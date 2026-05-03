Γκλάντμπαχ-Ντόρτμουντ 1-0: Με γκολ του Ταμπάκοβιτς στο τέλος σώθηκαν οι γηπεδούχοι

Παρέμεινε στην Bundesliga η Γκλάνμπαχ με το εντός έδρας 1-0 επί της Ντόρτμουντ που χρειάζονταν μια νίκη για να «σφραγίσει» και τυπικά τον στόχο της, στο ματς της 32ης αγωνιστικής. Το χρυσό γκολ πέτυχε ο Ταμπάκοβιτς στο 88’ και μέτρησε μέσω VAR στο 90’. Οι γηπεδούχοι νίκησαν μετά από έξι αγωνιστικές και ανέβηκαν στην 11η θέση με 35 βαθμούς. Η Ντόρτμουντ είναι δεύτερη με 67 πόντους και έχει εξασφαλίσει την έξοδό της στο Champions League.

Στο 25’ ακυρώθηκε ως οφσάιντ γκολ της Γκλάντμπαχ το οποίο πέτυχε ο Ελβέντι. Η Γκλάντμπαχ ήταν αυτή που πίεζε και στο 32’ ο Ταμπάκοβιτς έχασε μεγάλη ευκαιρία καθώς ο Κόμπελ απέκρουσε το χαμηλό σουτ που έκανε. Οι γηπεδούχοι έχασαν νέα ευκαιρία στο 43’, όταν κατέληξε άουτ κεφαλιά του ‘Ενγκελχαρντ.

Νέα ευκαιρία έχασε ο Ταμπάκοβιτς στο 48’ που πετάχτηκε σε μια σέντρα, όμως αστόχησε στο σουτ. Ουσιαστικά, η πρώτη ευκαιρία της Ντόρτμουντ χάθηκε στο 68’, όταν αστόχησε ο Ρίερσον. Η μεγαλύτερη ευκαιρία των φιλοξενούμενων χάθηκε στο 79’ από τον Φάμπιο Σίλβα που ήταν σε καλή θέση, ενώ ένα ακόμη σουτ του ‘Ενγκελχαρντ (Ντόρτμουντ) κατέληξε ελάχιστα άουτ στο 81’.

Τελικά η Γκλάντμπαχ λυτρώθηκε στο 90’ με ασίστ του Ρέιτς και γκολ του Ταμπάκοβιτς, το οποίο ακύρωσε ο βοηθός στο 88’ ως οφσάιντ αλλά μέτρησε μετά από κλήση του διαιτητή στο VAR.

ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ: Νίκολας, Τσιαρόντια, Ελβέντι, Ζάντερ, Ένγκελχαρντ, Μοχία, Στέγκερ, Ρέιτς (90’ Χακ), Σκάλι, Ταμπάκοβιτς (90’ Μασίντα), Ονοράτ

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ: Κόμπελ, Ρετζιάνι, Αντόν, Σλότερμπεργκ, Ρίερσον (84’ Κόουτο), Ινάσιο, Μπέλιγχαμ (76’ Οζκάν), Μπέιερ (60’ Σβένσον), Ζάμπιτσερ, Μπραντ (84’ Τσουκουεμέκα), Γκιρασί (76’ Σίλβα)

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Bundesliga:

Μπάγερν Μονάχου-Χαϊντενχάιμ 3-3

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Αμβούργο 1-2

Βέρντερ Βρέμης-Άουγκσμπουργκ 1-3

Ουνιόν Βερολίνου-Κολωνία 2-2

Χοφενχάιμ-Στουτγκάρδη 3-3

Λεβερκούζεν-Λειψία 4-1

Ζανκτ Πάουλι-Μάιντς 1-2

Γκλάντμπαχ-Ντόρτμουντ 1-0

Φράιμπουργκ-Βόλφσμπουργκ 3/5

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (33η)

Ντόρτμπουντ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 8/5

‘Αουγκσμπουργκ-Γκλάντμπαχ 9/5

Λειψία-Ζανκτ Πάουλι 9/5

Στουτγκάρδη-Μπάγερ Λεβερκούζεν 9/5

Χόφενχαϊμ-Βέρντερ Βρέμης 9/5

Βόλφσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 10/5

Αμβούργο-Φράιμπουργκ 10/5

Κολωνία-Χάιντενχαϊμ 10/5

Μάιντζ-Ουνιόν Βερολίνου 10/5