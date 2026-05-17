Ο Τραμπ ανεβάζει φωτογραφία του φορώντας στολή με παράσημα – Για ποιες πράξεις τα κέρδισε

Κόσμος 17 Μαΐου 2026, 07:15

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέβασε μια φωτογραφία στην πλατφόρμα Truth Social, που τον δείχνει ως παρασημοφορημένο στρατιώτη. Είναι ο ίδιος, αλλά... τα παράσημα ίσως είναι λίγο υπερβολικά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η φωτογραφία που ανήρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, δείχνει όντως στα αριστερά τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε ηλικία 18 ετών να φοράει τη στολή της Στρατιωτικής Ακαδημίας της Νέας Υόρκης κατά την τελετή αποφοίτησής του το 1964. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πήγε στο εν λόγω ιδιωτικό οικοτροφείο από το 1959 έως το 1964 για το αντίστοιχο τότε Γυμνάσιο ή Γυμνάσιο και Λύκειο με σημερινά δεδομένα.

«Ακόμα ο ίδιος τύπος με πιο πολύ ενέργεια τώρα!» έγραψε στη λεζάντα ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο ίδιος ο Τραμπ δημοσίευσε την ίδια φωτογραφία στο Facebook το 2013 με τη λεζάντα: «Εγώ με τη μητέρα και τον πατέρα μου στη Στρατιωτική Ακαδημία της Νέας Υόρκης. Βλέπετε, μπορώ να γίνω πολύ στρατιωτικός. Υψηλός βαθμός!»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να παρουσιάσει ξανά μετά από 13 χρόνια τον εαυτό του ως παρασημοφορημένο νέο, με την διαφορά πως δεν πρόκειται για στρατιωτικά μετάλλια, αλλά για μετάλλια από το οικοτροφείο στο οποίο πήγε Λύκειο.

Αυτή η στολή και τα μετάλλια που την κοσμούν δεν έχουν καμία σχέση με τη θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ. Δύο από τα μετάλλια που φαίνονται στην φωτογραφία, σύμφωνα με τις σελίδες του ετήσιου λευκώματος της Στρατιωτικής Ακαδημίας της Νέας Υόρκης, ήταν τα μετάλλια «Καθαριότητας και Τάξης», το οποίο του απονεμήθηκε τόσο το 1960 όσο και το 1961 για το καθαρό του δωμάτιο και υποθετικά για το άρτια στρωμένο κρεβάτι του.

Ο Τραμπ πήρε τέσσερις αναβολές για να μην στρατευθεί

Μετά την αποφοίτησή του από τη Στρατιωτική Ακαδημία της Νέας Υόρκης, ο Τραμπ φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Φόρνταμ στη Νέα Υόρκη από όπου και πήρε μεταγραφή για το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας. Συνολικά έλαβε τέσσερις αναβολές από την επιστράτευση για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Αποκλείστηκε μόνιμα από την επιστράτευση με την πέμπτη και τελική αναβολή του το 1972, λόγω διάγνωσης οστεοφυΐας.

Οπότε από την μια μπορούμε να πούμε πως είναι μια αυθεντική φωτογραφία που εμφανίζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε νεαρή ηλικία, όμως η φωτογραφία από την νιότη του στα αριστερά, είναι κάπως παραπλανητική καθώς παραπέμπει σε στρατιώτη.

Τα άτομα που προσποιούνται ότι είναι βετεράνοι του στρατού είναι γνωστά στις ΗΠΑ ως «στρατιωτικοί απατεώνες» και οι πράξεις τους αναφέρονται ευρέως ως «κλοπή τιμής» (σ.σ. Stolen Valor). Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είναι μια πλήρως στρατιωτικοποιημένη κοινωνία και η συμμετοχή σε πόλεμο θεωρείται πολύ υψηλή τιμή, όσοι παριστάνουν τους στρατιώτες για να αποκομίσουν οφέλη και υψηλότερο στάτους θεωρείται πως κάνουν LARP ή παιχνίδι ρόλων.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ομοσπονδιακός νόμος «Stolen Valor Act» θεωρεί ποινικό αδίκημα την περίπτωση κατά την οποία άτομα παρουσιάζονται ψευδώς ως βετεράνοι ή κάτοχοι συγκεκριμένων παρασήμων με σκοπό την απόκτηση χρημάτων, περιουσιακών στοιχείων ή άλλων υλικών οφελών.

Εδώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν ισχυρίζεται πως είναι βετεράνος, ούτε προσπαθεί να αποκομίσει υλικό όφελος, αλλά χρησιμοποιεί με πονηρό τρόπο την φωτογραφία. Μάλιστα για να μπορεί να αντικρούσει κάθε κατηγορία, αναφέρεται μονάχα στην ηλικία του, ως μοναδικό λόγο της ανάρτησης.

