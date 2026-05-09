Ανοδος 6,9% στις πωλήσεις των σούπερ μάρκετ το πρώτο τρίμηνο του 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 09 Μαΐου 2026, 04:00

Οι συνολικές πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ, για το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2026, αυξήθηκαν κατά 6,9% σε αξία, φθάνοντας τα 3,49 δισ. ευρώ από 3,27 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ισχυρή δυναμική κατέγραψε το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με την αγορά FMCG να συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις (φωτογραφία αρχείου, επάνω, της Τατιάνας Μπόλαρη/Eurokinissi).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana για το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026, οι συνολικές πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν κατά 6,9% σε αξία, φθάνοντας τα 3,49 δισ. ευρώ από 3,27 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι συνολικές πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν κατά 6,9% σε αξία, φθάνοντας τα 3,49 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026

Η ανάπτυξη προήλθε τόσο από τα τυποποιημένα προϊόντα (fixed barcode), που ενισχύθηκαν κατά 5,9%, όσο και από τα προϊόντα ζυγιζόμενης πώλησης (random weight), τα οποία κατέγραψαν ακόμη υψηλότερη άνοδο, της τάξης του 9,1%. Τα προϊόντα random weight αντιστοιχούν πλέον στο 23,2% της συνολικής αξίας της αγοράς FMCG.

Ο κλάδος των τροφίμων συνέχισε να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της αγοράς, συγκεντρώνοντας το 83,5% της συνολικής αξίας των πωλήσεων FMCG.

Οι πωλήσεις τροφίμων αυξήθηκαν κατά 7,6% στο πρώτο τρίμηνο, υπεραποδίδοντας έναντι των κατηγοριών υγείας και ομορφιάς (+2%) και ειδών νοικοκυριού (+3,2%).

Ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις σημείωσαν οι κατηγορίες κατεψυγμένων τροφίμων (+10,1%), αναψυκτικών και μη αλκοολούχων ποτών (+7,5%), γαλακτοκομικών (+8,5%) και snacks (+8,8%). Αντίθετα, οριακή υποχώρηση εμφάνισαν τα αλκοολούχα ποτά (-1,1%).

Ενίσχυση της κατανάλωσης

Σε επίπεδο όγκου, η αγορά διατήρησε θετικό πρόσημο, με τις πωλήσεις σε τεμάχια να αυξάνονται κατά 4% στα τρόφιμα και συνολικά κατά 2,1% στην αγορά FMCG, στοιχείο που δείχνει ότι η ανάπτυξη δεν στηρίζεται αποκλειστικά στις ανατιμήσεις αλλά και στην ενίσχυση της κατανάλωσης.

Ωστόσο, οι τιμές εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά την αγορά. Η μέση τιμή ανά μονάδα στο σύνολο των FMCG αυξήθηκε κατά 2,1% στο πρώτο τρίμηνο, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στα snacks (+5,4%) και στα μη αλκοολούχα ποτά (+6,9%).

Παράλληλα, ενισχύθηκε περαιτέρω η διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Το μερίδιό τους διαμορφώθηκε στο 27,7% της συνολικής αγοράς FMCG, από 27,3% ένα χρόνο πριν, ενώ οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 7,7%, ταχύτερα από τα επώνυμα προϊόντα (+5,7%).

Η προωθητική δραστηριότητα παρέμεινε έντονη, κυρίως στα τρόφιμα, όπου το ποσοστό των πωλήσεων μέσω προσωρινών μειώσεων τιμών αυξήθηκε κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, τη μεγαλύτερη ανάπτυξη κατέγραψαν τα νησιά (+7,3%), η Κρήτη (+7%) και η Κεντρική Ελλάδα (+7,1%), ενώ η Αττική, που εξακολουθεί να αποτελεί σχεδόν το ήμισυ της αγοράς, κινήθηκε με αύξηση 5,9%.

Θετική παρέμεινε και η εικόνα του online grocery, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 80 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, παρουσιάζοντας άνοδο 1% σε ετήσια βάση.

