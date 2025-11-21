newspaper
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
20.11.2025 | 12:49
Τραγωδία στην Εύβοια - Νεκρός άνδρας από φωτιά σε χωράφι
Τραμπ: Δικαστής διατάσσει να αποσυρθεί η εθνοφρουρά από την Ουάσιγκτον
Κόσμος 21 Νοεμβρίου 2025 | 04:00

Τραμπ: Δικαστής διατάσσει να αποσυρθεί η εθνοφρουρά από την Ουάσιγκτον

Δικαστής δικαιώνει τη δημοτική αρχή, κρίνοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ «ενήργησε κατά τρόπο που αντίκειται στον νόμο αναπτύσσοντας την εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον».

Ομοσπονδιακή δικαστής διέταξε χθες Πέμπτη να αποσυρθούν οι στρατιωτικοί της εθνοφρουράς από την πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, σηματοδοτώντας νέα ήττα του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο μπραντεφέρ του με πόλεις και πολιτείες όπου κυβερνούν δημοκρατικοί (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Kevin Lamarque, επάνω, δύναμη της εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον).

Ωστόσο η δικαστής Τζία Κομπ συνόδευσε την απόφασή της με αναστολή 21 ημερών, ως την 11η Δεκεμβρίου, ώστε να επιτραπεί στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να ασκήσει έφεση.

H κυβέρνηση «ενήργησε κατά τρόπο που αντίκειται στον νόμο αναπτύσσοντας την εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον»

Από τον Ιούνιο, ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους έστειλε την εθνοφρουρά κατά σειρά στο Λος Αντζελες, στην Ουάσιγκτον και στο Μέμφις, σε όλες τις περιπτώσεις αψηφώντας την εναντίωση των τοπικών αρχών – και στις τρεις πόλεις κυβερνούν δημοκρατικοί –, διατεινόμενος πως το μέτρο ήταν απαραίτητο για να καταπολεμηθεί η εγκληματικότητα και να υποστηριχτεί η αστυνομία μετανάστευσης (ICE).

Μετά την ανάπτυξη τον Αύγουστο της εθνοφρουράς στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, ο δήμος προσέφυγε στη δικαιοσύνη, κατηγορώντας την εκτελεστική εξουσία για υπέρβαση εξουσίας.

Κάπου 2.175 στρατιωτικοί της εθνοφρουράς είναι ανεπτυγμένοι επί του παρόντος στην Ουάσιγκτον, από τους οποίους 1.245 στάλθηκαν από άλλες πολιτείες, κατά τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία του στρατού.

Η δικαστής δικαίωσε χθες τη δημοτική αρχή, κρίνοντας ότι η κυβέρνηση «ενήργησε κατά τρόπο που αντίκειται στον νόμο αναπτύσσοντας την εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον για αποστολές αποτροπής της εγκληματικότητας δίχως αίτημα των δημοτικών πολιτικών αρχών».

Εν αναμονή του Ανωτάτου…

Θύμισε ακόμη ότι η νομοθεσία δεν επιτρέπει να ζητείται να σταλούν στην Ουάσιγκτον στοιχεία της εθνοφρουράς από άλλες περιοχές της χώρας.

Ο δήμος της Ουάσιγκτον, με ιδιότυπο, μοναδικό στη χώρα νομικό καθεστώς, δεν υπάγεται σε καμιά πολιτεία και διαθέτει αξιόλογο βαθμό αυτονομίας. Αρμόδιο για τις υποθέσεις του είναι το ομοσπονδιακό Κογκρέσο.

Η δικαιοσύνη αναίρεσε τον Οκτώβριο μέχρι νεοτέρας διαταγές για την ανάπτυξη της εθνοφρουράς σε άλλες δυο μεγαλουπόλεις όπου κυβερνούν δημοκρατικοί, το Σικάγο και το Πόρτλαντ.

