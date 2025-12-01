newspaper
Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
30.11.2025 | 08:54
Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί
30.11.2025 | 12:35
«Οδηγός» για τη Cyber Monday - Τι να προσέξετε και πως να αποφύγετε… παγίδες
30.11.2025 | 14:54
Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι και πώς θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία
Ουάσιγκτον: Η επίθεση στους εθνοφρουρούς ανοίγει τον δρόμο για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική
Κόσμος 01 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Ουάσιγκτον: Η επίθεση στους εθνοφρουρούς ανοίγει τον δρόμο για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική

Ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε την ανάπτυξη ακόμη 500 εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον. Και όλα δείχνουν ότι η επίθεση είναι η αφορμή που χρειαζόταν για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

«Ο ύποπτος που συνελήφθη είναι ξένος, μπήκε στη χώρα μας προερχόμενος από το Αφγανιστάν», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίθεση εναντίον δύο εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον, που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Και πρόσθεσε: «Τον έφερε εδώ η κυβέρνηση του Μπάιντεν τον Σεπτέμβριο του 2021».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι η κυβέρνησή του θα πρέπει τώρα να «επανεξετάσει» τους φακέλους όλων όσοι μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν όταν βρισκόταν στην εξουσία ο προκάτοχός του Μπάιντεν. Λίγο αργότερα, η αμερικανική υπηρεσία ιθαγένειας και μετανάστευσης (USCIS) ανακοίνωσε ότι σταματά οποιαδήποτε επεξεργασία αιτήσεων μετανάστευσης υπηκόων Αφγανιστάν επ’ αόριστον.

«Έγκλημα εναντίον ολόκληρου του λαού μας»

Η επίθεση εναντίον των δύο εθνοφρουρών, που ανήκαν στην ομάδα που έχει διατάξει ο Ντόναλντ Τραμπ να «περιπολούν» στην αμερικανική πρωτεύουσα για να προληφθεί η εγκληματικότητα, ήταν καθώς φαίνεται η αφορμή που ζητούσε για να σκληρύνει την πολιτική εναντίον των μεταναστών.

Ντόναλντ Τραμπ

Συνέχισε, σε ομιλία του το βράδυ της Τετάρτης, πριν φύγει από την Ουάσιγκτον για τη Φλόριντα, λέγοντας ότι η μετανάστευση αποτελεί τη «μεγαλύτερη απειλή για την εθνική ασφάλεια». Και κατηγόρησε τον πρώην πρόεδρο Μπάιντεν ότι έφερε «εκατομμύρια» αλλοδαπούς στις ΗΠΑ. Και πρόσθεσε ότι πρόκειται για «σατανική ενέργεια», «πράξη μίσους», «τρομοκρατική ενέργεια», «έγκλημα εναντίον ολόκληρου του λαού μας», «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Διαλύοντας το μήνυμα της ασφάλειας

Τους τελευταίους μήνες, οι άνδρες της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον βρίσκονται σε «περιπολία παρουσίας». Η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να στείλει ένα μήνυμα ότι οι δρόμοι είναι ασφαλείς. Σύμφωνα με τον Economist, η ένοπλη επίθεση απέδειξε ότι δεν είναι οι τουρίστες και οι πολίτες αυτοί που χρειάζονται προστασία.

Σύμφωνα με τις αρχές, δράστης της επίθεσης, που επίσης νοσηλεύεται είναι ο 29χρονος Ραχμανουλάχ Λακανβάλ. Πιστεύεται ότι έφτασε στις ΗΠΑ το 2021 με μια πτήση εκκένωσης μετά την κατάληψη της Καμπούλ από τους Ταλιμπάν. Ήταν μεταξύ των Αφγανών που είχαν εργαστεί για τον αμερικανικό στρατό, όσο βρισκόταν στην πατρίδα του. Ο Λανκαβάλ, καθώς και άλλοι 70.000 Αφγανοί έλαβαν προσωρινό δικαίωμα παραμονής μέσω ενός προγράμματος που είχε εγκριθεί από τον Τζο Μπάιντεν. Η κυβέρνηση Μπάιντεν προσέφερε παρόμοια προγράμματα σε Κουβανούς, Αϊτινούς, Νικαραγουανούς, Βενεζουελανούς και Ουκρανούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ τερμάτισε τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα πριν από μήνες.

Εγκληματικότητα

Πλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει το τέλειο επιχείρημα για να χρησιμοποιήσει την Εθνοφρουρά όχι μόνο στην Ουάσιγκτον, αλλά και όπου αλλού κρίνει ότι χρειάζεται. Μέχρι στιγμής έχει επιλέξει πόλεις με Δημοκρατικούς δημάρχους, τους οποίους κατηγορεί ότι δεν λαμβάνουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν την εγκληματικότητα.

Ομοσπονδιακή δικαστής αποφάσισε πρόσφατα ότι η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον είναι παράνομη. Ωστόσο, ανέστειλε την εφαρμογή της απόφασής της μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου για να επιτρέψει την άσκηση εφέσεων. Επίσης, το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει μια ξεχωριστή υπόθεση σχετικά με το αν θα επιτρέψει στην Εθνοφρουρά να αναπτυχθεί στο Σικάγο.

Άνδρες της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον / REUTERS/Nathan Howard

Η επίθεση στην Ουάσιγκτον ήταν κάτι που του χρειαζόταν για να πετύχει τους στόχους του. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε την Τετάρτη πως θα σταλούν ακόμη 500 στρατιωτικοί στην Ουάσιγκτον· ο αριθμός τους θα φθάσει έτσι τους 2.500 και πλέον.

Όπως έγινε τον περασμένο Ιούνιο, όταν στο Μπόλντερ του Κολοράντο, ένας Αιγύπτιος άνδρας του οποίου η βίζα είχε λήξει, έριξε εμπρηστική βόμβα σε διαδήλωση υπέρ του Ισραήλ. Λίγες μέρες αργότερα, θυμίζει ο Economist, ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε περιορισμούς σε ταξιδιώτες από 19 χώρες.

Πλέον, ακολουθώντας τη γραμμή του Αμερικανού προέδρου, βουλευτές και γερουσιαστές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος πιέζουν για αυστηροποίηση της μετανάστευσης. Και μάλιστα της «μουσουλμανικής». Σύμφωνα με το Axios, κάποιοι ζητουν να δοθεί τέλος στη μετανάστευση Μουσουλμάνων και «να απελαθούν όλοι οι ισλαμιστές».

«Απειλή για την ασφάλεια»

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιλέξει να αγνοεί τα στοιχεία που λένε ότι οι μετανάστες είναι λιγότερο πιθανό να διαπράξουν εγκλήματα από τους γηγενείς Αμερικανούς. Επίσης, η εξτρεμιστική βία εκ μέρους μεταναστών είναι εξαιρετικά σπάνια. Γεγονός που αποδεικνύει την ικανότητα των ΗΠΑ ελέγχουν και να αφομοιώνουν τους νεοφερμένους.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ αντιπαθεί τη μετανάστευση. Παρουσιάζοντάς την σαν απειλή για την ασφάλεια, έχει περισσότερες δικαιολογίες για να την περιορίσει. Και τα δικαστήρια τείνουν να υποτάσσονται στον πρόεδρο σε θέματα εθνικής ασφάλειας.

Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «δαιμονοποίηση» των στρατιωτικών, διότι έχει επικρίνει έντονα την ανάπτυξή τους στην Ουάσιγκτον και κατηγορεί τον πρόεδρο Τραμπ για υπέρβαση εξουσίας.

Επικριτές του Αμερικανού προέδρου υποστηρίζουν ότι η πολιτική αναφορικά με τα όπλα, και η ευκολία πρόσβασης σε αυτά, συνέβαλαν στην επίθεση στην Ουάσιγκτον. Αλλά για τον Ντόναλντ Τραμπ και τους MAGA οπαδούς του δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η αμερικανική πρωτεύουσα έχει απλώς πρόβλημα εγκληματικότητας.

Wall Street
Με το βλέμμα στην οικονομία η Wall Street – Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;

Με το βλέμμα στην οικονομία η Wall Street – Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;

World
Ρωσία: Ανοίγει νέο μέτωπο επιρροής στην Αφρική – Η αλιεία ως διπλωματία

Ρωσία: Ανοίγει νέο μέτωπο επιρροής στην Αφρική – Η αλιεία ως διπλωματία

Σύνταξη
Η Ουκρανία ζει μια κρίση μέσα σε κρίση
Δυσκολίες στο Μέτωπο 01.12.25

Η Ουκρανία ζει μια κρίση μέσα σε κρίση

Καθώς οι ρωσικές επιθέσεις εντείνονται και το «σχέδιο των 28 σημείων» καταρρέει, η Ουκρανία μπαίνει σε έναν βαρύ χειμώνα με πολιτική αστάθεια, στρατιωτικές ελλείψεις και αβέβαιη αμερικανική στήριξη

