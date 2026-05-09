Σάββατο 09 Μαϊου 2026
Μελανσόν εναντίον ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ταϊβάν και Ισραήλ στην ίδια συνέντευξη [βίντεο]
Κόσμος 09 Μαΐου 2026

Ο Ζαν - Λικ Μελανσόν προανήγγειλε την αποχώρηση της Γαλλίας από το ΝΑΤΟ σε περίπτωση εκλογής του και μίλησε για την Μέση Ανατολή, την Κίνα και την Ταϊβάν, αλλά και το Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Ζαν-Λυκ Μελένσον πέντε ημέρες μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για τις προεδρικές εκλογές του 2027, με το κόμμα «La France insoumise» (LFI) παραχώρησε συνέντευξη στην Αμέλι Καρουέρ του LCI από τη Μασσαλία.

Μια συνέντευξη στην οποία ο περισσότερος χρόνος αφιερώθηκε στα διεθνή ζητήματα με τον ηγέτη της Αριστεράς να μιλάει για τον πόλεμο στο Ιράν, την Δυτική Ασία, τις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ταϊβάν, αλλά και το ΝΑΤΟ.

«Το Ισραήλ είναι σήμερα η πιο επικίνδυνη χώρα της περιοχής»

Όταν ρωτήθηκε για πρώτη φορά για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο ηγέτης του κόμματος «La France Insoumise» καταδίκασε την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν «χωρίς καμία διεθνή εντολή». «Το συμφέρον μας έγκειται στο διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, διότι «υπάρχει ένα σημαντικό μειονέκτημα στο δίκαιο του ισχυρότερου: δεν είμαστε οι ισχυρότεροι».

Επιπλέον, επισήμανε τους στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, οι οποίοι «δεν είναι αυτοί που ισχυρίζονται ότι είναι». «Κατά συνέπεια, εξελίσσεται μια απροσδόκητη μάχη που αναμφίβολα θα αλλάξει τη ροή των παγκόσμιων γεγονότων μακροπρόθεσμα», απάντησε με σοβαρότητα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν ανέφερε πως δεν πιστεύει «ότι ο κόσμος θα ήταν πιο σταθερός και πιο ευχάριστος με περισσότερες χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα», σημειώνοντας ότι η πάγια θέση του είναι ο παγκόσμιος πυρηνικός αφοπλισμός. Είπε ότι «δεν συμπαθεί το καθεστώς του Ιράν», αλλά σε καμία περίπτωση δεν σκέφτηκε διπλωματικά ούτε την επόμενή του απάντηση.

Όταν ρωτήθηκε ποια χώρα είναι η πιο επικίνδυνη στην περιοχή, ο ηγέτης της La France Insoumise απάντησε: «Το Ισραήλ, σήμερα, χωρίς αμφιβολία». «Είναι το Ισραήλ που επιτίθεται σε όλους τους γείτονές του, που ξεκινά πολέμους και διαπράττει γενοκτονία», κατηγόρησε ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, μιλώντας συγκεκριμένα για «την κυβέρνηση του κ. Νετανιάχου».

Η κριτική στην εξωτερική πολιτική του Μακρόν

Ο Μελανσόν καταδίκασε επίσης τη στάση του Εμανουέλ Μακρόν απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. «Καθώς είμαι υποψήφιος για το αξίωμα αυτό, και καθώς το αξίωμα αυτό απαιτεί από εμένα να είμαι ο ανώτατος διοικητής, και επομένως υπεύθυνος για αυτή την κατάσταση, αυτή δεν είναι η προσέγγιση που θα ακολουθούσα» δηλώνοντας ότι θα είχε δημιουργήσει ένα «μέτωπο άρνησης» για να μην εμπλακεί σε πόλεμο με άλλες χώρες, στην θέση του Μακρόν

«Θα προσπαθούσα να διασφαλίσω ότι όσοι αποφάσισαν μονομερώς, και κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, να παρέμβουν σε μια χώρα, θα αναγκαστούν να υποχωρήσουν». Ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός προς την προσέγγιση «καρότο και μαστίγιο» του Γάλλου προέδρου.

«Λέει πράγματα ευγενικά ή δυσάρεστα για τον κ. Τραμπ και ταυτόχρονα λέει ότι ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ πρέπει να σταματήσει και να ανοίξει ξανά, αλλά κατηγορεί τους Ιρανούς γι’ αυτό. Τίποτα από όλα αυτά δεν στέκει», επέκρινε.

Θα αποχωρήσουμε από το ΝΑΤΟ – Το ΝΑΤΟ εξυπηρετεί την αμερικανική εποπτεία

Όταν του ζητήθηκε να απαντήσει ευθέως αν βλέπει τις ΗΠΑ ως εχθρό, ξεκαθάρισε ότι δεν βλέπει κανέναν ως εχθρό. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι εταίρος μας εδώ και πολύ καιρό. Διατηρούμε επαφές, αλλά κρατάμε αποστάσεις από τη στρατιωτική τους οργάνωση», όπως ανέφερε, υποστηρίζοντας την «απόλυτη ανεξαρτησία» όσον αφορά το λογισμικό και τον εξοπλισμό.

«Το ΝΑΤΟ είναι άχρηστο, καλύτερα να το εγκαταλείψουμε. Το μόνο που κάνει είναι να μας θέτει υπό τον έλεγχο της Βόρειας Αμερικής, αυτό είναι όλο», δήλωσε στη συνέχεια ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν. Δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ μιας σταδιακής αποχώρησης, ξεκινώντας από την ενοποιημένη διοίκηση, ισχυριζόμενος ότι ακολουθεί τη γαλλική παράδοση σε αυτό το θέμα.

Η Ταϊβάν είναι Κίνα

Έχοντας ήδη ανοίξει μέτωπα με ΗΠΑ, Ισραήλ και ΝΑΤΟ ο Ζαν Λικ Μελανσόν δεν δίστασε να πάρει ευθεία θέση στο ζήτημα της Ταϊβάν, ενστερνιζόμενος την αρχή της «Μιας Κίνας».

Όταν η δημοσιογράφος Αμελί Καρουέρ τον ρώτησε αν η Ταϊβάν αποτελεί μέρος της Κίνας, ο Μελανσόν απάντησε καταφατικά. Στην περίπτωση επέμβασης του Πεκίνου απάντησε ότι «Δεν θα εμπλακούμε. Αν γίνω Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν θα πάμε ποτέ σε πόλεμο με την Κίνα», παρότι δεν επιφύλλαξε ούτε για την Κίνα καλά λόγια, χαρακτηρίζοντάς την ως «δικτατορία».

Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι ο Μελανσόν ακολουθεί έναν αντιμπεριαλιστικό δρόμο, εκτός ΝΑΤΟ, εκτός ιμπεριαλιστικών τακτικών και οραματίζεται την Γαλλία στον ρόλο μιας «υπεύθυνης περιφερειακής δύναμης», αφήνοντας ανοιχτό τον δρόμο για συνεργασίες με την Κίνα κυρίως σε ζητήματα που αφορούν την υψηλή τεχνολογία.

Αν κάπου έκανε λάθος ο Μελανσόν είναι πως ήταν υπερβολικά ευθύς και όχι διπλωμάτης, κάτι που συνηθίζει άλλωστε, όμως είναι βέβαιο πως έτσι θα μπει στο στόχαστρο όλων

Fitch: Διατηρεί το “BBB” για την ελληνική οικονομία

Wall Street: Επιστροφή στα ρεκόρ για S&P και Nasdaq

Ειρηνικός Ωκεανός: Τουλάχιστον 2 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους
Τουλάχιστον 2 νεκροί 09.05.26

Νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον Ειρηνικό

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε νέα επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, ανεβάζοντας σχεδόν στους 200 νεκρούς τον συνολικό απολογισμό αυτών των επιχειρήσεων.

Σύνταξη
Δανία: Ναυαγούν οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης – Πλήγμα για τη Φρεντέρικσεν
Πλήγμα για Φρεντέρικσεν 09.05.26

Ναυάγησαν οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης στη Δανία

Οι συνομιλίες για τη συγκρότηση κεντροαριστερού συνασπισμού στη Δανία κατέληξαν σε αδιέξοδο, θέτοντας σε κίνδυνο τη φιλοδοξία της Φρεντέρικσεν να εξασφαλίσει μια τρίτη διαδοχική θητεία.

Σύνταξη
Τα Στενά του Ορμούζ είναι «εξίσου πολύτιμα με την ατομική βόμβα», λέει σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ
Σύμβουλος Χαμενεΐ 09.05.26

«Επί χρόνια, παραβλέπαμε το πλεονέκτημα των Στενών του Ορμούζ»

«Τα Στενά του Ορμούζ συνιστούν μια ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με την ατομική βόμβα», δηλώνει σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, προσθέτοντας ότι «επί χρόνια, παραβλέπαμε το πλεονέκτημά τους».

Σύνταξη
Ρωσία και Ιράν επανεκκινούν την κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέχρ
Κόσμος 09.05.26

Πυρηνική ενέργεια

Παρότι το ρωσικό εργοτάξιο έγινε στόχος κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ/Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ρώσοι και ιρανοί εργαζόμενοι ξεκίνησαν να επιστρέφουν στο εργοτάξιο

Σύνταξη
Τραμπ: Το αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ θα είναι έτοιμο την Ημέρα της Ανεξαρτησίας
Την 4η Ιουλίου 08.05.26

Η αναβάθμιση του πολυτελούς αεροπλάνου που προσφέρει το Κατάρ απαιτούσε αναβαθμίσεις ασφαλείας, βελτιώσεις στις επικοινωνίες για την αποτροπή των κατασκόπων από το να παρακολουθούν και την ικανότητα αποτροπής εισερχόμενων πυραύλων

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ’: Έξι πράγματα που μάθαμε για τον πρώτο Αμερικάνο ποντίφικα στο πρώτο έτος της θητείας του
Κόσμος 08.05.26

Ο καρδινάλιος Ρομπέρ Πρεβό, ο οποίος επέλεξε το όνομα Πάπας Λέων ΙΔ' εξελέγη στις 8 Μαΐου 2025 ως ο 267ος επίσκοπος της Ρώμης και ηγέτης των 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών παγκοσμίως

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μασκ: Ξανά κλήτευση από την γαλλική εισαγγελεία για το Χ
Κόσμος 08.05.26

Οι εισαγγελείς του Παρισιού ζητούν προκαταρκτικές κατηγορίες εναντίον του Μασκ και της πρώην CEO Γιακαρίνο, ακόμη και αν δεν εμφανιστούν. Η εταιρεία χαρακτήρισε την έρευνα «καταχρηστική».

Σύνταξη
Yποπτο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία – 32χρονη γυναίκα υποβάλλεται σε εξετάσεις
Κόσμος 08.05.26

Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού πάνω στο πλοίο, το οποίο μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, κατά κανόνα μόνον έπειτα από στενή επαφή.

Σύνταξη
Μοναχική φέτος η «Ημέρα της Νίκης»: Ποιοι θα παρευρεθούν στην παρέλαση του Πούτιν στη Μόσχα και ποιοι όχι;
Κόσμος 08.05.26

Για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ημέρα της Νίκης είναι αναμφισβήτητα η σημαντικότερη εθνική εορτή του έτους. Αυτή τη φορά, όμως, ακόμη και οι πρώην σύμμαχοι της Ρωσίας κρατούν αποστάσεις

Σύνταξη
Μιανμάρ: Ανακαλύφθηκε ρουμπίνι 11.000 καρατιών – «Εξαιρετικά μεγάλο, σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί» (εικόνα)
Μιανμάρ 09.05.26

Ανακαλύφθηκε ρουμπίνι 11.000 καρατιών (εικόνα)

Ανακαλύφθηκε ένα τεράστιο ρουμπίνι βάρους 11.000 καρατιών στην περιοχή του Μόγκοκ, στο βόρειο τμήμα της Μιανμάρ, το οποίο είναι «εξαιρετικά μεγάλο, σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί».

Σύνταξη
Ανοδος 6,9% στις πωλήσεις των σούπερ μάρκετ το πρώτο τρίμηνο του 2026
Πρώτο τρίμηνο 2026 09.05.26

Ανοδος 6,9% στις πωλήσεις των σούπερ μάρκετ

Οι συνολικές πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ, για το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2026, αυξήθηκαν κατά 6,9% σε αξία, φθάνοντας τα 3,49 δισ. ευρώ από 3,27 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σύνταξη
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της
Οδήγηση & αλκοόλ 08.05.26

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να μπήκε σε ιδιωτικό κέντρο θεραπείας μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά αποχώρησε σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες

Σύνταξη
Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης
Κοινωνικός εφιάλτης 08.05.26

Η στεγαστική κρίση οξύνεται ραγδαία, με τον πληθωρισμό στη στέγαση να τρέχει με ετήσιο ρυθμό 13,8% και 40% στην εξαετία. Παρεμβάσεις από την αντιπολίτευση για στεγαστικό και ακρίβεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Ηττήθηκε ξανά και πάει για «τελικό» στην Ισπανία (vid)
Μπάσκετ 08.05.26

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για 2η σερί φορά στο ΟΑΚΑ από τη Βαλένθια (89-86), οι Ισπανοί ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2 και πλέον η πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι στην έδρα τους

Σύνταξη
NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ
Μπάσκετ 08.05.26

NBA και η FIBA ετοιμάζουν τη μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με επενδύσεις-μαμούθ, μόνιμα franchises, εγγυημένα έσοδα και στόχο τη δημιουργία μιας νέας πανευρωπαϊκής «σουπερλίγκας»

Γιώργος Μαζιάς
Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε 90-94: Πρόκριση στην παράταση οι Τούρκοι και ραντεβού με τον Ολυμπιακό στο F-4 (vid)
Μπάσκετ 08.05.26

Η πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε επικράτησε στην παράταση της Ζαλγκίρις με 94-90, έκανε το 3-1 στη σειρά και προκρίθηκε στο Final 4 της Αθήνας όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται
1983 08.05.26

Ο Κέρμιτ Όσβαλντ γνώριζε τον Κιθ Χάρινγκ από τότε που ήταν πέντε ετών. Ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας σημειώματα στην εκκλησία της γενέτειράς τους, το Κούτσταουν της Πενσυλβανίας.

Έφη Αλεβίζου
Παραδοχή Μέσι: «Η Αργεντινή δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ» – Τι είπε για την «κόντρα» του με τον Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Ο Λιονέλ Μέσι δήλωσε ότι η Αργεντινή δεν είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα φιλοξενήσουν ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς, από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δουδωνής: Ανυπολόγιστο το κόστος της κυβερνητικής ολιγωρίας για εμβολιασμό – Καταστρέφεται η κτηνοτροφία της Λέσβου
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Επίθεση στην κυβέρνηση για καθυστέρηση στους εμβολιασμούς ζώων εξαπέλυσε από τη Λέσβο ο Π. Δουδωνής, ζητώντας άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

