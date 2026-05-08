Παναθηναϊκός: Πότε είναι το Game 5 με τη Βαλένθια που κρίνει την πρόκριση στο Final-4

Η Βαλένθια νίκησε και πάλι τον Παναθηναϊκό με 89-86 στο ΟΑΚΑ και πλέον το τελευταίο εισιτήριο για το Final 4 της Αθήνας θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι στη «Roig Arena».

Το καθοριστικό παιχνίδι θα διεξαχθεί την προσεχή Τετάρτη 13/5 στις 22:00 και εκεί οι «πράσινοι» θα επιχειρήσουν να κάνουν το τρίτο break στην έδρα των «νυχτερίδων» και πέμπτο συνολικό στη σειρά.

Θυμίζουμε πως ήδη έχουν κλείσει θέση για το Final 4 ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ Μαδρίτης.