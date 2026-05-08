Περιφέρεια Κρήτης: Έκτακτη ενημέρωση για τη μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Έκτακτη ενημέρωση εξέδωσε η περιφέρεια Κρήτης για το φαινόμενο μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα, που αναμένεται να πλήξει το νησί το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου, με συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων να υπερβαίνουν τα όρια ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, με βάση τα προγνωστικά μοντέλα και τις έως τώρα καταγεγραμμένες μετρήσεις, προειδοποιούν ότι οι ημερήσιες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10 θα υπερβούν τα 50μg/m3. Η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται την Κυριακή 10 Μαΐου.

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται από το δίκτυο των σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του δικτύου «ΣΧΕΔΙΑ» της Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης, παρέχοντας αξιόπιστα δεδομένα για την εξέλιξη του φαινομένου.

Το Υπουργείο Υγείας, μέσω εγκυκλίου του, απευθύνει συγκεκριμένες συστάσεις για την προστασία των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς ομάδες. Ενήλικες με αναπνευστικά προβλήματα, καρδιοπαθείς και παιδιά με αναπνευστικά νοσήματα καλούνται να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική άσκηση, ειδικά όταν αυτή πραγματοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.

Για όσους αναγκάζονται να κινούνται σε εξωτερικούς χώρους, συνιστάται η χρήση μασκών υψηλής προστασίας FFP2, Ν95 και KN95, οι οποίες λόγω της κατασκευής τους συγκρατούν σωματίδια μεγέθους ίσου ή μεγαλύτερου των 0,3 μm, παρέχοντας αποτελεσματική προστασία έναντι της εισπνοής σωματιδίων σκόνης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους. Οι πολίτες καλούνται να διατηρούν κλειστά παράθυρα και πόρτες όσο το δυνατόν περισσότερο, ελαχιστοποιώντας τη διείσδυση του εξωτερικού αέρα. Η βελτίωση της μόνωσης των εσωτερικών χώρων, ιδιαίτερα στις χαραμάδες θυρών και παραθύρων, κρίνεται απαραίτητη για τον περιορισμό της εισόδου της σκόνης.

Για όσους διαθέτουν συσκευή καθαρισμού αέρα, συνιστάται η έγκαιρη ενεργοποίησή της, με προηγούμενο έλεγχο ότι διαθέτει τα κατάλληλα φίλτρα και λειτουργεί κανονικά. Ο καθαρισμός επιφανειών επαφής με υγρό πανί, όπως τραπέζια και πάγκοι, καθώς και το σφουγγάρισμα του δαπέδου, αποτελούν επιπλέον προληπτικά μέτρα.

Τέλος, το Υπουργείο Υγείας συνιστά την αποφυγή δραστηριοτήτων που επιδεινώνουν την ποιότητα του αέρα σε κλειστούς χώρους, όπως το κάπνισμα, η χρήση ηλεκτρικής σκούπας, το μαγείρεμα με γκάζι, καθώς και το άναμμα κεριών και τζακιών. Η τήρηση των μέτρων αυτών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία της δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια του επεισοδίου μεταφοράς σκόνης.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών νέο επεισόδιο μεταφοράς Σαχαριανής σκόνης αναμένεται στη χώρα με μέτρια ένταση αλλά σχετικά μεγάλη χρονική διάρκεια.

Σύμφωνα με τον προγνωστικό χάρτη από το μοντέλο DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών οι συγκεντρώσεις Σαχαριανής σκόνης αναμένεται να αυξηθούν αρκετά κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες του Σαββάτου 09/05.