Τα Στενά του Ορμούζ είναι «εξίσου πολύτιμα με την ατομική βόμβα», λέει σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ
«Τα Στενά του Ορμούζ συνιστούν μια ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με την ατομική βόμβα», δηλώνει σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, προσθέτοντας ότι «επί χρόνια, παραβλέπαμε το πλεονέκτημά τους».
- Γιορτή σήμερα 9 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Μέσα σε 12 δευτερόλεπτα εκτέλεσε τον 20χρονο με έξι σφαίρες στον κορμό - Τι έδειξε ιατροδικαστική εξέταση
- Yποπτο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία – 32χρονη γυναίκα υποβάλλεται σε εξετάσεις
- Κρήτη: «Ζούσαμε με τον φόβο» λένε οι συγγενείς του 20χρονου – Οι απειλές και οι απόπειρες κατά του Νικήτα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Eνας σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν εκτίμησε χθες Παρασκευή ότι τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ συνιστούν «μια ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με την ατομική βόμβα», σε ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το πρακτορείο Mehr.
«Επί χρόνια, παραβλέπαμε το πλεονέκτημα των Στενών του Ορμούζ. Τα Στενά του Ορμούζ συνιστούν μια ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με την ατομική βόμβα», είπε ο Μοχαμάντ Μοχμπέρ, σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν (στη φωτογραφία αρχείου από Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via Reuters, επάνω, ο Μοχαμάντ Μοχμπέρ).
«Σε καμία περίπτωση δεν θα χαθούν τα κεκτημένα αυτού του πολέμου»
«Το να έχουμε στα χέρια μας μια τοποθεσία που επιτρέπει να επηρεάσουμε την παγκόσμια οικονομία με μία και μόνη απόφαση, είναι μεγάλη ευκαιρία», σχολίασε, υποσχόμενος ότι «σε καμία περίπτωση δεν θα χαθούν τα κεκτημένα αυτού του πολέμου».
Αναφέρθηκε επίσης στην πιθανότητα τροποποίησης του νομικού καθεστώτος των Στενών «με βάση το διεθνές δίκαιο» ή, αν χρειαστεί, «βασιζόμενοι στο δικό μας εθνικό δίκαιο».
Συγκρούσεις ξέσπασαν και πάλι χθες στο Ορμούζ μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, ενώ η Ουάσιγκτον αναμένει ακόμη την απάντηση της Τεχεράνης στην τελευταία πρότασή της για τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών.
Νωρίτερα το απόγευμα, το πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο μια στρατιωτική πηγή, μετέδωσε ότι πλέον επικρατεί «ηρεμία» στον Κόλπο, όμως «αν οι Αμερικανοί επιχειρούσαν να μπουν ξανά ή να προκαλέσουν προβλήματα σε ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα» να ξαναρχίσουν οι συγκρούσεις.
«Τιμωρήθηκαν»
Ο Μοχμπέρ, όταν ρωτήθηκε για τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χώρα σύμμαχο των ΗΠΑ, απάντησε: «Τιμωρήθηκαν και θα τιμωρηθούν κι άλλο».
«Δεν έπαψαν να διαλαλούν ότι η χώρα τους είναι ασφαλές καταφύγιο για επενδύσεις αλλά σήμερα παρακολουθούμε τη σημαντικότερη φυγή κεφαλαίων από αυτήν τη χώρα», εκτίμησε.
Η αντιαεροπορική άμυνα των ΗΑΕ ενεργοποιήθηκε το πρωί, λόγω μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας των Εμιράτων.
Πηγή: ΑΠΕ
- Τα Στενά του Ορμούζ είναι «εξίσου πολύτιμα με την ατομική βόμβα», λέει σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ
- Ιράν: Μεγάλη πετρελαιοκηλίδα εντοπίστηκε στον Κόλπο – Κινείται προς νότο, γράφει η New York Times
- Ιράν: Ο πρωθυπουργός του Κατάρ τάσσεται από την Ουάσιγκτον υπέρ της διαπραγμάτευσης
- Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Ενα drone αυτοκτονίας made in kiev
- Ο οίκος αξιολόγησης Fitch διατηρεί το “BBB” για την ελληνική οικονομία
- Ρωσία και Ιράν επανεκκινούν την κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέχρ
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 09.05.2026]
- Γιορτή σήμερα 9 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις