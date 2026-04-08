Μενίδι: Θανατηφόρα παράσυρση γυναίκας από νταλίκα
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης στο Μενίδι με μια γυναίκα να χάνει τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.
Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στο Μενίδι, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες παρασύρθηκε από νταλίκα.
Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στην οδό Αγίας Τριάδος 75, με τις Αρχές να προσπαθούν να διακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο δυστύχημα.
Η άτυχη γυναίκα διακομίσθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, ωστόσο, υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της.
Η Τροχαία διεξάγει έρευνες για το θανατηφόρο τροχαίο.
- Οι «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται – 50 χρόνια μετά, η κοινή μάχη με τον καρκίνο και ο φεμινισμός
- Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»
- Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου: Τρεις αποδεδειγμένοι τρόποι που το Μαστιχόνερο διευκολύνει την καθημερινότητα
- Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν
- Social media: Σήμερα οι ανακοινώσεις για την απαγόρευση της χρήσης από ανήλικους κάτω των 15 ετών
- Τι απάντησε ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ στις φήμες για τον Ολυμπιακό
- Μενίδι: Θανατηφόρα παράσυρση γυναίκας από νταλίκα
- Κατερίνα Καινούργιου: Οι πρώτες φωτογραφίες με την κόρη της μετά το εξιτήριο
