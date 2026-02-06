Παράσυρση πεζού στη Μαραθώνος – Δύο τραυματίες στο «Γεννηματάς»
Στο σημείο του ατυχήματος δεν υπάρχει διάβαση για αυτό και διενεργείται έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος, ενώ αναζητείται υλικό από τις κάμερες κοντινού πρατηρίου καυσίμων.
- Πώς θα γλιτώσουν φόρο τα μπλοκάκια
- «Δεν πήρα τίποτα, θα έπρεπε να μου δίνουν βραβεία» λέει ο γιατρός στο «Ιπποκράτειο» που έπαιρνε «φακελάκια»
- Την απαλλαγή για τις κατηγορίες βιασμού του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη πρότεινε η εισαγγελέας - Τι είπε
- Kινητοποίηση φοιτητών έξω από το υπουργείο Παιδείας για το άρθρο 16
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού από μοτοσικλέτα σημειώθηκε γύρω στις επτά το βράδυ της Παρασκευής στη λεωφόρο Μαραθώνος.
Το ατύχημα έγινε στο ύψος της Ραφήνας, ρεύμα προς Μαραθώνα, περίπου 500 μέτρα μετά τη συμβολή της Μαραθώνος με την Πικερμίου.
Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες η μοτοσικλέτα παρέσυρε τον πεζό, ενώ μετά την πρόσκρουση τραυματίστηκε και ο αναβάτης.
Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα τα οποία διακόμισαν τους δύο τραυματίες στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».
Στο σημείο του ατυχήματος δεν υπάρχει διάβαση για αυτό και διενεργείται έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος, ενώ αναζητείται υλικό από τις κάμερες κοντινού πρατηρίου καυσίμων.
- Παράσυρση πεζού στη Μαραθώνος – Δύο τραυματίες στο «Γεννηματάς»
- Ο Τραμπ «κατέβασε» το βίντεο που δείχνει τους Ομπάμα ως πιθήκους – «Λάθος υπαλλήλου» απάντησε ο Λευκός Οίκος
- LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια
- Γαλλία: Νεαρή δικαστής και η μητέρα της απήχθησαν από αγνώστους που ζητούσαν λύτρα σε κρυπτονομίσματα
- Ο Λανουά άλλαξε τη συνήθειά του με τους ξένους διαιτητές
- Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»
- ΕΕ: Νέες κυρώσεις στη Ρωσία για να αποδυναμώσει τις πωλήσεις πετρελαίου
- Fake news υποκινούμενα από ρωσικούς παράγοντες προσπάθησαν να εμπλέξουν τον Μακρόν στην υπόθεση Έπσταϊν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις