Μενίδι: Η στιγμή της φονικής παράσυρσης της ηλικιωμένης από φορτηγό
Βίντεο έχει καταγράψει την στιγμή της παράσυρσης της 82χρονης στο Μενίδι.
Βίντεο καταγράφει την τραγική στιγμή της παράσυρσης της 82χρονης από φορτηγό στο Μενίδι, καθώς και τις στιγμές που ακολούθησαν αμέσως μετά το περιστατικό.
Το βίντεο δείχνει το φορτηγό να κινείται νωρίς το πρωί στην οδό Αγίας Τριάδος και να παρασύρει την ηλικιωμένη γυναίκα. Η 82χρονη παρέμεινε στο οδόστρωμα, ενώ διερχόμενα οχήματα περνούσαν από το σημείο, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ.
Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο, αλλά η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση και θα λάβει καταθέσεις καθώς και θα εξετάσει τα στοιχεία, προκειμένου να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος.
Πώς έγινε η θανατηφόρα παράσυρση
Το τραγικό περιστατικό συνέβη στην περιοχή των Αχαρνών (Μενίδι), στην οδό της Αγίας Τριάδος, όταν μια γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό.
Η άτυχη γυναίκα που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο πλησιέστερο νοσοκομείο δεν τα κατάφερε και κατέληξε. Η Τροχαία διεξάγει έρευνες για το θανατηφόρο τροχαίο.
