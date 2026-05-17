Ο Τραμπ ανεβάζει φωτογραφία του φορώντας στολή με παράσημα – Για ποιες πράξεις τα κέρδισε

Η φωτογραφία που ανήρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, δείχνει όντως στα αριστερά τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε ηλικία 18 ετών να φοράει τη στολή της Στρατιωτικής Ακαδημίας της Νέας Υόρκης κατά την τελετή αποφοίτησής του το 1964. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πήγε στο εν λόγω ιδιωτικό οικοτροφείο από το 1959 έως το 1964 για το αντίστοιχο τότε Γυμνάσιο ή Γυμνάσιο και Λύκειο με σημερινά δεδομένα.

Ο ίδιος ο Τραμπ δημοσίευσε την ίδια φωτογραφία στο Facebook το 2013 με τη λεζάντα: «Εγώ με τη μητέρα και τον πατέρα μου στη Στρατιωτική Ακαδημία της Νέας Υόρκης. Βλέπετε, μπορώ να γίνω πολύ στρατιωτικός. Υψηλός βαθμός!»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να παρουσιάσει ξανά μετά από 13 χρόνια τον εαυτό του ως παρασημοφορημένο νέο, με την διαφορά πως δεν πρόκειται για στρατιωτικά μετάλλια, αλλά για μετάλλια από το οικοτροφείο στο οποίο πήγε Λύκειο.

Αυτή η στολή και τα μετάλλια που την κοσμούν δεν έχουν καμία σχέση με τη θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ. Δύο από τα μετάλλια που φαίνονται στην φωτογραφία, σύμφωνα με τις σελίδες του ετήσιου λευκώματος της Στρατιωτικής Ακαδημίας της Νέας Υόρκης, ήταν τα μετάλλια «Καθαριότητας και Τάξης», το οποίο του απονεμήθηκε τόσο το 1960 όσο και το 1961 για το καθαρό του δωμάτιο και υποθετικά για το άρτια στρωμένο κρεβάτι του.

Ο Τραμπ πήρε τέσσερις αναβολές για να μην στρατευθεί

Μετά την αποφοίτησή του από τη Στρατιωτική Ακαδημία της Νέας Υόρκης, ο Τραμπ φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Φόρνταμ στη Νέα Υόρκη από όπου και πήρε μεταγραφή για το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας. Συνολικά έλαβε τέσσερις αναβολές από την επιστράτευση για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Αποκλείστηκε μόνιμα από την επιστράτευση με την πέμπτη και τελική αναβολή του το 1972, λόγω διάγνωσης οστεοφυΐας.

Οπότε από την μια μπορούμε να πούμε πως είναι μια αυθεντική φωτογραφία που εμφανίζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε νεαρή ηλικία, όμως η φωτογραφία από την νιότη του στα αριστερά, είναι κάπως παραπλανητική καθώς παραπέμπει σε στρατιώτη.

Τα άτομα που προσποιούνται ότι είναι βετεράνοι του στρατού είναι γνωστά στις ΗΠΑ ως «στρατιωτικοί απατεώνες» και οι πράξεις τους αναφέρονται ευρέως ως «κλοπή τιμής» (σ.σ. Stolen Valor). Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είναι μια πλήρως στρατιωτικοποιημένη κοινωνία και η συμμετοχή σε πόλεμο θεωρείται πολύ υψηλή τιμή, όσοι παριστάνουν τους στρατιώτες για να αποκομίσουν οφέλη και υψηλότερο στάτους θεωρείται πως κάνουν LARP ή παιχνίδι ρόλων.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ομοσπονδιακός νόμος «Stolen Valor Act» θεωρεί ποινικό αδίκημα την περίπτωση κατά την οποία άτομα παρουσιάζονται ψευδώς ως βετεράνοι ή κάτοχοι συγκεκριμένων παρασήμων με σκοπό την απόκτηση χρημάτων, περιουσιακών στοιχείων ή άλλων υλικών οφελών.

Εδώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν ισχυρίζεται πως είναι βετεράνος, ούτε προσπαθεί να αποκομίσει υλικό όφελος, αλλά χρησιμοποιεί με πονηρό τρόπο την φωτογραφία. Μάλιστα για να μπορεί να αντικρούσει κάθε κατηγορία, αναφέρεται μονάχα στην ηλικία του, ως μοναδικό λόγο της ανάρτησης.