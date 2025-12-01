Ουάσιγκτον: Η επίθεση στους εθνοφρουρούς ανοίγει τον δρόμο για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική

«Ο ύποπτος που συνελήφθη είναι ξένος, μπήκε στη χώρα μας προερχόμενος από το Αφγανιστάν», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίθεση εναντίον δύο εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον, που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Και πρόσθεσε: «Τον έφερε εδώ η κυβέρνηση του Μπάιντεν τον Σεπτέμβριο του 2021».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι η κυβέρνησή του θα πρέπει τώρα να «επανεξετάσει» τους φακέλους όλων όσοι μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν όταν βρισκόταν στην εξουσία ο προκάτοχός του Μπάιντεν. Λίγο αργότερα, η αμερικανική υπηρεσία ιθαγένειας και μετανάστευσης (USCIS) ανακοίνωσε ότι σταματά οποιαδήποτε επεξεργασία αιτήσεων μετανάστευσης υπηκόων Αφγανιστάν επ’ αόριστον.

«Έγκλημα εναντίον ολόκληρου του λαού μας»

Η επίθεση εναντίον των δύο εθνοφρουρών, που ανήκαν στην ομάδα που έχει διατάξει ο Ντόναλντ Τραμπ να «περιπολούν» στην αμερικανική πρωτεύουσα για να προληφθεί η εγκληματικότητα, ήταν καθώς φαίνεται η αφορμή που ζητούσε για να σκληρύνει την πολιτική εναντίον των μεταναστών.

Συνέχισε, σε ομιλία του το βράδυ της Τετάρτης, πριν φύγει από την Ουάσιγκτον για τη Φλόριντα, λέγοντας ότι η μετανάστευση αποτελεί τη «μεγαλύτερη απειλή για την εθνική ασφάλεια». Και κατηγόρησε τον πρώην πρόεδρο Μπάιντεν ότι έφερε «εκατομμύρια» αλλοδαπούς στις ΗΠΑ. Και πρόσθεσε ότι πρόκειται για «σατανική ενέργεια», «πράξη μίσους», «τρομοκρατική ενέργεια», «έγκλημα εναντίον ολόκληρου του λαού μας», «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Διαλύοντας το μήνυμα της ασφάλειας

Τους τελευταίους μήνες, οι άνδρες της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον βρίσκονται σε «περιπολία παρουσίας». Η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να στείλει ένα μήνυμα ότι οι δρόμοι είναι ασφαλείς. Σύμφωνα με τον Economist, η ένοπλη επίθεση απέδειξε ότι δεν είναι οι τουρίστες και οι πολίτες αυτοί που χρειάζονται προστασία.

Σύμφωνα με τις αρχές, δράστης της επίθεσης, που επίσης νοσηλεύεται είναι ο 29χρονος Ραχμανουλάχ Λακανβάλ. Πιστεύεται ότι έφτασε στις ΗΠΑ το 2021 με μια πτήση εκκένωσης μετά την κατάληψη της Καμπούλ από τους Ταλιμπάν. Ήταν μεταξύ των Αφγανών που είχαν εργαστεί για τον αμερικανικό στρατό, όσο βρισκόταν στην πατρίδα του. Ο Λανκαβάλ, καθώς και άλλοι 70.000 Αφγανοί έλαβαν προσωρινό δικαίωμα παραμονής μέσω ενός προγράμματος που είχε εγκριθεί από τον Τζο Μπάιντεν. Η κυβέρνηση Μπάιντεν προσέφερε παρόμοια προγράμματα σε Κουβανούς, Αϊτινούς, Νικαραγουανούς, Βενεζουελανούς και Ουκρανούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ τερμάτισε τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα πριν από μήνες.

Effective immediately, processing of all immigration requests relating to Afghan nationals is stopped indefinitely pending further review of security and vetting protocols. The protection and safety of our homeland and of the American people remains our singular focus and… — USCIS (@USCIS) November 27, 2025

Εγκληματικότητα

Πλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει το τέλειο επιχείρημα για να χρησιμοποιήσει την Εθνοφρουρά όχι μόνο στην Ουάσιγκτον, αλλά και όπου αλλού κρίνει ότι χρειάζεται. Μέχρι στιγμής έχει επιλέξει πόλεις με Δημοκρατικούς δημάρχους, τους οποίους κατηγορεί ότι δεν λαμβάνουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν την εγκληματικότητα.

Ομοσπονδιακή δικαστής αποφάσισε πρόσφατα ότι η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον είναι παράνομη. Ωστόσο, ανέστειλε την εφαρμογή της απόφασής της μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου για να επιτρέψει την άσκηση εφέσεων. Επίσης, το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει μια ξεχωριστή υπόθεση σχετικά με το αν θα επιτρέψει στην Εθνοφρουρά να αναπτυχθεί στο Σικάγο.

Η επίθεση στην Ουάσιγκτον ήταν κάτι που του χρειαζόταν για να πετύχει τους στόχους του. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε την Τετάρτη πως θα σταλούν ακόμη 500 στρατιωτικοί στην Ουάσιγκτον· ο αριθμός τους θα φθάσει έτσι τους 2.500 και πλέον.

Όπως έγινε τον περασμένο Ιούνιο, όταν στο Μπόλντερ του Κολοράντο, ένας Αιγύπτιος άνδρας του οποίου η βίζα είχε λήξει, έριξε εμπρηστική βόμβα σε διαδήλωση υπέρ του Ισραήλ. Λίγες μέρες αργότερα, θυμίζει ο Economist, ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε περιορισμούς σε ταξιδιώτες από 19 χώρες.

Πλέον, ακολουθώντας τη γραμμή του Αμερικανού προέδρου, βουλευτές και γερουσιαστές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος πιέζουν για αυστηροποίηση της μετανάστευσης. Και μάλιστα της «μουσουλμανικής». Σύμφωνα με το Axios, κάποιοι ζητουν να δοθεί τέλος στη μετανάστευση Μουσουλμάνων και «να απελαθούν όλοι οι ισλαμιστές».

«Απειλή για την ασφάλεια»

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιλέξει να αγνοεί τα στοιχεία που λένε ότι οι μετανάστες είναι λιγότερο πιθανό να διαπράξουν εγκλήματα από τους γηγενείς Αμερικανούς. Επίσης, η εξτρεμιστική βία εκ μέρους μεταναστών είναι εξαιρετικά σπάνια. Γεγονός που αποδεικνύει την ικανότητα των ΗΠΑ ελέγχουν και να αφομοιώνουν τους νεοφερμένους.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ αντιπαθεί τη μετανάστευση. Παρουσιάζοντάς την σαν απειλή για την ασφάλεια, έχει περισσότερες δικαιολογίες για να την περιορίσει. Και τα δικαστήρια τείνουν να υποτάσσονται στον πρόεδρο σε θέματα εθνικής ασφάλειας.

Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «δαιμονοποίηση» των στρατιωτικών, διότι έχει επικρίνει έντονα την ανάπτυξή τους στην Ουάσιγκτον και κατηγορεί τον πρόεδρο Τραμπ για υπέρβαση εξουσίας.

Επικριτές του Αμερικανού προέδρου υποστηρίζουν ότι η πολιτική αναφορικά με τα όπλα, και η ευκολία πρόσβασης σε αυτά, συνέβαλαν στην επίθεση στην Ουάσιγκτον. Αλλά για τον Ντόναλντ Τραμπ και τους MAGA οπαδούς του δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η αμερικανική πρωτεύουσα έχει απλώς πρόβλημα εγκληματικότητας.