Ντόρτμουντ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-2: Πήρε τη ματσάρα και «κλείδωσε» τη δεύτερη θέση

Απολαυστικό παιχνίδι στη Βεστφαλία, με την Ντόρτμουντ να επικρατεί με 3-2 της Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 33η αγωνιστική της Bundesliga και να «κλειδώσει» τη δεύτερη θέση. Από την άλλη, τέταρτο σερί ματς χωρίς τρίποντο για την ομάδα του Άλμπερτ Ριέρα που κινδυνεύει να μείνει εκτός Ευρώπης.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με σουτ του Ουζούν μέσα από την περιοχή. Στο 17’ ο Ινάσιο έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 1-1 που ήρθε στο 42′ με προβολή του Γκιρασί. Στο 45+1′ μάλιστα ο Σλότερμπεκ με πλασέ έκανε και το 2-1. Στο 72′ ο Ινάσιο με προβολή πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ντόρτμουντ γράφοντας το 3-1 ενώ στο 87′ ο Μπούρκαρντ μείωσε σε 3-1.

Ντόρτμουντ: Κόμπελ, Ρετζιάνι (90’Ζούλε), Αντόν, Σλότερμπεκ, Ράιερσον, Ζάμπιτσερ (78’Εζκάν), Μπέλινγχαμ (74’Ενμεντσά), Μπάιερ, Μπραντ (74’Αντεγέμι), Ινάσιο, Γκιρασί (78’Φάμπιο Σίλβα).

Άιντραχτ Φρανκφούρτης: Τσέτερερ, Αμέντα, Κοχ, Τεάτ, Μπράουν, Σκίρι, Νταούντ (57’Γκέτσε), Ντόαν (82’Μπούρκαρντ), Οζούν (66’Αμαϊμουνι-Ετσγκουγιάμπ), Τσαΐμπι (57’Μπαογιά), Καλιμουεντό (77’Κνάουφ).

Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 8/5

Μπορούσια Ντόρτμουντ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-2

Σάββατο, 9/5

Λειψία-Ζανκτ Πάουλι (16:30)

Στουτγκάρδη-Μπάγερ Λεβερκούζεν (16:30)

Άουγκσμπουργκ-Γκλάντμπαχ(16:30)

Χόφενχαϊμ-Βέρντερ Βρέμης (16:30)

Βόλφσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου (19:30)

Κυριακή, 10/5

Αμβούργο-Φράιμπουργκ (16:30)

Κολωνία-Χάιντενχαϊμ (18:30)

Μάιντς-Ουνιόν Βερολίνου (20:30)

Το πρόγραμμα της επόμενης (34ης) και τελευταίας αγωνιστικής:

Σάββατο, 16/5

Μπάγερν Μονάχου-Κολωνία (16:30)

Μπάγερ Λεβερκούζεν-Αμβούργο (16:30)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Στουτγκάρδη (16:30)

Φράιμπουργκ-Λειψία (16:30)

Βέρντερ Βρέμης-Μπορούσια Ντόρτμουντ (16:30)

Γκλάντμπαχ-Χόφενχαϊμ (16:30)

Ουνιόν Βερολίνου-Άουγκσμπουργκ (16:30)

Ζανκτ Πάουλι-Βόλφσμπουργκ (16:30)

Χάιντενχαϊμ-Μάιντς (16:30)