Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν μια γυναίκα που κινούνταν πεζή παρασύρθηκε από φορτηγό αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Η γυναίκα, που παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δεν φαινόταν να φέρει σοβαρά τραύματα

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Γιόφυρο του Ηρακλείου και στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση.

Σύμφωνα με το e-kriti, η γυναίκα δεν φαινόταν να φέρει σοβαρά τραύματα. Οι περίοικοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ, με το ασθενοφόρο να σπεύδει άμεσα να παραλάβει την τραυματισμένη γυναίκα και να την μεταφέρει στο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος παραμένουν προσώρας αδιευκρίνιστα. Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.