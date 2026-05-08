Ντόρτμουντ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-2: Πήρε τη ματσάρα και «κλείδωσε» τη δεύτερη θέση
Η Ντόρτμουντ νίκησε με 3-2 την Άιντραχτ Φρανκφούρτης σε ένα χορταστικό παιχνίδι και θα τερματίσει οριστικά στη δεύτερη θέση.
- Γιορτή σήμερα 9 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Μέσα σε 12 δευτερόλεπτα εκτέλεσε τον 20χρονο με έξι σφαίρες στον κορμό - Τι έδειξε ιατροδικαστική εξέταση
- Yποπτο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία – 32χρονη γυναίκα υποβάλλεται σε εξετάσεις
- Κρήτη: «Ζούσαμε με τον φόβο» λένε οι συγγενείς του 20χρονου – Οι απειλές και οι απόπειρες κατά του Νικήτα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Απολαυστικό παιχνίδι στη Βεστφαλία, με την Ντόρτμουντ να επικρατεί με 3-2 της Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 33η αγωνιστική της Bundesliga και να «κλειδώσει» τη δεύτερη θέση. Από την άλλη, τέταρτο σερί ματς χωρίς τρίποντο για την ομάδα του Άλμπερτ Ριέρα που κινδυνεύει να μείνει εκτός Ευρώπης.
Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με σουτ του Ουζούν μέσα από την περιοχή. Στο 17’ ο Ινάσιο έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 1-1 που ήρθε στο 42′ με προβολή του Γκιρασί. Στο 45+1′ μάλιστα ο Σλότερμπεκ με πλασέ έκανε και το 2-1. Στο 72′ ο Ινάσιο με προβολή πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ντόρτμουντ γράφοντας το 3-1 ενώ στο 87′ ο Μπούρκαρντ μείωσε σε 3-1.
Ντόρτμουντ: Κόμπελ, Ρετζιάνι (90’Ζούλε), Αντόν, Σλότερμπεκ, Ράιερσον, Ζάμπιτσερ (78’Εζκάν), Μπέλινγχαμ (74’Ενμεντσά), Μπάιερ, Μπραντ (74’Αντεγέμι), Ινάσιο, Γκιρασί (78’Φάμπιο Σίλβα).
Άιντραχτ Φρανκφούρτης: Τσέτερερ, Αμέντα, Κοχ, Τεάτ, Μπράουν, Σκίρι, Νταούντ (57’Γκέτσε), Ντόαν (82’Μπούρκαρντ), Οζούν (66’Αμαϊμουνι-Ετσγκουγιάμπ), Τσαΐμπι (57’Μπαογιά), Καλιμουεντό (77’Κνάουφ).
Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής:
Παρασκευή, 8/5
Μπορούσια Ντόρτμουντ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-2
Σάββατο, 9/5
Λειψία-Ζανκτ Πάουλι (16:30)
Στουτγκάρδη-Μπάγερ Λεβερκούζεν (16:30)
Άουγκσμπουργκ-Γκλάντμπαχ(16:30)
Χόφενχαϊμ-Βέρντερ Βρέμης (16:30)
Βόλφσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου (19:30)
Κυριακή, 10/5
Αμβούργο-Φράιμπουργκ (16:30)
Κολωνία-Χάιντενχαϊμ (18:30)
Μάιντς-Ουνιόν Βερολίνου (20:30)
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της επόμενης (34ης) και τελευταίας αγωνιστικής:
Σάββατο, 16/5
Μπάγερν Μονάχου-Κολωνία (16:30)
Μπάγερ Λεβερκούζεν-Αμβούργο (16:30)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Στουτγκάρδη (16:30)
Φράιμπουργκ-Λειψία (16:30)
Βέρντερ Βρέμης-Μπορούσια Ντόρτμουντ (16:30)
Γκλάντμπαχ-Χόφενχαϊμ (16:30)
Ουνιόν Βερολίνου-Άουγκσμπουργκ (16:30)
Ζανκτ Πάουλι-Βόλφσμπουργκ (16:30)
Χάιντενχαϊμ-Μάιντς (16:30)
- Ντόρτμουντ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-2: Πήρε τη ματσάρα και «κλείδωσε» τη δεύτερη θέση
- Αταμάν: «Η Βαλένθια έπαιξε καλύτερα από εμάς και άξιζε να κερδίσει»
- Σάκκαρη – Ριμπάκινα 0-2: Αποκλεισμός στον δεύτερο γύρο για την Μαρία
- Παναθηναϊκός: Πότε είναι το Game 5 με τη Βαλένθια που κρίνει την πρόκριση στο Final-4 της Euroleague
- Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Ηττήθηκε ξανά και πάει για «τελικό» στην Ισπανία
- NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ
- Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε 90-94: Πρόκριση στην παράταση οι Τούρκοι και «ραντεβού» με τον Ολυμπιακό στο F-4
- Παραδοχή Μέσι: «Η Αργεντινή δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ» – Τι είπε για την «κόντρα» του με τον Ρονάλντο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις