Ιστορική στιγμή στην Bundesliga: Η Ουνιόν Βερολίνου προσέλαβε την πρώτη γυναίκα προπονητή (pic)

Μια ιστορική μέρα για την Bundesliga και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο καθώς η Ουνιόν Βερολίνου ανακοίνωσε πως η Μαρί-Λουίζ Έτα θα αναλάβει τις τύχες του συλλόγου μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Η Έτα ήταν η υπεύθυνη για την ομάδα Κ19 του οργανισμού και μετά την απόλυση του Στέφεν Μπάουμγκαρτ λόγω της ήττας από τη Χάιντενχαϊμ με 3-1 θα γίνει η πρώτη γυναίκα προπονητής στην ιστορία του γερμανικού πρωταθλήματος.

«Χαίρομαι που ο σύλλογος μου εμπιστεύεται αυτή την απαιτητική αποστολή. Ένα από τα δυνατά σημεία της Ουνιόν ήταν και παραμένει να ενώνουμε όλες τις δυνάμεις μας από κοινού σε τέτοιες καταστάσεις. Και φυσικά, έχω την πεποίθηση ότι με την ομάδα θα κατακτήσουμε τους καθοριστικούς πόντους», ανέφερε η Έτα στις δηλώσεις της.

