Εκπλήξεις στο FA Cup: Η Σαουθάμπτον απέκλεισε τη Φούλαμ και η Πορτ Βέιλ τη Σάντερλαντ

Οι εκπλήξεις συνεχίζονται στο FA Cup! Η Σαουθάμπτον της Championship νίκησε με 1-0 στο Λονδίνο τη Φούλαμ και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης ενώ το ίδιο έκανε και η Πορτ Βέιλ της League One με το 1-0 επί της Σάντερλαντ.

Την αρχή έκαναν οι «άγιοι» που άντεξαν στην πίεση της ομάδας του Μάρκο Σίλβα και πήραν το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση χάρη στο γκολ του Στιούαρτ στο 90ό λεπτό. Στο 54′ είχαν σκοράρει και οι γηπεδούχοι, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Ακολούθησε η Πορτ Βέιλ που με μία κεφαλιά του Έλμποργκ στο 28′ πήρε μεγάλη νίκη-πρόκριση επί της Σάντερλαντ, την ώρα που παλεύει να παραμείνει στη League One. Ιστορίες… τρέλας που μόνο το FA Cup μπορεί να προσφέρει.

Να αναφέρουμε ότι η Πορτ Βέιλ προκρίνεται στους «8» του Fa Cup για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1953-54!

Through to the FA Cup quarter-finals for the first time since the 1953-54 season! What a journey it’s been for @OfficialPVFC 👏#EmiratesFACup pic.twitter.com/AqQUaLKGrA — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 8, 2026

Το πανόραμα στους «16» του FA Cup:

Γουλβς-Λίβερπουλ 1-3

Μάνσφιλντ-Άρσεναλ 1-2

Ρέξαμ-Τσέλσι 2-4 παρ. (κ.αγ. 2-2)

Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι 1-3

Φούλαμ-Σαουθάμπτον 0-1

Πορτ Βέιλ-Σάντερλαντ 1-0

Λιντς-Νόριτς 8/3

Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ 9/3