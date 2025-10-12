Εφετείο των ΗΠΑ εμποδίζει προσωρινά την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο

Οι εκατοντάδες στρατιωτικοί της Εθνοφρουράς οι οποίοι στάλθηκαν στο Σικάγο για να υποστηρίξουν την αστυνομία μετανάστευσης δεν μπορούν να αναπτυχθούν στην πόλη, μπορούν πάντως να παραμείνουν στην πολιτεία Ιλινόι, έκρινε χθες Σάββατο αμερικανικό εφετείο, όπως μετέφερε το ΑΠΕ.

Η απόφαση επικύρωσε κατά μεγάλο μέρος της την αναστολή της ανάπτυξης που αποφάσισε ομοσπονδιακή δικάστρια, αντικρούοντας διαταγή του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της εκστρατείας μαζικών απελάσεων παράτυπων μεταναστών που διεξάγει η κυβέρνησή του.

Η κυβέρνηση Τραμπ άσκησε έφεση εναντίον της απόφασης που ανακοινώθηκε την Πέμπτη από την ομοσπονδιακή δικάστρια Έιπριλ Πέρι να ανασταλεί για δύο εβδομάδες η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, πόλη όπου κυβερνούν οι δημοκρατικοί.

Το εφετείο έκανε δεκτή την υπαγωγή των εθνοφρουρών στον έλεγχο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μεν αλλά «απέρριψε» την ανάπτυξή τους στην πόλη.

O Λευκός Οίκος έχασε προσωρινά την έφεση στο Σικάγο

Η έφεση ασκήθηκε, κατά τον Λευκό Οίκο, λόγω της ανάγκης να «προστατευτεί το ομοσπονδιακό προσωπικό και η ομοσπονδιακή περιουσία» στο Σικάγο έπειτα από διαδηλώσεις μπροστά σε κτίρια της αστυνομίας μετανάστευσης.

Περίπου 200 μέλη της Εθνοφρουράς από το Τέξας (νότια) και άλλα 300 μέλη του σώματος εφεδρείας από το Ιλινόι στάλθηκαν στο Σικάγο, σύμφωνα με δεδομένα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Η απόφαση του εφετείου ωστόσο αναστέλλει την ανάπτυξή τους ωσότου ακούσει άλλα επιχειρήματα για το ζήτημα αυτό.

Στην κεντρική φωτογραφία απεικονίζονται άνδρες της αστυνομίας, κατά πάσα πιθανότητα κομητείας, καθώς φαίνονται σερίφηδες, οι οποίοι φυλούν κτίριο με πράκτορες της ICE, ρόλο που αναμένεται να αναλάβει η Εθνοφρουρά αν εγκριθεί. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει διατάξει την μεταφορά της Εθνοφρουράς στο Σικάγο για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων – ICE.