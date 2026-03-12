newspaper
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 27χρονος οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στην Πολίχνη
Ελλάδα 12 Μαρτίου 2026, 15:27

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 27χρονος οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στην Πολίχνη

Ο κατηγορούμενος έδωσε σήμερα εξηγήσεις για τη φονική παράσυρση

Σύνταξη
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 27χρονος οδηγός που κατηγορείται ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητο και τραυμάτισε θανάσιμα τον 25χρονο στην περιοχή της Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη.

Ο κατηγορούμενος έδωσε σήμερα εξηγήσεις για τη φονική παράσυρση και ύστερα, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, πήρε τον δρόμο για τη φυλακή.

Τι είπε ο 27χρονος στην απολογία του

Την Τέταρτη ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο. Είχε παραπεμφθεί στον 3ο Τακτικό Ανακριτή από τον οποίο είχε ζητήσει και είχε λάβει προθεσμία για ετοιμάσει την απολογία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος ισχυρίστηκε στην απολογία του ενώπιον ανακριτή πως δεν έκανε κόντρες και τόνισε πως δεν ήθελε να προκαλέσει τροχαίο.

«Είμαι μετανιωμένος για όλα όσα συνέβησαν. Λυπάμαι πολύ. Έχασα με κάποιο τρόπο τον έλεγχο, δεν θυμάμαι ακριβώς πως έγινε και λόγω της απειρίας μου στην οδήγηση το αυτοκίνητο εξετράπη πάνω στο πεζοδρόμιο. Δεν έκανα καμία κόντρα, δεν έχω την οδηγική εμπειρία για να κάνω κόντρες. Είμαι συντετριμμένος για το κακό που έγινε. Μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση του. Αναγνωρίζω το κακό που συνέβη αλλά δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να προκαλέσω τροχαίο», φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του.

Τι είπε η αδερφή του 27χρονου

Η αδερφή του οδηγού από την φονική παράσυρση στην Πολίχνη, Λαουρα Μπαγκντασαριαν σε δηλώσεις της ανέφερε «είμαστε εδώ να στηρίξουμε τον αδερφό μας, όλη η οικογένεια. Συλλυπητήρια στην οικογένεια που έχασε το παιδάκι τους. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι, ο αδερφός μου είναι πολύ στεναχωρημένος είναι ψυχολογικά χάλια γιατί δεν ήθελε να προκαλέσει αυτό το ατύχημα, σε καμία περίπτωση δεν έκανε κόντρες».

«Θα κάνω τον κόσμο άνω κάτω για να αποδειχθεί και να δημοσιοποιηθεί ότι δεν έκανε κόντρες γιατί δεν έκανε. Χάθηκε μια ζωή εννοείται άθελα του αδελφού μου, είναι ένα ήρεμο παιδί τώρα απολύθηκε από στρατό. Είναι πολύ δύσκολο ο ίδιος δε μιλάει πολύ είναι ψυχολογικά χάλια, σήμερα έχει τα γενέθλια του, κλείνει τα 27 του. Είναι πολύ τραγικό για το παιδί που έχασε τη ζωή του, έχω και εγώ παιδιά το σκέφτομαι, βγαίνουν περπατάνε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να προκαλέσει αυτό το ατύχημα. Ήταν εκεί γιατί πήγε να πάρει τον φίλο του για να πάνε για καφέ» πρόσθεσε η αδερφή του.

«Ήταν ένα αυτοκίνητο γκρι, χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς, ήταν από πίσω του και τον πίεζε, νευρίασε αυτός επειδή είναι και ανηφόρα πήρε ταχύτητα και του έφυγε το αυτοκίνητο χωρίς να ξέρει για ποιο λόγο, δε θυμάται τίποτα και έχασε τον έλεγχο, φανταστείτε αυτός είπε ότι ερχόταν αντίθετα γιατί δε θυμάται τίποτα. Πήρε την μαμά, μάνα χτύπησα της είπε και είναι δύο παιδιά και το ένα δε κουνιέται» πρόσθεσε η αδερφή του.

