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ΗΠΑ: Ακυρώθηκαν από δικαστήριο οι περιορισμοί στη νόμιμη μετανάστευση του Τραμπ
Κόσμος 05 Ιουνίου 2026, 20:51

ΗΠΑ: Ακυρώθηκαν από δικαστήριο οι περιορισμοί στη νόμιμη μετανάστευση του Τραμπ

Οι περιορισμοί στη νόμιμη μετανάστευση της ΗΠΑ μέσω του αποκλεισμού 39 χωρών κρίθηκαν παράνομοι

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Ομοσπονδιακό δικαστήριο ακύρωσε σήμερα τους περιορισμούς που έθεσε η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη νόμιμη μετανάστευση, με αφορμή την επίθεση που εξαπέλυσε τον περασμένο Νοέμβριο στην Ουάσινγκτον ένας Αφγανός.

Ο δικαστής Τζον ΜακΚόνελ, από το Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ, έκρινε ότι είναι «παράνομοι» οι περιορισμοί που υιοθέτησαν οι Υπηρεσίες Ιθαγένειας και Μετανάστευσης (USCIS) των ΗΠΑ σε βάρος πολιτών από 39 χώρες, λόγω της επίθεσης στην οποία έχασε τη ζωή του μια γυναίκα, μέλος της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ.

Οι απαγορεύσεις στόχευαν πολίτες από 39 χώρες της Αφρικής, της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και της Μέσης Ανατολής. Οι άνθρωποι αυτοί έκτοτε εμποδίζονται να λάβουν μια οριστική απάντηση στα αιτήματά τους που αφορούν, μεταξύ άλλων, χορήγηση ασύλου, άδειας εργασίας, πράσινης κάρτας ή απόκτηση ιθαγένειας, σημείωσε ο δικαστής.

Τον Μάρτιο προσέφυγε στη δικαιοσύνη ένας συνασπισμός οργανώσεων μεταναστών και εργατικών σωματείων, ζητώντας να ακυρωθούν οι απαγορεύσεις που εφάρμοζε η USCIS, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Τα κριτήρια και το σκεπτικό του δικαστή

Ο ΜακΚόνελ, ο οποίος είχε διοριστεί από τον Δημοκρατικό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, αποφάνθηκε ότι η πολιτική αυτή «έριξε σε επ’ αόριστον νομική εκκρεμότητα τη ζωή αμέτρητων μεταναστών που ζουν ήδη στις ΗΠΑ». Η άρνηση της USCIS να εξετάσει τα αιτήματά τους δεν αποδίδεται σε κάτι που έκαναν λάθος οι ίδιοι, αλλά οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στον τόπο όπου γεννήθηκαν.

Οι εν λόγω μετανάστες είχαν τηρήσει όλες τις νομικές διαδικασίες που απαιτεί το Κογκρέσο, όμως υποχρεώθηκαν να περιμένουν επί μήνες μια απάντηση σε αιτήματα τα οποία αρνήθηκε να εξετάσει η USCIS.

«Το κράτος δικαίου οφείλει να εφαρμόζεται σε όλους ισότιμα και, όπως προκύπτει εδώ, η USCIS, ούτε ακολούθησε τον νόμο, ούτε έκανε τα πράγματα σωστά. Η υπηρεσία καταπάτησε τους μεταναστευτικούς νόμους που το Κογκρέσο της ανέθεσε να εφαρμόζει», ανέφερε ο δικαστής.

Στην απόφαση γίνεται αναφορά σε μια δήλωση της πρώην υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, η οποία είχε γράψει τον Δεκέμβριο στην πλατφόρμα Χ ότι σύστησε στον πρόεδρο Τραμπ να απαγορευτεί πλήρως η είσοδος στις ΗΠΑ «για όλους τους υπηκόους κάθε καταραμένης χώρας που έχει πλημμυρίσει το έθνος μας με δολοφόνους, βδέλλες και εξαρτημένους από τα κοινωνικά επιδόματα».

Μετά τη «σύσταση» αυτή, απαγορεύτηκε η χορήγηση πράσινης κάρτας σε πολίτες 39 χωρών, από τις φτωχότερες του πλανήτη (Αφγανιστάν, Μιανμάρ, Αϊτή, Ιράν, Λιβύη, Σομαλία, Τσαντ, Βενεζουέλα, Κούβα, Τουρκμενιστάν και άλλες). Η κυβέρνηση Τραμπ πάγωσε επίσης επί πολλούς μήνες την έκδοση απόφασης για χορήγηση ασύλου και μείωσε τη χρονική διάρκεια των αδειών εργασίας, για πολλές κατηγορίες μεταναστών.

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