Η κυβέρνηση Τραμπ υπέβαλε κατεπείγουσα προσφυγή πριν έναν μήνα στο Ανώτατο Δικαστήριο, όπου έχουν αποφασιστική πλειοψηφία οι συντηρητικοί, για να λάβει πράσινο φως ώστε να αναπτύξει την εθνοφρουρά στο Σικάγο. Ο κορυφαίος θεσμός της αμερικανικής δικαιοσύνης δεν έχει αποφανθεί ακόμη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε κορυφαία προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του, μιλώντας για «εισβολή» στις ΗΠΑ «εγκληματιών ερχόμενων από το εξωτερικό» και φροντίζοντας να έχουν άφθονη προβολή σε φίλα προσκείμενα ΜΜΕ οι απελάσεις μεταναστών.

Πηγή: ΑΠΕ

World
Ευρωζώνη: Μπορεί να επιστρέψει ο κίνδυνος της στασιμότητας;

Ευρωζώνη: Μπορεί να επιστρέψει ο κίνδυνος της στασιμότητας;

Ο Τραμπ απειλεί δημοκρατικούς με εκτέλεση διά απαγχονισμού
«Συλλήψεις, δίκες» 21.11.25

Ο Τραμπ απειλεί να στείλει δημοκρατικούς στην αγχόνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε δημοκρατικούς για «ανταρσία» και «προδοσία», διαμηνύοντας ότι επισύρουν την ποινή του «θανάτου» και αναπαρήγαγε μήνυμα χρήστη με την προτροπή «κρεμάστε τους».

Σύνταξη
Ισραήλ: Ισραηλινή ΜΚΟ καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη
Δυτική Οχθη 21.11.25

Ισραηλινή ΜΚΟ καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού

Η ισραηλινή ΜΚΟ Ειρήνη Τώρα καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη, επισημαίνοντας ότι τα τετελεσμένα επί του πεδίου δεν γνωρίζουν «κανένα όριο».

Σύνταξη
Ουκρανία: Το σχέδιο των ΗΠΑ προβλέπει την παραχώρηση του Ντονμπάς και το μοίρασμα Χερσώνας και Ζαπορίζια
Προσχέδιο 21.11.25

ΗΠΑ προς Ουκρανία: Δώστε Ντονμπάς, μοιραστείτε Χερσώνα και Ζαπορίζια

Εκτός της παραχώρησης του Ντονμπάς, Ρωσία και Ουκρανία θα μοιραστούν άλλες δυο περιφέρειες, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύνταξη
Φλόριντα: Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη – Είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και φόνο γυναίκας
ΗΠΑ 21.11.25

Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα

Η 44η μέσα στη χρονιά εκτέλεση θανατοποινίτη στις ΗΠΑ έλαβε χώρα στη Φλόριντα, με τη θανάτωση άνδρα 63 ετών, ο οποίος το 1988 είχε βιάσει και σκοτώσει τη διευθύντρια του μίνι μάρκετ όπου εργαζόταν.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο προϋπολογισμός αναμένεται να καταψηφιστεί στην πρώτη ψηφοφορία – Εξετάζουν ειδικό νόμο για το 2026
Σε τεντωμένο σχοινί 21.11.25

Γαλλία: Ο προϋπολογισμός αναμένεται να καταψηφιστεί στην πρώτη ψηφοφορία – Εξετάζουν ειδικό νόμο για το 2026

Ο προϋπολογισμός στη Γαλλία αναμένεται να καταψηφιστεί στην ψηφοφορία που αναμένεται να γίνει έως την Κυριακή. Η κυβέρνηση αναζητεί λύση σε περίπτωση αδιεξόδου στο τέλος του χρόνου με ειδική νομοθεσία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
COP30: Πυρκαγιά σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου όπου γίνονται οι συνομιλίες για το κλίμα
Βραχυκύκλωμα 20.11.25

COP30: Πυρκαγιά σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου όπου γίνονται οι συνομιλίες για το κλίμα

Συναγερμός προκλήθηκε στο συνεδριακό κέντρο όπου πραγματοποιείται η COP30, στη Βραζιλία, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε περίπτερο. Μία πτέρυγα εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους.

