Ο Τραμπ ζητά συλλήψεις του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο – Ετοιμάζεται η Εθνοφρουρά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την Τετάρτη τη φυλάκιση του δημάρχου του Σικάγο και του κυβερνήτη του Ιλινόις, και οι δύο Δημοκρατικοί, καθώς στρατιωτικοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι 500 στρατιώτες της Εθνοφρουράς βρίσκονται πλέον σε ετοιμότητα για να αναπτυχθούν στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ.

Ούτε ο δήμαρχος του Σικάγο Μπράντον Τζόνσον ούτε ο κυβερνήτης του Ιλινόις Τζέι Μπι Πρίτσκερ έχουν κατηγορηθεί για ποινικά αδικήματα, αν και και οι δύο έχουν αναδειχθεί σε εξέχοντες αντιπάλους της σκληρής πολιτικής του Τραμπ για τη μετανάστευση και της αποστολής στρατιωτών της Εθνοφρουράς σε πόλεις με τάσεις προς τους Δημοκρατικούς, όπως αναφέρει το Reuters.

Η έκκληση του Τραμπ για φυλάκιση των δύο εκλεγμένων αξιωματούχων έρχεται την ώρα που ένας άλλος υψηλού προφίλ πολιτικός αντίπαλος, ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ, δήλωσε Ο Τραμπ έχει ζητήσει συχνά τη φυλάκιση των αντιπάλων του από τότε που μπήκε στην πολιτική το 2015, αλλά ο Κόμεϊ είναι ο πρώτος που αντιμετωπίζει δίωξη.

Στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων του, ο Τραμπ κατηγόρησε τον Τζόνσον και τον Πρίτσκερ ότι δεν προστάτευσαν τους αξιωματικούς μετανάστευσης που δραστηριοποιούνται στο Σικάγο. «Ο δήμαρχος του Σικάγο πρέπει να φυλακιστεί επειδή δεν προστάτευσε τους αξιωματικούς της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων)! Το ίδιο και ο κυβερνήτης Πρίτσκερ!», έγραψε ο Τραμπ.

This is not the first time Trump has tried to have a Black man unjustly arrested. I’m not going anywhere. pic.twitter.com/MQdHtzis3t — Mayor Brandon Johnson (@ChicagosMayor) October 8, 2025

H απαγόρευση από τον δήμαρχο της χρήσης κτιρίων για την ICE

Ο Τζόνσον υπέγραψε τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα για τη δημιουργία μιας «ζώνης χωρίς ICE», η οποία απαγορεύει στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους μετανάστευσης να χρησιμοποιούν δημοτική περιουσία στις επιχειρήσεις τους. «Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ προσπαθεί να συλλάβει άδικα έναν μαύρο άνδρα. Δεν πάω πουθενά», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Chicago Mayor Brandon Johnson just signed an order making city property off-limits to ICE. As federal troops deploy to Chicago, this is a bold stand for accountability and human rights. No city should ever be turned into a battleground for political power. pic.twitter.com/5qI3Mr8Khh — Ben Crump (@AttorneyCrump) October 7, 2025

Ο Πρίτσκερ, πιθανός υποψήφιος των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2028, δήλωσε επίσης ότι δεν θα υποχωρήσει. «Ο Τραμπ ζητά τώρα τη σύλληψη εκλεγμένων αντιπροσώπων που ελέγχουν την εξουσία του. Τι άλλο απομένει στο δρόμο προς τον πλήρη αυταρχισμό;»

I will not back down. Trump is now calling for the arrest of elected representatives checking his power. What else is left on the path to full-blown authoritarianism? pic.twitter.com/TieJ2irYv5 — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) October 8, 2025

Ο Τραμπ έχει ορκιστεί να αξιοποιήσει τη δύναμη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για να στοχοποιήσει τους εχθρούς του. Εκτός από τον Κόμεϊ, το υπουργείο Δικαιοσύνης του ερευνά αρκετούς άλλους διακεκριμένους επικριτές του. Όλοι έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες. Ο Κόμεϊ δήλωσε αθώος στις κατηγορίες για ψευδείς δηλώσεις και παρεμπόδιση της έρευνας του Κογκρέσου.

Εν τω μεταξύ, ένας ομοσπονδιακός δικαστής αποφάνθηκε ότι η ICE είχε παραβιάσει μια συμφωνία του 2022 που περιορίζει τη δυνατότητα της υπηρεσίας σε αρκετές πολιτείες στα μεσοδυτικά να συλλαμβάνει μετανάστες χωρίς ένταλμα, σε μια γνωμοδότηση που θα μπορούσε να περιορίσει ορισμένες από τις επιθετικές τακτικές που υιοθέτησε η ICE από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία.

Έλα να με συλλάβεις

Come and get me. https://t.co/3NHRCAUhln — JB Pritzker (@JBPritzker) October 8, 2025



Ένα ιδιότυπο «Μολών Λαβέ» είπε ο κυβερνήτης του Ιλινόις στον Ντόναλντ Τραμπ καλώντας τον να τον συλλάβουν.

Ο Τραμπ στέλνει τον στρατό στο Σικάγο

Η Εθνοφρουρά ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι περίπου 200 στρατιώτες από το Τέξας και 300 από το Ιλινόις είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή του Σικάγο, έτοιμοι να προστατεύσουν το ομοσπονδιακό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των πρακτόρων της ICE, και την ομοσπονδιακή περιουσία στην πόλη.

Ο Τραμπ απείλησε να αποστείλει στρατιωτικές δυνάμεις σε περισσότερες πόλεις των ΗΠΑ, οι οποίες, όπως δήλωσε την περασμένη εβδομάδα, θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως «πεδία εκπαίδευσης» για τις ένοπλες δυνάμεις. Μια δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη έδειξε ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί αντιτίθενται στην αποστολή στρατευμάτων χωρίς εξωτερική απειλή.

Ο Τραμπ διέταξε την αποστολή στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στο Σικάγο και στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, μετά από προηγούμενες αποστολές στο Λος Άντζελες και στην Ουάσιγκτον.

Σε κάθε περίπτωση, αψήφησε την έντονη αντίθεση των δημάρχων και κυβερνητών των Δημοκρατικών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι ισχυρισμοί του Τραμπ για αναρχία και βία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Επίσης, δήλωσε ότι θα στείλει στρατεύματα στο Μέμφις.