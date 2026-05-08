Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Ηττήθηκε ξανά και πάει για «τελικό» στην Ισπανία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ηττήθηκε ξανά από τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός (με 89-86), με τους Ισπανούς να ισοφαρίζουν τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague σε 2-2 και να τη «στέλνουν» πάλι πίσω στη Roig Arena για ένα πέμπτο παιχνίδι για… γερά νεύρα.

Oι πράσινοι με ένα κακό πρώτο ημίχρονο επέτρεψαν στην ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ να νιώσει άνετα στο παιχνίδι και εκείνη τους τιμώρησε για δεύτερη φορά και πλέον όλα θα κριθούν σε Game 5.

Φοβερός και τρομερός ο Τσέντι Οσμάν για τον Παναθηναϊκό με 26 πόντους, ενώ στους 19 σταμάτησε ο Κέντρικ Ναν, οι οποίοι ωστόσο δεν έφταναν για τους πράσινους. Τη Βαλένθια πήρε από το… χέρι για ακόμα μία φορά ο απίθανος Μοντέρο που σταμάτησε στους 29 πόντους, ενώ 12 είχε ο Κι και 11 ο Τέιλορ.

Πλέον οι δύο ομάδες ανανεώνουν το ραντεβού τους στις 13/5 στις 22.00 το βράδυ για να μάθουμε ποια θα είναι η ομάδα που θα περάσει στο Final Four της Αθήνας.

Η Βαλένθια ξεκίνησε το ματς καλύτερα από τους πράσινους και προηγήθηκε με 2-6 στο πρώτο δίλεπτο του παιχνιδιού. Ο Μοντέρο με τρίποντο έκανε το 11-4 στο 4’. Ο Λεσόρ με καλάθι από κοντά μείωσε σε 8-14 για τον Παναθηναϊκό στο 5’. Ο Κι με δύο βολές έκανε το 10-20 για τη Βαλένθια στο 6’ με το πρώτο διψήφιο προβάδισμα των Ισπανών.

Ο Σορτς μείωσε για τον Παναθηναϊκό με τρίποντο στο τέλος του χρόνου σε 13-20. Ο Μουρ με κάρφωμα έκανε το 15-22 στο 9’ και ο Κι έκανε το 15-26 για τη Βαλένθια που ήταν και το σκορ της πρώτης περιόδου.

Η Βαλένθια συνέχισε να ανεβάζει τη διαφορά με τον Πραντίγια να σκοράρει από τη γωνία κάνοντας το 17-31 στο 13’. Ο Τολιόπουλος απάντησε με πέντε συνεχόμενους πόντους και έκανε το 22-31 στο 14’. Ο Μπαντιό από τη γωνία έκανε το 22-34 στο 15’. Και πάλι ο Τολιόπουλος σκόραρε από κοντά κάνοντας το 24-34 και ήταν ο μόνος που κρατούσε όρθιο τον Παναθηναϊκό σε εκείνο το σημείο.

Ο Ρίβερς με τρίποντο έκανε το 24-39 στο 17’ με τρίποντο για τις «νυχτερίδες». Ο Οσμάν με συνεχόμενους πόντους έριξε τη διαφορά κάτω από τους δέκα, κάνοντας το 32-40 στο 18’. Ο Οσμάν συνέχισε να κουβαλά τον Παναθηναϊκό και φτάνοντας τους 11 πόντους έκανε το 37-44 που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τους Όσμαν και Ναν να σκοράρουν και να ρίχνουν τη διαφορά στο -4 κάνοντας το σκορ 44-48 στο 22’. Ο Ναν με τρίποντο από τη γωνία έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 49-48 στο 24’. Ο Ναν με τρομερό κάρφωμα έκανε το 51-50 στο 25’ και έφτασε τους οκτώ πόντους.

Ο Λεσόρ με ωραίο καλάθι από κοντά έκανε το 53-52 στο 26’. Οι δύο ομάδες έκαναν το ένα λάθος πίσω από το άλλο για τρία λεπτά, με τη Βαλένθια να ξεφεύγει με +5 και τρίποντο του Μοντέρο στο 29’. Ο Ναν με τρίποντο από μακριά έκανε το 56-58 για να διαμορφώσει το σκορ της τρίτης περιόδου… at the buzzer κάνοντας το 56-60.

Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με το ματς να είναι μία σου και μία μου, με τον Ναν να κάνει το 61-65 για τον Παναθηναϊκό στο 32’. Ο Λεσόρ με τρομερό κάρφωμα ισοφάρισε για τον Παναθηναϊκό σε 65-65 στο 33’. Ο Οσμάν με καλάθι στον αιφνιδιασμό ισοφάρισε και πάλι σε 67-67 στο 34’.

Ο Τόμσον με τρομερό τρίποντο με ταμπλό, έκανε το 67-70 στο 35’. Ο Τέιλορ με 2/2 βολές έκανε το 67-72 και κράτησε τη Βαλένθια στο προβάδισμα. Ο Μοντέρο με καλάθι στον αιφνιδιασμό έκανε το 69-78 στο 37΄. Ο Οσμάν κράτησε όρθιους τους πράσινους κάνοντας το 75-80 στο 38’, για να σκοράρει με κάρφωμα ο Ρίβερς για το 75-82.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να σταθεί όρθιος και μείωσε σε 83-86 με τον Ντέβις με δύο βολές και τεχνική ποινή που δόθηκε στον Τέιλορ στο 39’. To ματς τελείωσε με τους Ισπανούς να επικρατούν με 86-89 με τον Κοστέλο να βάζει 1/2 βολές και τον Χέιζ-Ντέιβις να αστοχεί σε τρίποντο από πολύ μακριά.

Τα δεκάλεπτα: 15-26, 37-44, 56-60, 86-89

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 3 (1), Όσμαν 26 (8/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/8 βολές, 4 ριμπάουντ), Χέιζ-Ντέιβις 12 (4/7 δίποντα, 0/7 τρίποντα, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ), Ρογκαβόπουλος (2 ριμπάουντ), Γκραντ 4 (2/6 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 4 κλεψίματα, 2 λάθη), Ναν 19 (5/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 λάθη), Λεσόρ 8 (11 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Φαρίντ, Τολιόπουλος 7 (1/4 τρίποντα, 2 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 7 (1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 λάθη), Μήτογλου

Βαλένθια (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 6 (0/3 δίποντα,1/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Τέιλορ 11 (4/7 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Ρίβερς 7 (1/4 τρίποντα), Πραντίγια 10 (2/4 τρίποντα), Ντε Λαρέα 1 (2 ασίστ, 3 λάθη), Κι 12 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μοντέρο 29 (5/6 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 7/7 βολές, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη), Μουρ 2, Σακό 2, Τόμπσον 8 (2), Κοστέλο 1 (0/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ)