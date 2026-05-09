Σκάνδαλο κατασκοπείας στο αγγλικό ποδόσφαιρο, για… 200.000.000 λόγους!

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Εκεί δεν είχαν… βαλιτσάκια και επιβλαβή λογισμικά. Αλλά… κατασκόπους. Ποδοσφαιρικούς. Όχι, δεν είναι κάποιο σενάριο σειράς του Netflix, αλλά το νέο κατασκοπευτικό σίριαλ που απασχολεί το αγγλικό ποδόσφαιρο τις τελευταίες ώρες. Και το οποίο δεν είναι μόνο μια φήμη, ή έστω προσπάθεια άσκησης ψυχολογικής πίεσης μέσω του Τύπου. Αλλά επίσημη καταγγελία με την (εξόχως σοβαρή) κατηγορία «παρακολούθησης και κρυφής βιντεοσκόπησης της προπόνησης του αντιπάλου».

Το ερχόμενο Σάββατο, η Μίντλεσμπρο υποδέχεται τη Σαουθάμπτον στον πρώτο ημιτελικό των πλέι-οφς της Championship. Ο επαναληπτικός αγώνας θα διεξαχθεί την επόμενη Τρίτη. Αυτές οι δύο αναμετρήσεις είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον και των δύο συλλόγων. Ο νικητής των πλέι-οφς ανεβαίνει στην Premier League! Και αυτό έρχεται «πακέτο» με έσοδα περίπου 200 εκατομμυρίων λιρών.

Με τόσα χρήματα να διακυβεύονται, οι εμπνευστές της «επιχείρησης» φαίνεται ότι σκέφτηκαν πως κάθε λεπτομέρεια στην τακτική, κάθε στημένη φάση, ακόμα και η παραμικρή κίνηση στην προπόνηση, μπορεί να είναι μια πολύτιμη πληροφορία για το τελικό αποτέλεσμα. Σαν να λέμε, ένα κόρνερ μπορεί να αξίζει εκατομμύρια.

Στη ιστορία μας, λοιπόν, ένας άνδρας πιάστηκε επ’ αυτοφόρω να καταγράφει κρυφά μια προπόνηση στις εγκαταστάσεις «Rockliffe Park» της Μίντλεσμπρο. Οι πρώτες υποψίες αναφέρουν ότι το άτομο αυτό συνδέεται με το τεχνικό επιτελείο της Σαουθάμπτον. Για την ακρίβεια, στην καταγγελία που έγινε, αναφέρεται ότι ένα μέλος του προσωπικού της Μίντλεσμπρο είδε τον άνδρα, προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει, αλλά ο ύποπτος κατάφερε να διαφύγει. Για την ακρίβεια, ο υπάλληλος της «Μπόρο» πλησίασε τον άνδρα, ο οποίος κρυβόταν στους θάμνους, αλλά ο ίδιος εμφανίζεται να διέγραψε βίντεο και φωτογραφίες από το κινητό του τηλέφωνο, προτού αρνηθεί να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Στη συνέχεια, έφυγε από τον χώρο και κατευθύνθηκε στο κοντινό Rockliffe Hall Hotel, το οποίο ανήκει στον πρόεδρο της Μπόρο, Στιβ Γκίμπσον, όπου και άλλαξε ρούχα σε μια τουαλέτα πριν αποχωρήσει από την περιοχή.

Έκτοτε, η ομάδα του Κίμ Χέλμπεργκ, έχει υποβάλει επίσημη καταγγελία στην EFL, κατηγορώντας τους «Αγίους» για κατασκοπεία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η διοίκηση της «Μπόρο» έχει προσφερθεί να παρέχει υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ώστε να ταυτοποιηθεί με κάθε επισημότητα ο δράστης. Μάλιστα, φέρεται να έχει ήδη σταλεί σχετικό USB με τις κινήσεις του «τρωκτικού»-κατασκόπου, με την EFL να τρέχει κατεπείγουσα ερευνά για το περιστατικό. Εάν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπήρξε παράβαση, η Σαουθάμπτον θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σοβαρές συνέπειες. Χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

ΤΟΝ… ΕΠΙΑΣΕ Η DAILY MAIL!