Ανεβαίνει το θερμόμετρο στις σχέσεις Κίνας-Ιαπωνίας – «Κίνδυνος σύγκρουσης τα επόμενα δύο χρόνια»
Μια λάθος κίνηση 17.05.26

Μια επικίνδυνη κοντινή συνάντηση, ένας λανθασμένος υπολογισμός, ένα «κλείδωμα» ραντάρ ελέγχου πυρός ή μια υπερβολική αντίδραση από έναν κατώτερο διοικητή θα μπορούσαν στη σύγκρουση Κίνας-Ιαπωνίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Τουλάχιστον 57 συλλήψεις στη Βολιβία έπειτα από συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς στην πρωτεύουσα Λα Παζ
Κόσμος 17.05.26

Περίπου 3.500 χιλιάδες αστυνομικοί στη Βολιβία συγκρούστηκαν με διαδηλωτές για να ανοίξουν τα μπλόκα των διαδηλωτών που διαμαρτύρονται για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.

Η κυβέρνηση της Ντέλσι Ροντρίγκες εκδίδει τον Άλεξ Σαάμπ για να δικαστεί στις ΗΠΑ
Κόσμος 17.05.26

Με την έκδοση του Σάαμπ στις ΗΠΑ επιβεβαιώνεται μια ολική πολιτικής ανατροπής στη Βενεζουέλα, με ακόμα περισσότερους συμμάχους του Νικολάς Μαδούρο να κινδυνεύουν να εκδοθούν.

ΗΠΑ: Την απέλασαν στην Ονδούρα χωρίς το παιδί της και στην συνέχεια την κατηγορούν για την δολοφονία του
Υποκρισία 17.05.26

Η ICE κατηγόρησε μια γυναίκα πως άφησε το παιδί της στα χέρια ενός βίαιου θείου, όμως οι ίδιοι την απέλασαν χωρίς να της επιτρέψουν να πάρει το παιδί μαζί της. Κακοποιήθηκαν περισσότερα παιδιά

Νάνσι Σινάτρα: Ο Φρανκ μετέφερε χρήματα για να σταλούν όπλα στο Ισραήλ που χρησιμοποιήθηκαν στη Νάκμπα
1948 17.05.26

Η Νάνσι Σινάτρα εξήγησε πως ο πατέρας της Φρανκ, μετέφερε λαθραία 1 εκατ. δολάρια για να πληρωθούν όπλα και να σταλούν στο Ισραήλ, ώστε να χρησιμοποιηθούν στη Νάκμπα.

Ελεγχόμενη έκρηξη μεγάλης ισχύος προκάλεσε σύγχυση στο Ισραήλ [βίντεο]
Κόσμος 17.05.26

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Ιερουσαλήμ, κοντά στην πόλη Μπέιτ Σεμές. Ο δήμος δεν είχε γνώση. Για «προγραμματισμένο πείραμα» κάνει λόγο η κρατική εταιρεία Tomer.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μα στην Κίνα του Σι δεν μπορεί να υπάρξει Νο. 2
Απόλυτος ηγέτης 16.05.26

«Το να πει κανείς ότι είναι απλώς ένας γραμματέας θα τον υποτιμούσε ασφαλώς. Όμως το να ειπωθεί ότι είναι το de facto δεύτερο ισχυρότερο πρόσωπο της Κίνας μετά τον Σι σημαίνει ότι υπερεκτιμάται»

Βαγγέλης Γεωργίου
MV Hondius: Πώς μια πολυτελής κρουαζιέρα για φυσιολάτρεις μετατράπηκε σε εφιάλτη
Χανταϊος 16.05.26

Η επιδημία του χανταϊού στο MV Hondius προκάλεσε ανησυχία σε έναν κόσμο που εξακολουθεί να είναι τραυματισμένος από τον Covid. Για όσους βρίσκονταν στο πλοίο, ο κίνδυνος ήταν πολύ πιο κοντά.

Ίσως οι νέοι δεν είναι τόσο αποστασιοποιημένοι από την πολιτική όσο νομίζουμε
Η κοινωνία αλλάζει 16.05.26

Μία μεγάλη ανησυχία της εποχής είναι πως οι νέοι πλέον δεν ενδιαφέρονται για την κοινωνική συμμετοχή. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι ίσως η δική τους συμμετοχή έχει πάρει άλλη μορφή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για προσωρινή χρήση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για άλλες δαπάνες
Βάζει πλάτη η ΕΕ 17.05.26

Οι επιχειρήσεις διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων (treasury management) έχουν μεταβατικό χαρακτήρα και δεν επηρεάζουν την προστασία των κοινοτικών πόρων διευκρίνισε ο αρμόδιος Επίτροπος.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

