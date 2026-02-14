Τραγική εξέλιξη είχε η παράσυρση της 52χρονης γυναίκας από φορτηγό στο Ηράκλειο Κρήτης την Παρασκευή, καθώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να σώσουν το πόδι της και προχώρησαν σε ακρωτηριασμό.

Η 52χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε καταστολή, ενώ ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη

Σύμφωνα με το patris.gr, οι γιατροί του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου προχώρησαν σε ακρωτηριασμό κάτω άκρου στην 52χρονη γυναίκα, η οποία χθες το μεσημέρι επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο στην περιοχή του Γιόφυρου όταν την παρέσυρε το βαρύ όχημα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους, οι γιατροί δεν κατάφεραν να σώσουν το δεξί πόδι της γυναίκας. Μετά την πολύωρη χειτουργική επέμβαση, η 52χρονη νοσηλεύεται πλέον σε καταστολή στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Το τροχαίο σημειώθηκε σε πολυσύχναστο δρόμο του Ηρακλείου. Ο οδηγός, ο οποίος έχει συλληφθεί, δεν πρόλαβε να ακινητοποιήσει το φορτηγό με αποτέλεσμα η γυναίκα να εγκλωβιστεί κάτω από τις ρόδες της νταλίκας και να τραυματιστεί στα κάτω άκρα, πολύ σοβαρά όπως αποδείχτηκε παρότι οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για το αντίθετο.