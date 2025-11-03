Μια δικαστής παρέτεινε την εντολή της που απαγορεύει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αποστείλει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ του Όρεγκον μέχρι την Παρασκευή, αφήνοντας τους στρατιώτες στην πόλη σε αβεβαιότητα.

Η απόφαση της δικαστού του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ, Καρίν Ίμεργκατ, έρχεται μετά από μια τριήμερη δίκη, κατά την οποία συζητήθηκε το ζήτημα αν η κυβέρνηση Τραμπ παραβίασε τον νόμο με την ομοσπονδιοποίηση και την απόπειρα αποστολής στρατευμάτων από το Όρεγκον και την Καλιφόρνια στο Πόρτλαντ.

Προβλήματα στον «παράδεισο» του Τραμπ

Η απόφαση λήφθηκε σε μια στιγμή που η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις σχετικά με την εξουσία της να στέλνει στρατεύματα της Εθνοφρουράς σε πόλεις. Τον περασμένο μήνα, ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο απαγόρευσε την αποστολή στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στο Σικάγο. Και την περασμένη εβδομάδα, το Ανώτατο Δικαστήριο έλαβε το σπάνιο μέτρο να ζητήσει πρόσθετη ενημέρωση για αυτή την πολύκροτη υπόθεση, αναφέρει το CNN.

Οι δυνάμεις της Εθνοφρουράς βρίσκονται σε ετοιμότητα στις βάσεις εκπαίδευσης του Πόρτλαντ εδώ και εβδομάδες, ενώ η δικαστική υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, έχοντας ενεργοποιηθεί για την προστασία των ομοσπονδιακών αξιωματούχων και μιας εγκατάστασης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων, η οποία αποτελεί το επίκεντρο καθημερινών διαδηλώσεων από τον Ιούνιο.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς υποστήριξαν ότι είναι στην προεδρική εξουσία του Τραμπ να ανταποκριθεί στις καθημερινές διαμαρτυρίες έξω από την εγκατάσταση, οι οποίες έχουν υποβάλει το κτίριο και τους υπαλλήλους του σε αυτό που περιέγραψαν ως συντονισμένη βία.

Ωστόσο, οι εισαγγελείς της πολιτείας και της πόλης χαρακτήρισαν την κίνηση «μία από τις σημαντικότερες παραβιάσεις» της κυριαρχίας του Όρεγκον στην ιστορία της πολιτείας και υποστήριξαν ότι η κυβέρνηση Τραμπ παραποιεί δραματικά την κατάσταση και κινδυνεύει να πυροδοτήσει εντάσεις.

Η απόφαση της Ίμεργκατ αναφέρει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι η κατάσταση στο Πόρτλαντ ήταν εκτός ελέγχου ή ότι οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι δεν μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους.

«Με βάση τις καταθέσεις της δίκης, το Δικαστήριο δεν βρίσκει αξιόπιστα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι κατά τη διάρκεια των περίπου δύο μηνών πριν από την ομοσπονδιακή διαταγή του Προέδρου, οι διαμαρτυρίες ξέφυγαν από τον έλεγχο ή περιλάμβαναν περισσότερα από μεμονωμένα και σποραδικά περιστατικά βίαιης συμπεριφοράς που δεν προκάλεσαν σοβαρούς τραυματισμούς σε ομοσπονδιακό προσωπικό», αναφέρει η απόφασή της.

Αβάσιμη η αποστολή Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ

Η Ίμεργκατ αποφάνθηκε προκαταρκτικά ότι η αποστολή της Εθνικής Φρουράς στο Όρεγκον από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση υπερέβαινε τις νομικές εξουσίες της, παραβίαζε το Δέκατο Τροποποιητικό Σύνταγμα, καθώς παραβίαζε την κυριαρχία του κράτους, δεν πληρούσε τον νομικό ορισμό της «εξέγερσης» και προκάλεσε συνεχή συνταγματική ζημιά που δικαιολογούσε άμεση δικαστική παρέμβαση.

Σημείωσε ότι οι καταθέσεις στη δίκη «περιλάμβαναν αποδείξεις για σποραδικές μεμονωμένες περιπτώσεις βίαιης συμπεριφοράς προς ομοσπονδιακούς αξιωματούχους και υλικές ζημιές σε ένα μόνο κτίριο», αλλά τα περιστατικά αυτά δεν φαίνεται να υποστηρίζονται από «οργανωμένη ομάδα που εμπλέκεται σε ένοπλες εχθροπραξίες με σκοπό την κατάληψη ενός κυβερνητικού οργάνου με παράνομα ή αντιδημοκρατικά μέσα».

«Η πλειονότητα των βίαιων επεισοδίων που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αφορούσε βία μεταξύ διαδηλωτών και αντιδιαδηλωτών και μεμονωμένα σποραδικά περιστατικά χαμηλού επιπέδου παράνομης συμπεριφοράς», αναφέρεται στην απόφαση, σύμφωνα με το CNN.

Η απόφαση της Ίμεργκατ – την οποία ο Τραμπ διόρισε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του – αναμένεται να οδηγήσει σε άμεση έφεση.