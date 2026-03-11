«Το σπίτι μας έκλεισε»: Ποινική δίωξη στον οδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στη Θεσσαλονίκη
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 10 Μαρτίου στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε δύο άτομα, με αποτέλεσμα ο ένας από τους πεζούς να χάσει τη ζωή του.
Ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα ασκήθηκε από τον Εισαγγελέα στον 27χρονο οδηγό της μαύρης BMW που προκάλεσε χθες το βράδυ τροχαίο με θανάσιμο τραυματισμό ενός 25χρονου στην Πολίχνη, στη Θεσσαλονίκη.
Ο νεαρός κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και παραπέμφθηκε στον τρίτο τακτικό ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να ετοιμάσει την απολογία του.
Η θέση του οδηγού
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος εκφράζει τη λύπη και τη μετάνοιά του για το περιστατικό, τονίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να συμβεί κάτι τέτοιο.
Παράλληλα, φέρεται να απέστειλε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θανόντος.
«Είμαι μετανιωμένος για ό,τι έχει γίνει και αναγνωρίζω το κακό που προκάλεσα. Λυπάμαι πολύ και σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να συμβεί κάτι τέτοιο. Συλλυπητήρια στην οικογένεια του παιδιού που σκοτώθηκε και ταχεία ανάρρωση στον τραυματία», φέρεται να δήλωσε.
Το χρονικό του τροχαίου στη Θεσσαλονίκη
Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ, γύρω στις 21:00, στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη.
Ο 27χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και παρέσυρε δύο πεζούς.
Ένας από τους δύο, ηλικίας 25 ετών, υπέκυψε ακαριαία, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.
Ο οδηγός συνελήφθη άμεσα από την αστυνομία.
Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο thestival.gr ότι ο οδηγός της BMW κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα και δεν σταμάτησε ακόμη και όταν πλησίασε στους επιβραδυντικούς ανακλαστήρες της οδού.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, ένα ακόμη όχημα BMW ακολουθούσε με ανάλογη ταχύτητα.
Η οικογένεια του θύματος
Ο πατέρας του αδικοχαμένου νεαρού περιέγραψε τη συντριβή.
«Ήρθε με τις μπάντες, στριφογύρισε και πρέπει να τον πήρε κάτω από το αμάξι. Το σπίτι μας έκλεισε. Ήταν η ελπίδα μου, κάναμε όνειρα μαζί. Όταν ήρθα στην Τροχαία μου είπαν ότι τα παιδιά ήταν στο Ιπποκράτειο. Μου ανακοίνωσαν ότι ο Παύλος δεν ήταν πια ζωντανός», ανέφερε συγκλονισμένος.