Πηγή: ΑΠΕ

Fitch: Διατηρεί το “BBB” για την ελληνική οικονομία

Kανονικά οι αποζημιώσεις σε περίπτωση ακύρωσης πτήσεων – Οι οδηγίες τις Κομισιόν εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή
Οικονομικές Ειδήσεις 08.05.26

Kανονικά οι αποζημιώσεις σε περίπτωση ακύρωσης πτήσεων – Οι οδηγίες τις Κομισιόν εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή

Η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να εξαιρεθούν από την καταβολή οικονομικής αποζημίωσης μόνο εάν μπορούν να αποδείξουν ότι η ακύρωση προκλήθηκε από «έκτακτες περιστάσεις»

«Λουκέτο» στη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη – Απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 08.05.26

«Λουκέτο» στη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη – Απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων

Τα ελληνικά αεροδρόμια δεν είναι πλέον ανταγωνιστικά κατά τη χειμερινή και ενδιάμεση τουριστική περίοδο, όταν η εξάρτηση της τουριστικής βιομηχανίας από τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους είναι μεγαλύτερη, αναφέρει η Ryanair μεταξύ άλλων

Fuel Pass: Ο «κουμπαράς» των 50 ευρώ που σε αξία καυσίμου δεν καλύπτει ούτε το μισό ποσό
Fuel Pass 07.05.26

Ο «κουμπαράς» των 50 ευρώ που σε αξία καυσίμου δεν καλύπτει ούτε το μισό ποσό

Απέναντι στην ενεργειακή κρίση η ελληνική κυβέρνηση έχει επιλέξει την επιδοματική πολιτική «μοιράζοντας» Fuel Pass μερικών δεκάδων ευρώ που βγάζει από τη μια «τσέπη» για να τα βάλει στην άλλη. Πόσο κοστίζει το καύσιμο και πόσο οι φόροι;

Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση
Στον αέρα 07.05.26

Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει κύμα οργής καθώς οικογένειες και νέα ζευγάρια τρέχουν να προλάβουν τις ασφυκτικές προθεσμίες, με τον φόβο ότι θα χαθούν οι προκαταβολές

inStream - Ροή Ειδήσεων
Μιανμάρ: Ανακαλύφθηκε ρουμπίνι 11.000 καρατιών – «Εξαιρετικά μεγάλο, σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί» (εικόνα)
Μιανμάρ 09.05.26

Ανακαλύφθηκε ρουμπίνι 11.000 καρατιών (εικόνα)

Ανακαλύφθηκε ένα τεράστιο ρουμπίνι βάρους 11.000 καρατιών στην περιοχή του Μόγκοκ, στο βόρειο τμήμα της Μιανμάρ, το οποίο είναι «εξαιρετικά μεγάλο, σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί».

Δανία: Ναυαγούν οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης – Πλήγμα για τη Φρεντέρικσεν
Πλήγμα για Φρεντέρικσεν 09.05.26

Ναυάγησαν οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης στη Δανία

Οι συνομιλίες για τη συγκρότηση κεντροαριστερού συνασπισμού στη Δανία κατέληξαν σε αδιέξοδο, θέτοντας σε κίνδυνο τη φιλοδοξία της Φρεντέρικσεν να εξασφαλίσει μια τρίτη διαδοχική θητεία.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι «εξίσου πολύτιμα με την ατομική βόμβα», λέει σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ
Σύμβουλος Χαμενεΐ 09.05.26

«Επί χρόνια, παραβλέπαμε το πλεονέκτημα των Στενών του Ορμούζ»

«Τα Στενά του Ορμούζ συνιστούν μια ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με την ατομική βόμβα», δηλώνει σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, προσθέτοντας ότι «επί χρόνια, παραβλέπαμε το πλεονέκτημά τους».

Ρωσία και Ιράν επανεκκινούν την κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέχρ
Κόσμος 09.05.26

Πυρηνική ενέργεια

Παρότι το ρωσικό εργοτάξιο έγινε στόχος κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ/Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ρώσοι και ιρανοί εργαζόμενοι ξεκίνησαν να επιστρέφουν στο εργοτάξιο

Τραμπ: Το αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ θα είναι έτοιμο την Ημέρα της Ανεξαρτησίας
Την 4η Ιουλίου 08.05.26

Τραμπ: Το αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ θα είναι έτοιμο την Ημέρα της Ανεξαρτησίας

