Και οι έξι σφαίρες του 54χρονου πέτυχαν στον κορμό τον 20χρονο Νικήτα, που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ στο Ηράκλειο της Κρήτης σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης,

Από τις έξι σφαίρες, οι πέντε προκάλεσαν διαμπερή τραύματα, ενώ μία παρέμεινε στο σώμα του Νικήτα (τυφλό τραύμα).

Παρόλο που δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα ποια βολίδα είναι η θανατηφόρα, εκτιμάται ότι αυτή που επέφερε τον θάνατο εισήλθε από την πλάγια κάτω περιοχή της μασχάλης.

Επισημαίνεται ότι οι τέσσερις πυροβολισμοί έγιναν από απόσταση δύο έως δυόμισι μέτρων, ενώ οι δύο τελευταίοι, που χαρακτηρίζονται ως «χαριστικές βολές», έγιναν από μικρότερη απόσταση.

Ειδική αναφορά γίνεται στην ταχύτητα με την οποία εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα: ολόκληρη η επίθεση διήρκεσε μόλις δώδεκα δευτερόλεπτα. Οι δύο τελευταίοι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα ενώ ο Νικήτας ήταν ήδη τραυματισμένος και ξαπλωμένος στο έδαφος.

Μετά την ολοκλήρωση της επίθεσης, ο δράστης εισήλθε στο αυτοκίνητό του και αποχώρησε, με ολόκληρη τη σκηνή να καταγράφεται σε ένα διάστημα είκοσι δύο δευτερολέπτων από την στιγμή της αναχώρησης του δράστη.

Αμετανόητος ο 54χρονος

Ο 54χρονος και η σύζυγός του κρίθηκαν χθες προφυλακιστέοι και πλέον αναμένεται να μεταφερθούν εκτός Κρήτης για λόγους ασφαλείας. Στη γειτονιά τους ο χρόνος δείχνει να έχει σταματήσει στο απόγευμα που εκτυλίχθηκαν τα δραματικά γεγονότα.

Ο 54χρονος υποστηρίζει πως έγινε δολοφόνος επειδή θόλωσε το μυαλό του. Επιμένει ότι δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα.

«Με κατέκλυσε οργή. Δεν μπορούσα πια να αντιληφθώ και να σκεφτώ ψύχραιμα. Ήμουν πλέον ένας τρελός. Έβγαλα το περίστροφο και πυροβόλησα, ούτε θυμάμαι πόσες φορές, σκοτώνοντάς τον», υποστήριξε ο 54χρονος.

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η απέλπιδα προσπάθεια του Νικήτα να σωθεί. Προσπάθησε να απωθήσει τον 54χρονο, που όμως ήταν οπλισμένος.

«Θόλωσα. Ήμουν σε κατάσταση παροξυσμού, παραληρήματος. Σε καθεστώς απύθμενου πόνου και τρομερού θυμού που απέκλεισαν την σκέψη μου, χωρίς να το καταλάβω, έπεσα πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συγχωρεμένος. Αυτός τότε αντί να σηκωθεί να φύγει κατέβηκε από το αυτοκίνητο και μου επιτέθηκε κλωτσώντας με και με τα δύο του πόδια», συμπλήρωσε ο 54χρονος.

Η σύζυγος του 54χρονου που κατηγορείται για συνέργεια και επίσης κρίθηκε προφυλακιστέα, υποστηρίζει ότι προσπάθησε να σταματήσει τον άντρα της, αλλά δεν τα κατάφερε.

«Ειλικρινά έκανα ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να τον αποτρέψω, δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Σε όλο τον δρόμο προς τον σπίτι μας, έκλαιγα και μοιρολογούσα και του έλεγα «τί έκανες, τι έκανες;». Μόλις συνήλθαμε λίγο, μου είπε ότι θέλει να πάει να παραδοθεί, πράγμα που υπερθεμάτισα και εγώ, όπως και έγινε», είπε η σύζυγος του 54χρονου.

Ο 54χρονος και η σύζυγός του επέστρεψαν σπίτι τους μετά το έγκλημα, πάρκαραν το αυτοκίνητό τους και παραδόθηκαν στην αστυνομία.