Πάντως, σύμφωνα με δημοσίευμά της, η αγγλική εφημερίδα «Daily Mail», υποστηρίζει ότι έμαθε την ταυτότητα του υπαλλήλου, ο οποίος είναι λίγο πάνω από 20 ετών, και πράγματι φέρεται να προκύπτει σύνδεση με τη Σαουθάμπτον. Όπως αναφέρεται, ο «κατάσκοπος» εμφανίζεται να «…εργάζεται για τους «Αγίους» εδώ και σχεδόν ένα χρόνο και αναφέρεται στο οργανόγραμμα ως αναλυτής της πρώτης ομάδας. Στο παρελθόν έχει εργαστεί και σε άλλους συλλόγους της Premier League».

Η περιγραφή της θέσης εργασίας του περιλαμβάνει τη λέξη «ασκούμενος» (intern), εγείροντας σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το γιατί η Σαουθάμπτον θα έδινε εντολή σε ένα κατώτερο μέλος του προσωπικού να παραβιάσει τους κανόνες της EFL, εφόσον βέβαια κάτι τέτοιο επιβεβαιωθεί. Πάντως ο σύλλογος δεν έχει προβεί σε κανένα σχόλιο, 24 ώρες μετά την αποκάλυψη του απίστευτου σάλου περί κατασκοπείας.

Εκπρόσωπος της EFL δήλωσε για το θέμα στην Daily Mail: «Η EFL έστειλε επιστολή στη Σαουθάμπτον ζητώντας να τοποθετηθεί μετά από καταγγελία της Μίντλεσμπρο σχετικά με φερόμενη μη εξουσιοδοτημένη βιντεοσκόπηση, ενόψει της συνάντησης των δύο συλλόγων στον πρώτο ημιτελικό αγώνα των Play-Off της Championship το Σάββατο. Το φερόμενο περιστατικό λέγεται ότι έλαβε χώρα σε ιδιωτική ιδιοκτησία της Μίντλεσμπρο από άτομο που αναγνωρίστηκε ότι συνδέεται με τη Σαουθάμπτον. Η Λίγκα αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα ως πιθανό παράπτωμα σύμφωνα με τους Κανονισμούς της EFL και δεν θα κάνει κανένα περαιτέρω σχόλιο προς το παρόν».

ΟΤΑΝ «ΤΣΙΜΠΗΣΑΝ» ΤΟΝ ΜΠΙΕΛΣΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΊΑ

Βεβαίως, στην… ποδοσφαιρομάνα Αγγλία, είναι αλήθεια ότι δεν εκπλήσσονται από τέτοια περιστατικά. Καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν. Το 2019 υπήρχε μια αντίστοιχη υπόθεση. Ένα μεγάλο και απολύτως επιβεβαιωμένο παρόμοιο σκάνδαλο, με πρωταγωνιστή τον τότε προπονητή της Λιντς, Μαρσέλο Μπιέλσα. Ο Αργεντινός είχε στείλει μέλος του επιτελείου της ομάδας του να κατασκοπεύσει την προπόνηση της Ντέρμπι Κάουντι. Αλλά τον… τσάκωσαν. Το σκάνδαλο ξέσπασε. Και τελικά η EFL επέβαλε πρόστιμο 200.000 λιρών στη Λιντς. Ψίχουλα, μεταξύ μας…

Μετά από εκείνο το περιστατικό, εισήχθη ένας κανόνας που απαγορεύει στους συλλόγους να παρακολουθούν την προπόνηση του αντιπάλου έως και 72 ώρες πριν από έναν αγώνα. Επομένως, αυτό που συνέβη στη Μίντλεσμπρο δεν θεωρείται απλή… περιέργεια, αλλά παραβίαση των κανονισμών της EFL. Αρα, αναβαθμισμένη «μπαγαμποντιά»! Και πλέον όλοι περιμένουν να μάθουν τι δείχνουν οι κάμερες της Μίντλεσμπρο, αλλά και την οριστική απόφαση της EFL. Η οποία καλείται να βρει τρόπο να μην τιναχθεί στον αέρα η αξιοπιστία της διαδικασίας. Παρότι είναι για ακόμη μία φορά εμφανές ότι η μάχη για μια θέση στην Premier League κάνει ακόμη και τους «ποδοσφαιρικά πολιτισμένους», να χάνουν το μέτρο και να ρέπουν στην… παρανομία!