Η αναβάθμιση του πολυτελούς αεροπλάνου που προσφέρει το Κατάρ απαιτούσε αναβαθμίσεις ασφαλείας, βελτιώσεις στις επικοινωνίες για την αποτροπή των κατασκόπων από το να παρακολουθούν και την ικανότητα αποτροπής εισερχόμενων πυραύλων

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της
Οδήγηση & αλκοόλ 08.05.26

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να μπήκε σε ιδιωτικό κέντρο θεραπείας μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά αποχώρησε σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες

Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης
Κοινωνικός εφιάλτης 08.05.26

Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης

Η στεγαστική κρίση οξύνεται ραγδαία, με τον πληθωρισμό στη στέγαση να τρέχει με ετήσιο ρυθμό 13,8% και 40% στην εξαετία. Παρεμβάσεις από την αντιπολίτευση για στεγαστικό και ακρίβεια.

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Ηττήθηκε ξανά και πάει για «τελικό» στην Ισπανία (vid)
Μπάσκετ 08.05.26

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Ηττήθηκε ξανά και πάει για «τελικό» στην Ισπανία (vid)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για 2η σερί φορά στο ΟΑΚΑ από τη Βαλένθια (89-86), οι Ισπανοί ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2 και πλέον η πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι στην έδρα τους

NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ
Μπάσκετ 08.05.26

NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ

NBA και η FIBA ετοιμάζουν τη μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με επενδύσεις-μαμούθ, μόνιμα franchises, εγγυημένα έσοδα και στόχο τη δημιουργία μιας νέας πανευρωπαϊκής «σουπερλίγκας»

Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε 90-94: Πρόκριση στην παράταση οι Τούρκοι και ραντεβού με τον Ολυμπιακό στο F-4 (vid)
Μπάσκετ 08.05.26

Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε 90-94: Πρόκριση στην παράταση και «ραντεβού» με τον Ολυμπιακό (vid)

Η πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε επικράτησε στην παράταση της Ζαλγκίρις με 94-90, έκανε το 3-1 στη σειρά και προκρίθηκε στο Final 4 της Αθήνας όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται
1983 08.05.26

«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται

Ο Κέρμιτ Όσβαλντ γνώριζε τον Κιθ Χάρινγκ από τότε που ήταν πέντε ετών. Ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας σημειώματα στην εκκλησία της γενέτειράς τους, το Κούτσταουν της Πενσυλβανίας.

Παραδοχή Μέσι: «Η Αργεντινή δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ» – Τι είπε για την «κόντρα» του με τον Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Μέσι: «Η Αργεντινή δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ» - Τι είπε για την «κόντρα» του με Ρονάλντο

Ο Λιονέλ Μέσι δήλωσε ότι η Αργεντινή δεν είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα φιλοξενήσουν ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς, από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου.

Δουδωνής: Ανυπολόγιστο το κόστος της κυβερνητικής ολιγωρίας για εμβολιασμό – Καταστρέφεται η κτηνοτροφία της Λέσβου
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Δουδωνής: Ανυπολόγιστο το κόστος της κυβερνητικής ολιγωρίας για εμβολιασμό – Καταστρέφεται η κτηνοτροφία της Λέσβου

Επίθεση στην κυβέρνηση για καθυστέρηση στους εμβολιασμούς ζώων εξαπέλυσε από τη Λέσβο ο Π. Δουδωνής, ζητώντας άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων.

«Στο εξωτερικό κινδυνεύει η ζωή μου»: Συγκλονίζει η ιστορία Ιρακινής που ζητά άδεια διαμονής από το υπ. Μετανάστευσης
Τι λέει στο in 08.05.26

«Στο εξωτερικό κινδυνεύει η ζωή μου»: Συγκλονίζει η ιστορία Ιρακινής που ζητά άδεια διαμονής από το υπ. Μετανάστευσης

«Ζητώ μόνο να μείνω και να δουλέψω μόνιμα στη χώρα που μεγάλωσα. Έφυγα για να γλυτώσω. Με διώχνουν και από την Ελλάδα. Δεν έχω πού αλλού να πάω» λέει η 35χρονη, που δέχεται απειλές από μαφία προηγμένης δυτικής χώρας. Η απάντηση πηγών του υπουργείου.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