Κόσμος
Ιράν: Eν αναμονή διαγγέλματος από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ιράν: Eν αναμονή διαγγέλματος από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ιωάννινα: Σοβαρή οφθαλμική κάκωση έχει ο 17χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από 15χρονο
Βία ανηλίκων 12.03.26

Σοβαρή οφθαλμική κάκωση έχει ο 17χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από 15χρονο στα Ιωάννινα

Ο 15χρονος προσήλθε σε αστυνομικό τμήμα στα Ιωάννινα συνοδευόμενος από κοινωνική λειτουργό της δομής όπου διαμένει και συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Ηράκλειο: Νέα βίντεο από την έκρηξη σε αυλή σχολείου – Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι ανήλικοι
«Απερισκεψία» 12.03.26

Νέα βίντεο από την έκρηξη σε αυλή σχολείου στο Ηράκλειο - Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι ανήλικοι

«Σήμερα θα μπορούσαμε να είμαστε σε κηδεία - Επιχείρησαν να αντιγράψουν βίντεο που είδαν στα social media», είπε ο δικηγόρος ενός εκ των δραστών που ενεργοποίησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο Ηράκλειο

Σύνταξη
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Άργος – Απεγκλωβίστηκαν οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους μικρά παιδιά
Εφιάλτης 12.03.26

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Άργος - Απεγκλωβίστηκαν οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους μικρά παιδιά (βίντεο)

Μια μητέρα με το παιδί της που διέμεναν στην πολυκατοικία όπου εκδηλώθηκε η φωτιά στο Άργος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους - Εκτεταμένες οι ζημιές στο διαμέρισμα

Σύνταξη
Άρχισαν οι αιτήσεις για τα Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια – Πότε θα διεξαχθούν τα τεστ
Ελλάδα 12.03.26

Άρχισαν οι αιτήσεις για τα Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια - Πότε θα διεξαχθούν τα τεστ

Οι ενδιαφερόμενοι για Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 13:00 το μεσημέρι της ερχόμενης Πέμπτης - Οι ημερομηνίες για την κλήρωση και τα τεστ

Σύνταξη
Μετρό: Κλείνει στις 17:30 ο σταθμός «Σύνταγμα» λίγο πριν από την αντιπολεμική διαδήλωση
Εντολή ΕΛ.ΑΣ 12.03.26

Κλείνει το απόγευμα της Πέμπτης ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» - Ο λόγος

Οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό του Μετρό χωρίς στάση - Μετά τη αντιπολεμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει προγραμματιστεί στις 19:00, θα ακολουθήσει πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία

Σύνταξη
Ιωάννινα: Συνελήφθη 15χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονου – Τον τραυμάτισε σοβαρά στο μάτι
Στα Ιωάννινα 12.03.26

Συνελήφθη 15χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονου - Στο χειρουργείο το θύμα με σοβαρό τραύμα στο μάτι

Ο 15χρονος δράστης, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών στα Ιωάννινα

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Στέλνετε μήνυμα έμμεσης υποχώρησης σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων – Το ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει τις συμβάσεις για την Κρήτη
Βουλή 12.03.26

Ανδρουλάκης: Στέλνετε μήνυμα έμμεσης υποχώρησης σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων – Το ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει τις συμβάσεις για την Κρήτη

«Σε αυτά τα θέματα δεν χωρούν μισόλογα και περιθώρια παρερμηνειών. Δεν χωρούν ούτε ερασιτεχνισμοί ούτε αστοχίες που ενδεχομένως τις βρούμε μπροστά μας σε λίγα χρόνια», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ιράν: Μετεγκαταστάθηκε στο Μπακού η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη
Διπλωματία 12.03.26

Ιράν: Μετεγκαταστάθηκε στο Μπακού η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ είπε ότι η χώρα μας εκφράζει την ανησυχία της για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και σημείωσε ότι η πλήρης εποπτεία των προγραμμάτων του είναι προϋπόθεση για σταθερότητα στην περιοχή.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Πώς η οικονομία του πολέμου συνδέει τις συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία;
The Expla-in Project 12.03.26

Πώς η οικονομία του πολέμου συνδέει τις συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία;

