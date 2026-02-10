Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που ένα αυτοκίνητο χτυπά μία γυναίκα και την εκτοξεύει με δύναμη στον αέρα στο Μεξικό.

Στα πλάνα που κυκλοφορούν, διακρίνεται η νεαρή γυναίκα να περπατάει στο πεζοδρόμιο και ξαφνικά αποφασίζει να μπει στον δρόμο ταχείας κυκλοφορίας στο Μεξικό. Τότε, ένα λευκό αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, την χτυπάει και την εκτοξεύει αρκετά μέτρα μακριά.

Πολλοί οδηγοί που κινούνταν στον ίδιο δρόμο, ειδοποίησαν άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες να σπεύδουν στο σημείο και να παραλαμβάνουν τη γυναίκα, οδηγώντας την, βαριά τραυματισμένη, σε κοντινό νοσοκομείο.

Ο οδηγός του οχήματος σύμφωνα με τις αρχές, παρέμεινε στο σημείο, συνεργάστηκε πλήρως με την αστυνομία και δεν επιχείρησε να αποχωρήσει. Από τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται πως το περιστατικό δεν ήταν ένα τυπικό τροχαίο ατύχημα, αλλά σχετίζεται με κρίση ψυχικής υγείας.

Όπως έγινε γνωστό, η γυναίκα ταξίδευε με τους γονείς της, πριν αποβιβαστεί από το όχημά τους και κατευθυνθεί προς τον δρόμο.

Η οικογένειά της φέρεται να είχε καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης λίγο πριν από τη σύγκρουση.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

VIDEO BEFORE ACCIDENT: A 25-year-old woman threw herself in front of a moving vehicle on Av. Paseo de los Leones in Monterrey, Nuevo León.Apparently, moments earlier, while traveling with her parents, she began acting strangely, got out, and started running. Shocking… pic.twitter.com/Do2jIstOg8 — X Secular (@x4secular) February 10, 2026