Κώστας Ονισένκο
Νάιτζελ Φάρατζ: Ο πρώην παρίας που «βλέπει» την Ντάουνινγκ Στριτ
Ακροδεξιά 01.12.25

Νάιτζελ Φάρατζ, ο πρώην παρίας που «βλέπει» την Ντάουνινγκ Στριτ

Ο Φάρατζ αναδεικνύεται σε φαβορί για την πρωθυπουργία εκμεταλλευόμενος την βαθιά κρίση εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά κόμματα και τον θυμό των Βρετανών για οικονομία και μετανάστευση

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Πώς μετράει ο κόσμος την ευτυχία;
Τα κριτήρια 01.12.25

Πώς μετράει ο κόσμος την ευτυχία;

Η φτώχεια, η ανισότητα και η έλλειψη διασύνδεσης συχνά φαίνεται να εμποδίζουν την ευτυχία. Αντίθετα, η προσφορά, ακόμη και η βοήθεια σε αγνώστους ενισχύει την αίσθηση ευημερίας των ανθρώπων

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Λιθουανία: Εκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω ύποπτων μπαλονιών στον εναέριο χώρο
Λιθουανία 01.12.25

Μπαλόνια κλείνουν... το αεροδρόμιο του Βίλνιους

Ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του, λόγω ύποπτων μπαλονιών στον εναέριο χώρο, το αεροδρόμιο του Βίλνιους, το οποίο έχει κλείσει τουλάχιστον 10 φορές για την ίδια αιτία από τις αρχές Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Ο Νίγηρας ανακοινώνει ότι θα διαθέσει το ουράνιό του στη διεθνή αγορά
Σύγκρουση με Γαλλία 01.12.25

Στη διεθνή αγορά ρίχνει το ουράνιό του ο Νίγηρας

Η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων ουρανίου στον Νίγηρα βρίσκεται ανάμεσα στα ζητήματα για τα οποία συγκρούονται η Γαλλία, η άλλοτε αποικιακή επικυρίαρχη δύναμη, και νιγήριοι στρατιωτικοί.

Σύνταξη
Η Βενεζουέλα καταγγέλλει «προετοιμαζόμενη επίθεση» από τις ΗΠΑ – «Δώσαμε στον Μαδούρο ευκαιρία να φύγει»
«Αλλαγή καθεστώτος» 01.12.25

Η Βενεζουέλα καταγγέλλει πως οι ΗΠΑ ετοιμάζουν «επίθεση»

«Προετοιμαζόμενη επίθεση» από τις ΗΠΑ, καταγγέλλει η Βενεζουέλα, επισημαίνοντας ότι η Ουάσιγκτον «επιδιώκει να αρπάξει τα πελώρια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας με τη χρήση στρατιωτικής βίας».

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς διαπραγματεύεται για την τύχη των μαχητών της στις σήραγγες ενώ το Ισραήλ τους εξοντώνει
Υπόγειες σήραγγες 01.12.25

Η Χαμάς συζητά για την τύχη των μαχητών της ενώ το Ισραήλ τους εξοντώνει

Διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για την τύχη των μαχητών της Χαμάς που έχουν εγκλωβιστεί στις σήραγες της Γάζας, ενώ το Ισραήλ ανακοινώνει ότι τους «εξουδετερώνει», δηλαδή τους σκοτώνει.

Σύνταξη
Αργεντινή: Ενθαρρυμένοι από τον Μιλέι, υποστηρικτές της χούντας ζητούν αποκατάσταση κρατούμενων στρατιωτικών
Επικίνδυνη στροφή 30.11.25

Αργεντινή: Ενθαρρυμένοι από τον Μιλέι, υποστηρικτές της χούντας ζητούν αποκατάσταση κρατούμενων στρατιωτικών

Διαδήλωση-πρόκληση πραγματοποίησαν στο Μπουένος Άιρες πρώην στρατιωτικοί της χούντας στην Αργεντινή και οι οικογένειές τους. Ζητούσαν αποκατάσταση φυλακισμένων για εγκλήματα της δικτατορίας.

