκευής, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος θαύμαζε τους κήπους του συγκροτήματος, προτού ένας Κινέζος αξιωματούχος ζητήσει από τους δημοσιογράφους να απομακρυνθούν, αναφέροντας ότι οι ηγέτες επιθυμούσαν να έχουν μια ιδιωτική συζήτηση.

Οι περιφραγμένοι κήποι είναι συμπαγείς, με χαμηλά τοιχία, διακοσμημένες κινεζικές στέγες, ελικοειδή μονοπάτια, τριαντάφυλλα σε αποχρώσεις του ροζ, του κίτρινου και του κόκκινου, περιποιημένους χλοοτάπητες και δέντρα που φροντίζονται με προσοχή.

Είναι τόσο ήσυχα που μπορεί κανείς να ακούσει το κελάηδισμα των πουλιών, σε αντίθεση με το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου Πεκίνου.

Ο Τραμπ έφτασε στις 11:00 η ώρα.

Ένας Κινέζος συνοδός δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πρόκειται για ένα «πολύ ιδιωτικό μέρος».