Μενίδι: Η στιγμή της φονικής παράσυρσης της ηλικιωμένης από φορτηγό

Βίντεο καταγράφει την τραγική στιγμή της παράσυρσης της 82χρονης από φορτηγό στο Μενίδι, καθώς και τις στιγμές που ακολούθησαν αμέσως μετά το περιστατικό.

Το βίντεο δείχνει το φορτηγό να κινείται νωρίς το πρωί στην οδό Αγίας Τριάδος και να παρασύρει την ηλικιωμένη γυναίκα. Η 82χρονη παρέμεινε στο οδόστρωμα, ενώ διερχόμενα οχήματα περνούσαν από το σημείο, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο, αλλά η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση και θα λάβει καταθέσεις καθώς και θα εξετάσει τα στοιχεία, προκειμένου να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος.