Η οικονομία του πολέμου αλλάζει και το παράδειγμα της Ουκρανίας τραβά την προσοχή των χωρών του Κόλπου, δεδομένης της απειλής από το Ιράν στη Μέση Ανατολή και η βιομηχανία όπλων μπαίνει στο επίκεντρο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τα καφενεία των χωριών δεν κλείνουν: Η πρωτοβουλία Δημάρχου για να τα κρατήσει ανοικτά
Σημεία αναφοράς 12.03.26

Τα καφενεία των χωριών δεν κλείνουν: Η πρωτοβουλία Δημάρχου για να τα κρατήσει ανοικτά

Πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Βασιλείου που στηρίζει τα παραδοσιακά καφενεία στους μικρούς οικισμούς, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες τοπικής απασχόλησης.

Σύνταξη
Το Vanity Fair Όσκαρ πάρτι ξεθωριάζει – Κάποτε ήταν μια άγρια νύχτα που κανείς δε θυμόταν τίποτα την επομένη
Ω καιροί, ω ήθη! 12.03.26

Το Vanity Fair Όσκαρ πάρτι ξεθωριάζει – Κάποτε ήταν μια άγρια νύχτα που κανείς δε θυμόταν τίποτα την επομένη

Μέσα στα πάρτι των Όσκαρ του Vanity Fair, όπου η Μαντόνα ψιθύριζε στο αυτί του Μπραντ Πιτ και ο μάνατζερ της Κόρτνεϊ Λοβ έφαγε πόρτα όλα αλλάζουν –για την ακρίβεια αρχίζουν και μοιάζουν όλο και περισσότερο «μη πάρτι».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαρίτσης: Η Ελλάδα χρειάζεται ενεργειακή αυτονομία και δημοκρατία με καθαρή ενέργεια – Και αυτό θα γίνει μόνο με πολιτική αλλαγή
Βουλή 12.03.26

Χαρίτσης: Η Ελλάδα χρειάζεται ενεργειακή αυτονομία και δημοκρατία με καθαρή ενέργεια – Και αυτό θα γίνει μόνο με πολιτική αλλαγή

Ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε ότι ο πρωθυπουργός είναι «παντελώς αναξιόπιστος» και τον κατηγόρησε για «υποτέλεια» στην πολιτική Τραμπ και Νετανιάχου

Σύνταξη
Αντιπαράθεση Σαμαρά – Παπασταύρου στη Βουλή για Chevron
Πολιτική 12.03.26

Αντιπαράθεση Σαμαρά – Παπασταύρου στη Βουλή για Chevron

Ο πρώην πρωθυπουργός έλαβε το λόγο στην Ολομέλεια και επιτέθηκε στην κυβέρνηση για το άρθρο 30 του νομοσχεδίου για τους υδρογονάνθρακες απαντώντας με αιχμηρό τρόπο και στις κατά καιρούς επιθέσεις που έχει δεχθεί. «Δυστυχώς δεν έχετε σωστή ενημέρωση και οδηγείστε σε λανθασμένα συμπεράσματα» απάντησε ο Σταύρος Παπασταύρος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΕΕ: Ανάγκη «ανάπτυξης και αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας» – Κοινή ανακοίνωση των κρατών μελών
Κόσμος 12.03.26

Ανάγκη «ανάπτυξης και αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας» - Κοινή ανακοίνωση των κρατών μελών της ΕΕ

Στην κοινή ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η πυρηνική ενέργεια είναι βασικό στοιχείο των εθνικών στρατηγικών για την απαλλαγή από τον άνθρακα, την ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή ασφάλεια.

Σύνταξη
Γκάνα: Ψήφισμα στον ΟΗΕ να αναγνωριστεί η δουλεία ως «το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία»
Ώρα για λογοδοσία 12.03.26

Γκάνα: Ψήφισμα στον ΟΗΕ να αναγνωριστεί η δουλεία ως «το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία»

Η πρωτοβουλία της Γκάνας αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αφρικανικών κρατών να ζητήσουν λογοδοσία για τις ιστορικές αδικίες που συνδέονται με την αποικιοκρατία και τη δουλεία

Σύνταξη
Ιωάννινα: Σοβαρή οφθαλμική κάκωση έχει ο 17χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από 15χρονο
Βία ανηλίκων 12.03.26

