Προσφυγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για να μην αναπτυχθεί Εθνοφρουρά από την Καλιφόρνια στο Όρεγκον
O κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ αναμένεται να ασκήσει προσφυγή εναντίον της μεταφοράς Εθνοφρουρών από την πολιτεία του, την Καλιφόρνια, στο Όρεγκον, με στόχο το Πόρτλαντ.
Ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ θα προσφύγει στα δικαστήρια εναντίον της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να σταματήσει την ανάπτυξη 300 Εθνοφρουρών από την πολιτεία (Καλιφόρνια) του στο Όρεγκον, σύμφωνα με το ΑΠΕ. Στόχος του Τραμπ είναι οι εθνοφρουροί να μεταφερθούν στο Πόρτλαντ. O Ντόναλντ Τραμπ μεταφέρει στρατό σε πολιτείες και πόλεις που αντιτίθενται με το ζήτημα του ασύλου.
«Αφού ομοσπονδιακό δικαστήριο μπλόκαρε την προσπάθεια του να ομοσπονδιοποιήσει την Εθνοφρουρά του Όρεγκον, ο Ντόναλντ Τραμπ αναπτύσσει 300 μέλη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνιας στο Όρεγκον» ανέφερε ο Νιούσομ σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Είναι καθ’ οδόν προς τα εκεί αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.
Η ομοσπονδιακή δικαστής Κάριν Ίμεργκουτ το Σάββατο απαγόρευσε προσωρινά, μέχρι τις 18 Οκτωβρίου, την ανάπτυξη 200 μελών της Εθνοφρουράς του Όρεγκον στο Πόρτλαντ για να αντιμετωπιστούν οι διαδηλώσεις κατά της ICE, της αστυνομίας μετανάστευσης και τελωνείων, καθώς έκρινε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι είναι αναγκαία αυτή η κίνηση.
BREAKING: We’re suing Donald Trump.
His deployment of the California National Guard to Oregon isn’t about crime.
It’s about power.
He is using our military as political pawns to build up his own ego.
It’s appalling. It’s un-American.
And it must stop. pic.twitter.com/jdIMGz8hDP
— Gavin Newsom (@GavinNewsom) October 5, 2025
Σε κόντρα με την Καλιφόρνια ο Τραμπ
«Πρόκειται για προκλητική παραβίαση του νόμου και της εξουσίας. Η κυβέρνηση Τραμπ επιτίθεται χωρίς ίχνος μετάνοιας στο ίδιο το κράτος δικαίου» έγραψε ο Νιούσομ σε μια ξεχωριστή ανακοίνωσή του.
Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια υπενθύμισε ότι ο Τραμπ έθεσε την Εθνοφρουρά της πολιτείας του υπό ομοσπονδιακό έλεγχο πριν από πολλούς μήνες για να αντιμετωπίσει τις διαδηλώσεις στο Λος Άντζελες. Οι σημερινές συνθήκες δεν δικαιολογούν το μέτρο αυτό, πρόσθεσε.
