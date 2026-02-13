newspaper
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
Κρήτη: Στο νοσοκομείο γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στο Ηράκλειο
Ελλάδα 13 Φεβρουαρίου 2026, 15:53

Κρήτη: Στο νοσοκομείο γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στο Ηράκλειο

Κάτοικοι του Γιόφυρου στο Ηράκλειο κάλεσαν το ΕΚΑΒ, με το ασθενοφόρο να σπεύδει άμεσα να παραλάβει την τραυματισμένη γυναίκα και να την μεταφέρει στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν μια γυναίκα που κινούνταν πεζή παρασύρθηκε από φορτηγό αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Η γυναίκα, που παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δεν φαινόταν να φέρει σοβαρά τραύματα

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Γιόφυρο του Ηρακλείου και στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση.

Σύμφωνα με το e-kriti, η γυναίκα δεν φαινόταν να φέρει σοβαρά τραύματα. Οι περίοικοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ, με το ασθενοφόρο να σπεύδει άμεσα να παραλάβει την τραυματισμένη γυναίκα και να την μεταφέρει στο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος παραμένουν προσώρας αδιευκρίνιστα. Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Economy
Δημόσιο Χρέος: ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλοι τρεις κίνδυνοι

Δημόσιο Χρέος: ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλοι τρεις κίνδυνοι