Σοβαρή οφθαλμική κάκωση έχει ο 17χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από 15χρονο στα Ιωάννινα

Ο 15χρονος προσήλθε σε αστυνομικό τμήμα στα Ιωάννινα συνοδευόμενος από κοινωνική λειτουργό της δομής όπου διαμένει και συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
«Λίγα χτυπήματα δεν θα σε σκοτώσουν» – Η σκληρή πραγματικότητα των γυναικών στα δικαστήρια των Ταλιμπάν
The Good Life 12.03.26

«Λίγα χτυπήματα δεν θα σε σκοτώσουν» – Η σκληρή πραγματικότητα των γυναικών στα δικαστήρια των Ταλιμπάν

Αποφάσισε να ζητήσει διαζύγιο, ωστόσο, κατά την εκδίκαση της υπόθεσής της σε δικαστήριο των Ταλιμπάν, όπως λέει, ο δικαστής όχι μόνο απέρριψε το αίτημά της, αλλά υποβάθμισε την καταγγελία της για κακοποίηση.

Σύνταξη
«Πρωτόκολλο αγνοείται» – Το βίντεο Μάντζου για το επίμαχο έγγραφο Βάρρα στο Βορίδη
Επικαιρότητα 12.03.26

«Πρωτόκολλο αγνοείται» -Το βίντεο Μάντζου για το επίμαχο έγγραφο Βάρρα στο Βορίδη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, αφού δείχνει τα όσα έγιναν χθες στη Βουλή με τις δηλώσεις των εμπλεκομένων, αναφέρει ότι, μία ημέρα μετά, το εμπιστευτικό έγγραφο ακόμα αγνοείται

Σύνταξη
H Kaizen Gaming εξαγοράζει την βρετανική GameplAI
Τα Νέα της Αγοράς 12.03.26

H Kaizen Gaming εξαγοράζει την βρετανική GameplAI

Η πρώτη στρατηγική εξαγορά της εταιρείας στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των καινοτόμων προϊόντων της, με τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύνταξη
«Πυρά» Φάμελλου σε Μητσοτάκη: Είστε ο πρωθυπουργός της ακρίβειας – Ψέμα οι υποσχέσεις για τα έσοδα από τις συμφωνίες
Πολιτική Γραμματεία 12.03.26

«Πυρά» Φάμελλου σε Μητσοτάκη: Είστε ο πρωθυπουργός της ακρίβειας – Ψέμα οι υποσχέσεις για τα έσοδα από τις συμφωνίες

«Η κυβέρνηση δεν έχει πραγματικό αφήγημα της πράσινης μετάβασης. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να γίνουν πλασιέ ιδιωτικών εταιρειών και συμφερόντων» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος στη Βουλή

Σύνταξη
Ηράκλειο: Νέα βίντεο από την έκρηξη σε αυλή σχολείου – Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι ανήλικοι
«Απερισκεψία» 12.03.26

Νέα βίντεο από την έκρηξη σε αυλή σχολείου στο Ηράκλειο - Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι ανήλικοι

«Σήμερα θα μπορούσαμε να είμαστε σε κηδεία - Επιχείρησαν να αντιγράψουν βίντεο που είδαν στα social media», είπε ο δικηγόρος ενός εκ των δραστών που ενεργοποίησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο Ηράκλειο

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 15 Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 12.03.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 15 Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 15 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Γ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, το ΒΗΜΑ στην Ιστορία για την ζωή και το έργο του Ελευθέριου Βενιζέλου, το επετειακό τεύχος του HELLO! και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Εκτός και με τη Μονακό ο Βεζένκοφ
Euroleague 12.03.26

Εκτός και με τη Μονακό ο Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό και ο Σάσα Βεζένκοφ δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για την αναμέτρηση με τους Μονεγάσκους στο Πριγκιπάτο (20:00).

Σύνταξη
Τουλάχιστον 60 νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Νότια Αιθιοπία
Κόσμος 12.03.26

Τουλάχιστον 60 νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Νότια Αιθιοπία

Οι επιστήμονες έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η κλιματική αλλαγή κάνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα - όπως οι έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις - πιο συχνά και πιο επικίνδυνα

Σύνταξη