Σύνταξη
Λίβανος: «Συνελήφθη ο μεγαλύτερος βαρόνος ναρκωτικών της χώρας», λέει ο στρατός
Ο Νουχ Ζαϊτέρ 20.11.25

«Συνελήφθη ο μεγαλύτερος βαρόνος ναρκωτικών της χώρας», λέει ο στρατός του Λιβάνου

Ο βαρόνος των ναρκωτικών «συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης του στρατού κοντά στο Μπάαλμπεκ, στην κοιλάδα Μπεκάα» στα σύνορα με τη Συρία, ανέφερε η στρατιωτική πηγή

Σύνταξη
H παράνοια κυριεύει την Ντάουνιγκ Στριτ – Συνωμοσίες και φανταστικά πραξικοπήματα
Κατά φαντασία... 20.11.25

H παράνοια κυριεύει την Ντάουνιγκ Στριτ – Συνωμοσίες και φανταστικά πραξικοπήματα

Εδώ και 100 χρόνια Βρετανοί πρωθυπουργοί βασανίζονται από συνωμοσιολογίες, αλλά με τον σημερινό ένοικο της Ντάουνιγκ Στριτ συμβαίνει κάτι ακόμα χειρότερο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γαλλία: Ο Αρχηγός ενόπλων δυνάμεων προειδοποιεί για πόλεμο – «Πρέπει να αποδεχθούμε την απώλεια παιδιών μας»
Πολεμοκαπηλία; 20.11.25

Γαλλία: Ο Αρχηγός ενόπλων δυνάμεων προειδοποιεί για πόλεμο – «Πρέπει να αποδεχθούμε την απώλεια παιδιών μας»

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία ομιλία του Αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, που κάλεσε τους Γάλλους να είναι έτοιμοι για πόλεμο. Σύγκρουση έως το 2030 προβλέπει έκθεση του στρατού.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ευρωπαϊκές αντιδράσεις στο σχέδιο Τραμπ-Πούτιν – Διαψεύδει την ύπαρξή του το Κρεμλίνο
Πιέσεις 20.11.25

Ουκρανία: Ευρωπαϊκές αντιδράσεις στο σχέδιο Τραμπ-Πούτιν – Διαψεύδει την ύπαρξή του το Κρεμλίνο

Την πλήρη αντίθεσή τους με το σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία εκφράζουν Γαλλία και Βρετανία, σημειώνοντας ότι πρέπει να γίνει σεβαστή η κυριαρχία της. Διαψεύδει το Κρεμλίνο διαβουλεύσεις με ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μοιραία επιλογή Ζελένσκι ανάμεσα σε δύο φίλους: κράτησε τον διεφθαρμένο, έδιωξε τον ειρηνιστή και τώρα το πληρώνει
Δεν τον άκουσε... 20.11.25

Μοιραία επιλογή Ζελένσκι ανάμεσα σε δύο φίλους: κράτησε τον διεφθαρμένο, έδιωξε τον ειρηνιστή και τώρα το πληρώνει

Τον έναν τον κυνήγησαν οι νεοναζί επειδή σκεφτόταν όλους τους Ουκρανούς, τον άλλον τον κυνηγάνε σήμερα οι αρχές για την εμπλοκή του στο μεγαλύτερο σκάνδαλο που συγκλόνισε την Ουκρανία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βραζιλία: Από την έπαυλή του στις φυλακές που τρέμει ο Μπολσονάρου – «Θα ήταν απαίσιο» να τον πάνε εκεί…»
Βραζιλία 20.11.25

Από την έπαυλή του στις φυλακές που τρέμει ο Μπολσονάρου - «Θα ήταν απαίσιο» να τον μεταφέρουν εκεί...»

«Γιατί να δώσουμε σε αυτούς τους βρωμιάρηδες μια καλή ζωή;» συλλογίστηκε κάποτε ο Μπολσονάρου για τους κρατούμενους της φυλακής που -ίσως- θα τον μεταφέρουν

Σύνταξη
