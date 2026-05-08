Τραγωδία σημειώθηκε στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη χθες τη νύχτα, όταν αυτοκίνητο χτύπησε πεζό που κινούνταν κατά μήκος του δρόμου και τον σκότωσε.

Όπως αναφέρει το patris.gr, η παρουσία του 56χρονου στον ΒΟΑΚ στάθηκε μοιραία, καθώς ο οδηγός του διερχόμενου οχήματος δεν κατάφερε να δει εγκαίρως ότι κάποιος περπατάει στο σημείο, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ η θανατηφόρα παράσυρση έγινε γύρω στις 23:00 στο ύψος του Πετρέ Ρεθύμνου, στον ΒΟΑΚ. Το Ι.Χ. οδηγούσε ένας 23χρονος με κατεύθυνση προς Χανιά, ενώ στο σημείο όπου περπατούσε ο άτυχος άνδρας σύμφωνα με μαρτυρίες δεν υπήρχε φωτισμός.

Παραμένει άγνωστο εάν είχε λάβει κάποια μέτρα προκειμένου να γίνεται αντιληπτός από τα διερχόμενα αυτοκίνητα.

Ο οδηγός συνελήφθη, διαπιστώθηκε ότι είχε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ήταν αρνητικός στο αλκοτέστ που του έγινε. Στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.