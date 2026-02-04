newspaper
Σημαντική είδηση:
04.02.2026 | 15:51
Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στη Ρωσία – Πετάχτηκε εκτός οχήματος ο ένας οδηγός
Κόσμος 04 Φεβρουαρίου 2026, 21:40

Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στη Ρωσία – Πετάχτηκε εκτός οχήματος ο ένας οδηγός

Άγιο είχε ένας οδηγός στη Ρωσία μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων, καθώς πετάχτηκε εκτός οχήματος και κατάφερε να παραμείνει όρθιος.

Spotlight

Στη Ρωσία δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν και ο ένας οδηγός πετάχτηκε έξω από το όχημά του. Στάθηκε απίστευτα τυχερός γιατί γλίτωσε για λίγα εκατοστά το χτύπημα από το αυτοκίνητο που καταγράφει το σκηνικό. Μετά το χτύπημα, το αυτοκίνητο έκανε τετ-α-κε και ο οδηγός πετάχτηκε εκτός οχήματος πριν αυτό συγκρουστεί με το δεύτερο όχημα.

Αν δεν είναι όλα αυτά αρκετά, ο οδηγός κατάφερε με ένα γλίστρημα και σηκώθηκε όρθιος μετά από το τροχαίο, χωρίς να χρειαστεί να κάνει βαρελάκια ή το οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να του επιφέρει σοβαρότερους τραυματισμούς.

Στο ατύχημα ευτυχώς σημειώθηκαν μονάχα υλικές ζημιές και οι οδηγοί είναι καλά στην υγεία τους, όπως φαίνεται στο βίντεο του MEGA.

Απίθανο περιστατικό όπως στη Ρωσία και στις ΗΠΑ

Ο αστυνομικός ελέγχει το όχημα. Όμως, ο οδηγός που ακολουθεί είναι αφηρημένος.

Χτυπάει το περιπολικό και αυτό με τη σειρά του τρακάρει το σταματημένο αυτοκίνητο. Για καλή του τύχη ο αστυνομικός δεν έγινε λιώμα στο προστατευτικό κιγκλίδωμα.

Κανένας δεν τραυματίστηκε.

Τουρκία

Στην Προύσα, ένας οδηγός επιχειρεί αναστροφή χωρίς φλας. Ο αιφνιδιασμένος μοτοσικλετιστής πέφτει επάνω του. Ευτυχώς τραυματίζεται ελαφρά.

Ο νεαρός φεύγει από την εικόνα κουτσαίνοντας. Ο οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα ελέγχει τις ζημιές στο αυτοκίνητό του. Ούτε του πέρασε από το μυαλό να βοηθήσει τον τραυματία δικυκλιστή.

ΗΠΑ

Ένα 12χρονο κορίτσι κρέμεται από τον αναβατήρα και κινδυνεύει να πέσει. Μέλη του χιονοδρομικού κέντρου σπεύδουν να βοηθήσουν το άτυχο κορίτσι.

Απλώνουν ένα δίχτυ ασφαλείας και κάτι σαν μουσαμά, όμως είναι αργά. Τα χέρια της δεν αντέχουν και η έφηβη έπεσε με δύναμη στο χιονισμένο έδαφος.

Η μικρή τραυματίστηκε, ευτυχώς ελαφρά. Το περιστατικό καταγράφηκε στο Mammoth Mountain και απορίας άξιο είναι πώς επετράπη σε ένα 12χρονο παιδί να χρησιμοποιήσει τον αναβατήρα χωρίς επίβλεψη ενηλίκου.

Business
ΕΧΑΕ: Αποκτά επιπλέον 20% στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

ΕΧΑΕ: Αποκτά επιπλέον 20% στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με… φόρα ξεπέρασε και τις 2.400 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με… φόρα ξεπέρασε και τις 2.400 μονάδες

