Σοκαριστικές εικόνες κατέγραψε κάμερα επιχείρησης στην περιοχή του Γιόφυρο από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/2) με ένα φορτηγό αυτοκίνητο να εγκλωβίζει κάτω από τις ρόδες του μία 52χρονη γυναίκα.

Η γυναίκα, όπως φαίνεται και στο βίντεο που μοιράστηκε το patris.gr , προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο αλλά παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγό.

Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή της παράσυρσης, με την γυναίκα να προσπαθεί να διασχίσει το δρόμο και δευτερόλεπτα αργότερα να βρίσκεται κάτω από το φορτηγό, ενώ διερχόμενοι οδηγοί και πεζοί να τρέχουν προς το μέρος της προκειμένου να τη βοηθήσουν.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ η 52χρονη διεκομίσθη στο Βενιζέλειο νοσοκομείο όπου μετά από πολύωρη χειρουργική επέμβαση οι γιατροί της ακρωτηρίασαν το δεξί πόδι στο ύψος του μηρού.