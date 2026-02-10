Μεξικό: Σοκαριστικό τροχαίο – Αυτοκίνητο χτυπά γυναίκα και την εκτοξεύει μέτρα μακριά
Η γυναίκα νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο - Προσοχή σκληρές εικόνες
- Κυτταρικό εμφύτευμα εναντίον της Πάρκινσον δοκιμάζεται σε ανθρώπους
- «Σαγιονάρα» στον πασιφισμό – Ο θρίαμβος Τακαΐτσι, η Ιαπωνία του μιλιταρισμού και το μήνυμα στην Κίνα
- Πώς τα διαζύγια επηρεάζουν την στεγαστική κρίση – Αποκαλυπτικά στοιχεία
- «Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του ΑΠΘ - Εκτός campus τα επεισόδια», λένε οι πρυτανικές αρχές
Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που ένα αυτοκίνητο χτυπά μία γυναίκα και την εκτοξεύει με δύναμη στον αέρα στο Μεξικό.
Στα πλάνα που κυκλοφορούν, διακρίνεται η νεαρή γυναίκα να περπατάει στο πεζοδρόμιο και ξαφνικά αποφασίζει να μπει στον δρόμο ταχείας κυκλοφορίας στο Μεξικό. Τότε, ένα λευκό αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, την χτυπάει και την εκτοξεύει αρκετά μέτρα μακριά.
Πολλοί οδηγοί που κινούνταν στον ίδιο δρόμο, ειδοποίησαν άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες να σπεύδουν στο σημείο και να παραλαμβάνουν τη γυναίκα, οδηγώντας την, βαριά τραυματισμένη, σε κοντινό νοσοκομείο.
Ο οδηγός του οχήματος σύμφωνα με τις αρχές, παρέμεινε στο σημείο, συνεργάστηκε πλήρως με την αστυνομία και δεν επιχείρησε να αποχωρήσει. Από τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται πως το περιστατικό δεν ήταν ένα τυπικό τροχαίο ατύχημα, αλλά σχετίζεται με κρίση ψυχικής υγείας.
Όπως έγινε γνωστό, η γυναίκα ταξίδευε με τους γονείς της, πριν αποβιβαστεί από το όχημά τους και κατευθυνθεί προς τον δρόμο.
Η οικογένειά της φέρεται να είχε καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης λίγο πριν από τη σύγκρουση.
Προσοχή σκληρές εικόνες:
VIDEO BEFORE ACCIDENT: A 25-year-old woman threw herself in front of a moving vehicle on Av. Paseo de los Leones in Monterrey, Nuevo León.Apparently, moments earlier, while traveling with her parents, she began acting strangely, got out, and started running. Shocking… pic.twitter.com/Do2jIstOg8
— X Secular (@x4secular) February 10, 2026
🇲🇽 #Monterrey
Una joven fue embestida por un automóvil en la avenida Paseo de los Leones, en la zona Cumbres, luego de intentar cruzar la vía de manera interpestiva.
En videos difundidos en redes sociales se observa cómo la mujer corre de forma repentina para atravesar la… pic.twitter.com/MncYnUfADn
— ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) February 10, 2026
- Μεξικό: Σοκαριστικό τροχαίο – Αυτοκίνητο χτυπά γυναίκα και την εκτοξεύει μέτρα μακριά
- Προκρίθηκε στους «16» της Ντόχα η Σάκκαρη
- Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»
- Πώς ο εγκέφαλος επιδεινώνει τις βλάβες μετά το έμφραγμα – Ελπίδα για νέες θεραπείες
- Η γη της ελιάς: Ένταση και ανατροπές
- The day after
- Το νέο HELLO! είναι αφιερωμένο στον έρωτα
- Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» έως 13 Φεβρουαρίου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις