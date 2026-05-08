Κρήτη: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 56χρονο στη Γέφυρα του Πέτρε στον ΒΟΑΚ
Τραγωδία σημειώθηκε στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη χθες τη νύχτα, όταν αυτοκίνητο χτύπησε πεζό που κινούνταν κατά μήκος του δρόμου και τον σκότωσε.
Όπως αναφέρει το patris.gr, η παρουσία του 56χρονου στον ΒΟΑΚ στάθηκε μοιραία, καθώς ο οδηγός του διερχόμενου οχήματος δεν κατάφερε να δει εγκαίρως ότι κάποιος περπατάει στο σημείο, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ η θανατηφόρα παράσυρση έγινε γύρω στις 23:00 στο ύψος του Πετρέ Ρεθύμνου, στον ΒΟΑΚ. Το Ι.Χ. οδηγούσε ένας 23χρονος με κατεύθυνση προς Χανιά, ενώ στο σημείο όπου περπατούσε ο άτυχος άνδρας σύμφωνα με μαρτυρίες δεν υπήρχε φωτισμός.
Παραμένει άγνωστο εάν είχε λάβει κάποια μέτρα προκειμένου να γίνεται αντιληπτός από τα διερχόμενα αυτοκίνητα.
Ο οδηγός συνελήφθη, διαπιστώθηκε ότι είχε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ήταν αρνητικός στο αλκοτέστ που του έγινε. Στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.
