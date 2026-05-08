Αταμάν: «Η Βαλένθια έπαιξε καλύτερα από εμάς και άξιζε να κερδίσει»

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε απέναντι στη Βαλένθια και ηττήθηκε με 89-86, με τις δύο ομάδες να λύνουν τις διαφορές τους σε Game 5 ώστε να μάθουμε ποιος θα περάσει στο Final Four. Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε μετά τον αγώνα τονίζοντας πως οι Ισπανοί ήταν καλύτεροι και άξιζαν να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

«Η Βαλένθια έπαιξε καλύτερα από εμάς. Άξιζε να κερδίσει. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε το παιχνίδι αλλά κάναμε ένα κρίσιμο λάθος. Η Βαλένθια άξιζε τη νίκη, συγχαρητήρια!»

Μαρτίνεθ: «Είχαμε χαρακτήρα και προσωπικότητα – Περιμένω κλειστό και το 5ο παιχνίδι»

«Κερδίσαμε την ευκαιρία για άλλο ένα παιχνίδι απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός μάς κέρδισε δύο φορές σε 48 ώρες. Έχουν ποιότητα και εμπειρία, έχουμε και εμείς την ευκαιρία. Και το 5ο παιχνίδι θα είναι κλειστό σαν τα προηγούμενα.

Έδωσα τα εύσημα στους παίκτες για τον χαρακτήρα τους. Έπαιξε απίθανη και σκληρή άμυνα ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μέρος, είχαμε προβλήματα στα ριμπάουντ και στην κυκλοφορία της μπάλας.

Παίκτες όπως ο Πραντίγια και ο Τόμπσον με την προσωπικότητά τους και όχι τακτικά, μας βοήθησαν και πήραμε το παιχνίδι», ανέφερε από την πλευρά του ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ.