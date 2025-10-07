Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την αποστολή στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ του Όρεγκον και στο Σικάγο για την καταστολή των διαδηλώσεων και την ενίσχυση της επιβολής των μεταναστευτικών νόμων. Τους τελευταίους μήνες, στρατεύματα της Εθνοφρουράς έχουν επίσης αποσταλεί στο Λος Άντζελες και την Ουάσινγκτον. Πολιτείες με Κυβερνήτες ή/και δημάρχους Δημοκρατικούς.

«Για κάποιον λόγο τον έχουμε τον «Νόμο περί Εξέγερσης'». Αν πρέπει να το κάνω, θα το κάνω. Αν σκοτώνεται κόσμος και τα δικαστήρια μας εμποδίζουν ή κυβερνήτες ή δήμαρχοι μας εμποδίζουν, σίγουρα θα το κάνω» είπε την Δευτέρα ο Τραμπ.

«Κοιτάξτε τι συμβαίνει στο Πόρτλαντ τα τελευταία χρόνια, είναι μια φλεγόμενη κόλαση», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Και μετά έχετε μια δικαστή που έχει χάσει τον δρόμο της και προσπαθεί να προσποιηθεί ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

Ακολουθεί μια ανασκόπηση της νομικής εξουσίας του προέδρου να χρησιμοποιεί το στρατό σε πόλεις των ΗΠΑ, κάτι που αντιβαίνει στις παραδόσεις της χώρας, όπως εξηγεί το Reuters.

Επιτρέπει ο αμερικανικός νόμος τη στρατιωτική αστυνόμευση;

Ένας ομοσπονδιακός νόμος που ονομάζεται Posse Comitatus Act περιορίζει γενικά τη χρήση του αμερικανικού στρατού για σκοπούς επιβολής του εσωτερικού δικαίου. Αυτός ο νόμος του 1878 ενσωματώνει μια μακροχρόνια αμερικανική πεποίθηση ότι η εμπλοκή του στρατού σε πολιτικές υποθέσεις αποτελεί απειλή για την προσωπική ελευθερία.

Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις στον νόμο.

Πότε επιτρέπεται η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς;

Η Εθνοφρουρά είναι μια εφεδρική δύναμη που μπορεί να ενεργοποιηθεί και να τεθεί υπό τις διαταγές του κυβερνήτη της πολιτείας της, όπως συμβαίνει συχνά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως φυσικές καταστροφές.

Ο νόμος Posse Comitatus Act δεν ισχύει όταν η Εθνική Φρουρά αναφέρεται στον κυβερνήτη μιας πολιτείας. Η Εθνική Φρουρά μπορεί επίσης να ομοσπονδιοποιηθεί και να τεθεί υπό τις διαταγές του προέδρου των ΗΠΑ, όταν ο νόμος ισχύει.

Κατά την αποστολή στρατευμάτων στην Καλιφόρνια, το Όρεγκον και το Ιλινόις, η κυβέρνηση Τραμπ βασίστηκε σε έναν νόμο – το άρθρο 12406 του τίτλου 10 του Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών – που επιτρέπει στον πρόεδρο να αναπτύξει την Εθνοφρουρά της πολιτείας για να αποκρούσει μια εισβολή, να καταστείλει μια εξέγερση ή να επιτρέψει στον πρόεδρο να εκτελέσει το νόμο.

Αυτό συμμορφώνεται με τον νόμο Posse Comitatus, επειδή δεν επιτρέπει στην Εθνοφρουρά να ασκεί δραστηριότητες επιβολής του νόμου. Σε αντίθεση με τις δυνάμεις της Εθνοφρουρά των πολιτειών, η Εθνοφρουρά της Περιφέρειας της Κολούμπια υπάγεται απευθείας στον πρόεδρο και ο Τραμπ έχει πλήρη εξουσία να την ενεργοποιήσει, όπως έκανε τον Αύγουστο. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η πόλη μαστίζεται από εγκληματικότητα, κάτι που αμφισβήτησε ο δήμαρχος.

Με ποιον άλλο τρόπο μπορεί ο Τραμπ να στείλει στρατό στις πόλεις;

Ο Τραμπ θα μπορούσε να λάβει το δραστικό μέτρο να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης, ο οποίος αποτελεί εξαίρεση από τον Νόμο Posse Comitatus. Τη Δευτέρα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο εάν τα δικαστήρια συνεχίσουν να εμποδίζουν τη χρήση της Εθνοφρουράς.

Υπάρχουν διάφορες προϋποθέσεις για την επίκληση του νόμου, όπως η ύπαρξη εξέγερσης, ανταρσίας ή «παράνομων εμποδίων». Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι μόνο ο πρόεδρος μπορεί να καθορίσει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου. Σύμφωνα με το Brennan Center for Justice του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, ένα αριστερό ινστιτούτο δημόσιας πολιτικής, ο νόμος έχει χρησιμοποιηθεί 30 φορές στην ιστορία των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ θα μπορούσε να κληθεί από έναν κυβερνήτη να επικαλεστεί τον νόμο, όπως συνέβη με τον πρώην πρόεδρο Τζορτζ Μπους το 1992, ως απάντηση στις ταραχές στο Λος Άντζελες.

Ο Τραμπ θα μπορούσε να την επικαλεστεί από μόνος του, αν κρίνει ότι υπάρχει κατάρρευση της τάξης και της ασφάλειας ή αποφασίσει ότι είναι απαραίτητο για την υπεράσπιση των πολιτικών δικαιωμάτων. Εφαρμόστηκε στις δεκαετίες του 1950 και του 1960 για την επιβολή της κατάργησης των φυλετικών διακρίσεων στα σχολεία και την προστασία Τίποτα όμως από τα αντίστοιχα παραδείγματα δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση που εξετάζεται.