Απαγόρευση εισόδου σε πολίτες 30 χωρών ετοιμάζουν οι ΗΠΑ

Σε αλλαγές προχωρά η αμερικανική διοίκηση μετά το επεισόδιο με τη δολοφονία δυο μελών της Εθνοφρουράς από υπήκοο ξένης χώρας.

Η κυβέρνηση Τραμπ θα επεκτείνει την απαγόρευση ταξιδιού για τους πολίτες ορισμένων χωρών σε περισσότερες από 30, δήλωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ, στο πλαίσιο των τελευταίων περιορισμών που επιβλήθηκαν μετά την κατηγορία ενός άνδρα από το Αφγανιστάν για τη δολοφονία δύο μελών της Εθνοφρουράς.

Η επέκταση θα βασιστεί σε απαγόρευση ταξιδιών που είχε ήδη ανακοινωθεί τον Ιούνιο από τη ρεπουμπλικανική κυβέρνηση, η οποία απαγόρευε τα ταξίδια στις ΗΠΑ για πολίτες από 12 χώρες και περιόριζε την πρόσβαση στις ΗΠΑ για άτομα από επτά άλλες χώρες. Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Νοέμ είχε υποδείξει ότι θα συμπεριληφθούν περισσότερες χώρες.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας , η οποία μίλησε αργά την Πέμπτη σε συνέντευξη με την παρουσιάστρια του Fox News Channel Λόρα Ινγκρααμ , δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, λέγοντας ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ποιες χώρες θα συμπεριληφθούν.

«Ο πρόεδρος συνεχίζει να αξιολογεί τις χώρες»

Η δημοσιογράφος του Fox ρώτησε τη Νοέμ εάν η απαγόρευση ταξιδιού επεκτείνεται σε 32 χώρες και ρώτησε ποιες χώρες θα προστεθούν στις 19 που ανακοινώθηκαν νωρίτερα φέτος.

«Δεν θα αναφερθώ συγκεκριμένα στον αριθμό, αλλά είναι πάνω από 30. Και ο πρόεδρος συνεχίζει να αξιολογεί τις χώρες», είπε η Νοεμ.

«Αν δεν έχουν σταθερή κυβέρνηση εκεί, αν δεν έχουν μια χώρα που μπορεί να αυτοσυντηρηθεί και να μας πει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και να μας βοηθήσει να τους ελέγξουμε, γιατί να επιτρέψουμε σε ανθρώπους από αυτή τη χώρα να έρθουν εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες;», είπε η Νοέμ .

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλια σχετικά με το πότε θα τεθεί σε ισχύ η αναθεωρημένη απαγόρευση ταξιδιού και ποιες χώρες θα περιλαμβάνονται σε αυτήν.