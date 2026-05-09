Αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν χθες Παρασκευή δέκα ανθρώπους στον Λίβανο, ανάμεσά τους δυο παιδιά και τρεις γυναίκες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό (στη φωτογραφία του Reuters/Raghed Waked, επάνω, κατεστραμμένα κτίρια από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού).

Το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς του παρά την κατάπαυση του πυρός που εφαρμόζεται στη θεωρία από τη 17η Απριλίου

Aftermath of an IAF strike on Hanawiya, Lebanon. pic.twitter.com/M7HUu4L5iv — Open Source Intel (@Osint613) May 8, 2026

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για δυο επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών βάσεων στο βόρειο Ισραήλ.

Από τη 2η Μαρτίου, ο Λίβανος έχει μετατραπεί στο άλλο μείζον θέατρο του πολέμου, πέρα από το Ιράν, σε αυτήν την περίπτωση ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, το οποίο πρόσκειται στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Meanwhile, Israeli attacks on civilian populations continue in southern Lebanon. Hezbollah is responding to the attacks by firing rockets at settlements in northern Israel and launching attacks against Israeli troops, who continue to evacuate their wounded. 🇮🇱🇱🇧 pic.twitter.com/XKx7MpNZQ8 — @Suriyak (@Suriyakmaps) May 8, 2026

Παρά την κατάπαυση του πυρός που εφαρμόζεται στη θεωρία από τη 17η Απριλίου το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς του, κυρίως στον νότο της μικρής χώρας.

Συνομιλίες

Νέος κύκλος συνομιλιών ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου, στις οποίες εναντιώνεται η Χεζμπολάχ, βλέποντας «παράδοση» άνευ όρων, προβλέπεται να διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον την ερχόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη 14η και την Παρασκευή 15η Μαΐου.

Η «εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός» είναι ανάμεσα στους κύριους «στόχους» που θέλει η κυβέρνηση του Λιβάνου στον τρίτο γύρο των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον επικεφαλής της λιβανικής διπλωματίας Γιούσεφ Ράτζι.

Πηγή: ΑΠΕ