Σύνταξη
Σκληρές διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών – Αναχωρεί για Μόσχα ο Γουίτκοφ
Αναζητούν λύσεις 30.11.25 Upd: 00:04

Σκληρές διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών – Αναχωρεί για Μόσχα ο Γουίτκοφ

Στόχος της συνάντησης ήταν να υπάρξει ένα πρακτικό αποτέλεσμα, ώστε να τεθεί σε διαπραγμάτευση κατά τη συνάντηση του Αμερικανού απεσταλμένου με τον Ρώσο πρόεδρο. Τη Δευτέρα στη Μόσχα ο Γουίτκοφ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επιστημονικές ανακαλύψεις: 20+1 πρωτοποριακές ιδέες του 21ου αιώνα
Κορυφαίες ανακαλύψεις 01.12.25

20+1 πρωτοποριακές ιδέες του 21ου αιώνα

Οι επιστημονικές ανακαλύψεις που διαμορφώνουν τον κόσμο τα τελευταία 25 χρόνια, σύμφωνα με κορυφαίους επιστήμονες - Από την τεχνητή νοημοσύνη έως το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Γκαμπριέλ Ζουκμάν: «Η φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων δεν είναι ριζοσπαστική ιδέα, αλλά το ελάχιστο δυνατό»
Μια δύσκολη μάχη 01.12.25

Γκαμπριέλ Ζουκμάν: «Η φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων δεν είναι ριζοσπαστική ιδέα, αλλά το ελάχιστο δυνατό»

Ο Γκαμπριέλ Ζουκμάν επισημαίνει ότι φόρος 2% στους υπερπλούσιους είναι η πιο μινιμαλιστική εκδοχή φορολογικής δικαιοσύνης. «Έχουμε βρει μια ανωμαλία, πρέπει να τη διορθώσουμε», λέει, με δημοκρατικό τρόπο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η κόρη του Ρόμπερτ Ντε Νίρο για τον θάνατο του 19χρονου γιου της από υπερβολική δόση – «Ξέρω τι φταίει»
Πόνος 01.12.25

Η κόρη του Ρόμπερτ Ντε Νίρο για τον θάνατο του 19χρονου γιου της από υπερβολική δόση - «Ξέρω τι φταίει»

Η Ντρίνα Ντε Νίρο πιστεύει στην διαίσθηση της μητέρας. Η ηθοποιός θυμάται το πρωί της 2ας Ιουλίου 2023 και πώς ένιωθε «εντελώς αναστατωμένη, χωρίς να έχει ιδέα για το λόγο».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ισότητα αμοιβών: Λήγει η διορία για ενσωμάτωση της Οδηγίας της ΕΕ – Το χάσμα ανδρών και γυναικών παραμένει
Ριζωμένες προκαταλήψεις 01.12.25

Ισότητα αμοιβών: Λήγει η διορία για ενσωμάτωση της Οδηγίας της ΕΕ – Το χάσμα ανδρών και γυναικών παραμένει

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη είναι 12%. Τον Ιούνιο του 2026 θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν κάνει νόμο την Οδηγία για την ισότητα αμοιβών. Σχεδόν μηδενική η συμμόρφωση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αγρότες: Τα επόμενα βήματα στα μπλόκα – «Σπάσαμε τον τσαμπουκά της κυβέρνησης»
Τρακτέρ στους δρόμους 01.12.25

Τα επόμενα βήματα των αγροτών στα μπλόκα - «Σπάσαμε τον τσαμπουκά της κυβέρνησης»

Μια «πρώτη νίκη κόντρα στα χημικά και το ξύλο» θεωρούν οι αγρότες τη μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, με το «καλημέρα». Ξεκινά η οργάνωση του μπλόκου της Νίκαιας. Νέα συνέλευση τις επόμενες ώρες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Jessie J «λύγισε» στη σκηνή: Δάκρυα, εξομολόγηση για την αποβολή και ένα τραγούδι-φόρος τιμής στον σωματοφύλακά της
Βίντεο 01.12.25

Η Jessie J «λύγισε» στη σκηνή: Δάκρυα, εξομολόγηση για την αποβολή και ένα τραγούδι-φόρος τιμής στον σωματοφύλακά της

Συγκλονιστική ήταν η επιστροφή της Jessie J στη σκηνή του Λονδίνου: η τραγουδίστρια ξέσπασε σε κλάματα παρουσιάζοντας νέα τραγούδια για την αποβολή της πριν από τέσσερα χρόνια, τον χαμό του στενού της φίλου Dave και τη μάχη της με τον καρκίνο

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: «Μοναδική ευκαιρία»
Media 01.12.25

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: «Μοναδική ευκαιρία»

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ στα «ΝΕΑ»: «Υπάρχει ένα τεράστιο πάθος από τους Ισραηλινούς για την Ελλάδα και την Κύπρο και για αυτή τη συμμαχία. Είναι μια μοναδική ευκαιρία»

Σύνταξη
Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;
Wall Street 30.11.25

Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένει Wall Street τις ανακοινώσεις για τη δραστηριότητα στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες, καθώς και για το κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Μελίνα Ζιάγκου
