Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 27χρονος οδηγός που κατηγορείται ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητο και τραυμάτισε θανάσιμα τον 25χρονο στην περιοχή της Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη.

Ο κατηγορούμενος έδωσε σήμερα εξηγήσεις για τη φονική παράσυρση και ύστερα, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, πήρε τον δρόμο για τη φυλακή.

Τι είπε ο 27χρονος στην απολογία του

Την Τέταρτη ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο. Είχε παραπεμφθεί στον 3ο Τακτικό Ανακριτή από τον οποίο είχε ζητήσει και είχε λάβει προθεσμία για ετοιμάσει την απολογία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος ισχυρίστηκε στην απολογία του ενώπιον ανακριτή πως δεν έκανε κόντρες και τόνισε πως δεν ήθελε να προκαλέσει τροχαίο.

«Είμαι μετανιωμένος για όλα όσα συνέβησαν. Λυπάμαι πολύ. Έχασα με κάποιο τρόπο τον έλεγχο, δεν θυμάμαι ακριβώς πως έγινε και λόγω της απειρίας μου στην οδήγηση το αυτοκίνητο εξετράπη πάνω στο πεζοδρόμιο. Δεν έκανα καμία κόντρα, δεν έχω την οδηγική εμπειρία για να κάνω κόντρες. Είμαι συντετριμμένος για το κακό που έγινε. Μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση του. Αναγνωρίζω το κακό που συνέβη αλλά δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να προκαλέσω τροχαίο», φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του.

Τι είπε η αδερφή του 27χρονου

Η αδερφή του οδηγού από την φονική παράσυρση στην Πολίχνη, Λαουρα Μπαγκντασαριαν σε δηλώσεις της ανέφερε «είμαστε εδώ να στηρίξουμε τον αδερφό μας, όλη η οικογένεια. Συλλυπητήρια στην οικογένεια που έχασε το παιδάκι τους. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι, ο αδερφός μου είναι πολύ στεναχωρημένος είναι ψυχολογικά χάλια γιατί δεν ήθελε να προκαλέσει αυτό το ατύχημα, σε καμία περίπτωση δεν έκανε κόντρες».

«Θα κάνω τον κόσμο άνω κάτω για να αποδειχθεί και να δημοσιοποιηθεί ότι δεν έκανε κόντρες γιατί δεν έκανε. Χάθηκε μια ζωή εννοείται άθελα του αδελφού μου, είναι ένα ήρεμο παιδί τώρα απολύθηκε από στρατό. Είναι πολύ δύσκολο ο ίδιος δε μιλάει πολύ είναι ψυχολογικά χάλια, σήμερα έχει τα γενέθλια του, κλείνει τα 27 του. Είναι πολύ τραγικό για το παιδί που έχασε τη ζωή του, έχω και εγώ παιδιά το σκέφτομαι, βγαίνουν περπατάνε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να προκαλέσει αυτό το ατύχημα. Ήταν εκεί γιατί πήγε να πάρει τον φίλο του για να πάνε για καφέ» πρόσθεσε η αδερφή του.

«Ήταν ένα αυτοκίνητο γκρι, χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς, ήταν από πίσω του και τον πίεζε, νευρίασε αυτός επειδή είναι και ανηφόρα πήρε ταχύτητα και του έφυγε το αυτοκίνητο χωρίς να ξέρει για ποιο λόγο, δε θυμάται τίποτα και έχασε τον έλεγχο, φανταστείτε αυτός είπε ότι ερχόταν αντίθετα γιατί δε θυμάται τίποτα. Πήρε την μαμά, μάνα χτύπησα της είπε και είναι δύο παιδιά και το ένα δε κουνιέται» πρόσθεσε η αδερφή του.